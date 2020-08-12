«Сложно говорить "доброе утро", если оно не доброе». Вера Каретникова, Андрей Макаенок и Ольга Богатыревич ушли с телевидения

Ольга Богатыревич (в центре) в студии ОНТ. Фото: личный архив

Сразу три знаковых телеведущих уволились из Белтелерадиокомпании. Сначала Андрей Макаенок и Вера Каретникова, затем Евгений Перлин - и рассказал об этом. Все они работали в прямом эфире в «Добрай ранiцы, Беларусь».

Вера Каретникова выложила в инстаграм сердце на фоне бело-красно-белого флага и написала: «Это мой выбор. С моей бесконечной любовью к жизни и к работе сегодня мой последний рабочий день. Я писала, что скоро все будет хорошо. Так и будет. Я – Вера».

Пост Веры Каретниковой. Фото: instagram

- Я никогда не скрывала свою гражданскую позицию и всегда очень смело ее придерживаюсь. И, наверное, не написала бы этот пост – но сегодня я на мгновение представила, что там, на улице сейчас мои любимые люди. И они пострадали в этих противостояниях, - сказала Вера.

Андрей Макаенок признался нам, что принял решение давно – просто не хотел хайповать на этой теме.

- Сложно говорить "доброе утро", если по факту оно не сильно доброе, - сказал нам Андрей. - Если раньше я всегда оставался в нейтралитете, потому что был уверен: когда ситуация не очень, должен быть человек-позитив, который поддерживает всех своей улыбкой. Но сейчас понимаю, что мои улыбки из телевизора. наверное, уже не нужны. Это улыбка скорее кощунственная, в нынешней ситуации в стране она больше не воодушевляет зрителей.

Напомним, больше месяца назад из эфира «Добрай ранiцы, Беларусь» пропал Денис Дудинский. Официально - он до сих пор в отпуске. Но то, что их в последний момент их с Катериной Раецкой заменили как ведущих «Славянского базара», говорит о том, что на «Беларусь-1» он вряд ли вернется. Сейчас в программе осталось лишь три ведущих – Владимир Богдан, Светлана Боровская и Екатерина Антонова.

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Фото: соцсети / olgabogatyrevich

Стало известно, что и на ОНТ начался исход. О том, что уволилась, сообщила Ольга Богатыревич. Она написала лаконичный пост «Нас мало – но есть» (это строчка из новой "Песни счастливых людей" Анны Шаркуновой). И выложила фото заявление на увольнение.

Телеведущая Ольга Богатыревич. Фото: личный архиа

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