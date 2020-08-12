«Мы супраць тэрору і гвалту»: артисты Купаловского театра записали видеообращение о ситуации в Беларуси

Купаловцы записали видео о событиях в стране. Фото: скриншот видео

Вечером 12 августа после нескольких беспокойных вечеров и ночей в столице и других городах Беларуси, связанных с протестами несогласных с результатами выборов, артисты и сотрудники Национального академического театра имени Янки Купалы выложили в сеть свое видеообращение.

- Мы, купалаўцы, - начинает его известный артист Роман Подоляко, - з болем глядзім на тое, што зараз адбываецца ў нашай краіне. Мы паважаем закон і правы чалавека, але кожны вечар жывем, як на фронце.

- Скалечаныя людзі нікуды не знікнуць, - продолжает актриса Кристина Дробыш. - Яны ніколі не забудуць таго, што з імі адбылося. Мы ўжо не зможам жыць так, як раней.

- Мы патрабуем спыніць выкарыстанне сілы ў адносінах да мірных людзей, - озвучивает позицию участников видеообращения артист Сергей Чуб.

Купаловцы говорят, что они обеспокоены задержаниями друзей, коллег и соседей.

- Мы супраць тэрору і гвалту! Мы супраць смерцяў і крыві ў нашай краіне! Мы хочам міру і спакою, - говорят артисты, озвучивая позицию принявших участие в записи коллег.

Напомним, 14 сентября Купаловский отметит 100-летие.

А В ЭТО ВРЕМЯ

После акций протеста в Минске 10 августа стало известно, что пропал артист театра Павел Харланчук-Южаков. Но назавтра его супруга написала, что он уже дома. Также известно, что после акции 11 августа в Могилеве задержан режиссер Областного драмтеатра Владимир Петрович.

За участие в митинге 10 суток получил артист артист Минского областного драмтеатра Павел Святохо, а 12 суток за административные правонарушения осветитель этой труппы Денис Аксенов.