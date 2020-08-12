Украинский «Шахтер» вышел в полуфинал Лиги Европы

Да это не украинский, а бразильский «Шахтер». Фото: uefa.com

12 августа начинаются четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. А накануне эта стадия завершилась во втором по значимости клубном футбольном турнире.

Ранее полуфиналистами стали «Манчестер Юнайтед» (победа над «Копенгагеном» 1:0) и «Интер» (одолел «Байер» 2:1).

Компанию им во вторник составили «Шахтер» и «Севилья». Украинский клуб разгромил швейцарский «Базель» - 4:1. И мы уже привыкли, что результат украинскому чемпиону сделали бразильцы: Тайсон, Додо, Патрик, Мораес.

А испанская команда на 88-й минуте усилиями Окампоса забила победный гол английскому «Вулверхэмптону» - 1:0.

Таким образом, 16 августа в Кельне встретятся «Севилья» - «Манчестер Юнайтед», а 17 августа в Дюссельдорфе сыграют «Интер» - «Шахтер». Финал пройдет 21 августа в Кельне.