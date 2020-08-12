«Я искала его все эти дни»: в Гомеле умер задержанный парень, ему стало плохо в милицейской машине

Парню стало плохо в машине в очереди в СИЗО. Рядом там стоят очереди из родственников задержанных Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле умер 25-летний Александр Вихор, которого задержали 9 августа и осудили на арест за участие в несанкционированной акции. По не подтвержденным пока данным, молодому человеку стало плохо в милицейской машине.

О трагедии мать парня узнала 12 августа, но умер Александр, по предварительной информации, 11 августа. Пока маме не все известно о произошедшем:

- Мне сказали, что его после суда перевозили из изолятора временного содержания, где уже не хватало мест, в СИЗО. Там тоже все было забито, и образовалась очередь из милицейских машин. Наверное, они стояли на солнцепеке, ждали, пока задержанных примут. В одной машине был мой Саша. У него болезнь сердца, - не может сдержать слез женщина.

Как рассказали маме, сын кричал в машине, что ему плохо, просил о помощи:

- Из-за этого конвой отвез его в психбольницу. Там врач сказал, что Саша на эмоциях, но ему действительно плохо физически. Вызвали скорую, которая отвезла его в ближайшую больницу, туберкулезную. Там его спасти уже не успели, сказали, что у него к тому моменту наступила клиническая смерть...

Мать говорит, что сына схватили на остановке, когда он ехал на свидание к девушке:

- Я искала его все эти дни, никто ничего не говорил! Только сегодня сказали, что Саша в морге! Но мне не дали увидеть его тело. Наверное, потому, что он сильно избит... Я хочу, чтобы все знали, что произошло, и чтобы люди, которые были с Сашей в машине, все рассказали, когда выйдут из СИЗО. Пусть расскажут мне правду.

Контакты женщины есть в редакции «КП».

Отметим, что возле гомельских изоляторов уже несколько дней выстраиваются очереди из родственников задержанных. По их словам, все камеры переполнены, порой задержанным приходится сидеть вчетвером на одной кровати. До суда их не кормили - многие вынуждены были голодать около суток.

Как стало известно вечером 12 августа, УСК по Гомельской области проводит проверку смерти 25-летнего мужчина, как сообщил БелТА начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Сергей Кабакович.

Гомельчанин был задержан вечером 9 августа сотрудниками милиции "за активное участие в несанкционированном массовом мероприятии", арестован на 10 суток. Далее официаль история звучит так: "Мужчину направили к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанина доставили в учреждение здравоохранения, где он скончался".

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, во время осмотра видимых телесных повреждений не обнаружено, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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