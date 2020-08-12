«Мой сегодняшний эфир на «Беларусь 1» был последним»: телеведущий Евгений Перлин уволился

Евгений Перлин вел очень рейтинговые программы и сообщал новости. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вечером 12 августа ведущий «Беларусь 1» Евгений Перлин написал на своих страницах в Фейсбуке и Инстаграме: «Что стало с моей Беларусью? Я на телевидении в прямых эфирах работал с 2009 года. Новости, «Добрай Ранiцы, Беларусь», «Евровидение» (и взрослое и детское). И проект, о котором мечтают многие - собственное вечернее шоу, которое мы снимали два сезона. 70 выпусков. Мы приглашали крутых звезд и молодых белорусов, давали им возможность петь вживую, веселились в интерактивах. И «Макаёнка, 9» я создавал с нашей командой только ради эмоции нашего зрителя. Сейчас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались. Я решил, что мои сегодняшний эфир на «Беларусь 1» был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернется та самая #МаяКраiнаБеларусь».

Спустя 20 минут после этого поста мы позвонили ведущему, чтобы узнать подробности.

- Я подтверждаю, что все написанное - правда. Чем было вызвано мое решение, объяснять сейчас не хочу.

- А как к нему отнеслось руководство Белтелерадиокомпании?

- Давайте пока оставим эту тему. Все, что я хотел сказать, я написал.

Но публика не успокоилась! Через какое-то время в соцсетях начали писать, что "уход" - всего лишь пиар-акция, для хайпа, а на самом деле Евгений идет на повышение.

И к ночи 12 августа в Инстаграме шоу-мена появилось дополнение:

"Вот же не угомонятся тролли.

1. Меня не назначали ни на какую должность, как уже некоторые успели расплодить. Я уволился с ТВ в никуда.

2. Квартиру в Пирсе за 300к не предлагали. Но предложения - рассмотрю)."

Евгений Перлин - один из самых известных телеведущих и шоуменов. Два года назад он стал ведущим субботнего телешоу «Макаёнка, 9» - белорусского аналога российского шоу «Вечерний Ургант» или американского 'Late night show'. Найдут ли замену Перлину в шоу, покажет новый сезон, он уже не за горами.

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