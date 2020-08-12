Мясо, молоко и овощи в Беларуси до конца 2020 года дорожать не будут?

Государство следит, чтобы не было резкого скачка цен. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ценовое регулирование ряда продуктов питания Министерство антимонопольного регулирования и торговли ввело еще в середине апреля. Предполагалось, что это на 90 дней, затем срок продлили еще на три месяца - до середины октября. А 11 августа глава МАРТ Владимир Колтович заявил, что его ведомство намерено продлить эти меры.

- Пока мы намерены продлить регулирование. До конца года такие меры останутся, - цитирует министра БелТА. - Всего на данный момент мы регулируем 20 товарных групп. Это 50% от товарооборота продуктов питания - достаточно большой удельный вес. Это дало свой результат. Если в целом на рынке свободных цен (то есть цен, не регулируемых государством) темп роста за последние 12 месяцев составил 3,7%, то по регулируемым социально значимым товарам - 2,4%. В этом году благодаря таким мерам мы достигли снижения цен на основные социально значимые товары.

Вместе с тем Владимир Колтович считает, что регулирование цен должно быть краткосрочным.

- Все, что за рамками года, мы видим, что это приводит к перекосам, страдают и производители, и торговля. Поэтому по истечении года очень внимательно будем относиться к дальнейшему регулированию в каких-то объемах, - сказал он.

На некоторые продукты питания цены могут быть отпущены еще в этом году.

- По IV кварталу, если мы войдем в тренд и будем видеть, что есть возможность, мы сможем рассматривать повышение тарифов на отдельные позиции, - поделился планами министр, отметив при этом, что «если будут неблагоприятные условия, то регулирование цен мы оставим и в следующем году».

На данный момент в список товаров, цены на которые регулирует государство, входят рыба, мясо (говядина, свинина, курица), яйца, молоко, кефир, сметана, творог, сыр, детское питание, макароны, рис, свежие картофель, свекла, морковь, капуста, лук, огурцы, помидоры, яблоки и некоторые другие продукты.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Нацбанк не прогнозирует девальвацию

- Ожидается чистое предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, что будет способствовать поддержанию золотовалютных резервов. Курс национальной валюты сохранится вблизи равновесия, - считает глава Нацбанка Павел Каллаур. Об этом он сказал на брифинге по кредитно-денежной политике 12 августа.

Несмотря на то, что в банках сократились депозиты в белорусских рублях и иностранной валюте, и одновременно население стало покупать больше валюты, чем сдавать, Павел Каллаур уверен - это временно.

- Эти тенденции усилились в последнее время, что свидетельствует о всплеске девальвационных ожиданий. Вместе с тем такая ситуация оценивается нами как временная, - сказал он.

Нацбанк ожидает годовую инфляцию до конца 2020 года в пределах 5-5,3%.