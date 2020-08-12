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«Мы обзвонили все больницы, морги! Понимаете, как страшно все, что происходит?»: как родственники искали задержанных в Бресте

Десятки людей не знают, куда доставили задержанных 9, 10 и 11 августа и когда и где их будут судить
Оксана БровачОксана БровачОксанаБровач
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Днем 12 августа родные многих задержанных все еще не знали, где они находятся.

Днем 12 августа родные многих задержанных все еще не знали, где они находятся.

Фото: Оксана БРОВАЧ

На ступенях Дома правосудия в Бресте можно снимать телепередачу «Жди меня». Десятки людей здесь пытаются узнать хоть что-нибудь о своих друзьях, родственниках, любимых, задержанных 9, 10, 11 августа. Кажется даже, что Дом правосудия, открытый только в прошлом году, такого столпотворения еще не видел. Большая толпа собралась и возле СИЗО №7 на Карла Маркса - там находится изолятор временного содержания и там должны были в выездном заседании судить некоторых задержанных, но неизвестно, судили ли.

Пожилые плачут, молодые женщины с детьми на руках и колясками пробиваются вперед и ищут списки задержанных и расписание судебных заседаний, мужчины басовитыми голосами призывают всех успокоиться и оглашают то, что им известно. Все взвинчены, галдят, чего-то требуют, ругаются, беспрерывно говорят по телефону и повторяют примерно один и тот же текст: «Где-то пропал, не можем найти, не говорят, не дозвониться».

Столпотворение на входе в суд.

Столпотворение на входе в суд.

Фото: Оксана БРОВАЧ

- Хуже всего - неизвестность, понимаете?! - в отчаянии выкрикивает женщина на входе в суд.

На вид ей больше 50 лет. Она сидит на бордюре и заметно нервничает, ее подбадривает супруг. Свое имя и имя задержанного сына называть не хочет - боится, что навредит ему еще больше.

- Поехал домой 9 числа - и не доехал. Мы только сегодня (12 августа - Ред.) узнали, что он задержан и его будут судить, - рассказывает мужчина.

- Нашему сыну 41 год. Он утром ехал с Речицы (микрорайон в Бресте - Ред.), из гаража к себе домой, на Сальникова, в автобусе №9. И что вы думаете? Утром звоним - его нет, в обед - его нет. Мы день его искали, ночь его искали и сегодня полдня. Мы обзвонили все больницы, морги. Я вам покажу, сколько номеров телефона мне милиция дала, - женщина разворачивает бумажку, на которой записаны 9 разных номеров телефона. - И я его нигде не могла найти! Мы объездили все! Я понимаю, задержали - так скажите, где он!

Женщина абсолютно уверена в том, что ее сына задержали по нелепой случайности. Он политическими делами никогда не интересовался и вряд ли даже знал про протесты в центре города.

- Он ботаник! В очках еще такой, книжки только и читает. Вы понимаете, какая это боль - я не могу найти сына нигде! Я была в изоляторе в Северном городке, говорю: я ищу ребенка, а меня еще милиция пугает: «Вы хотите, чтобы мы и вас посадили?» У меня онкология, больное сердце - и вы меня тюрьмой пугаете? Понимаете, как страшно все то, что происходит? - плачет женщина.

Женщину, которая искала своего сына, отправляли звонить по разным номерам телефонов - и безрезультатно.

Женщину, которая искала своего сына, отправляли звонить по разным номерам телефонов - и безрезультатно.

Фото: Оксана БРОВАЧ

К слову, многие из тех, кто собрался на пороге суда, уверены в невиновности своих родных. А есть и такие, кто знает, что участие в протестах у нас наказуемо - и все равно с этим не согласны.

- Кого-то на скамейке взяли, кого-то у ворот взяли, - за несколько часов около здания суда пенсионерка Мария уже выслушала десятки историй. - У меня внука задержали, ему 27 лет. Не знаю, где и как. Мы его уже нашли, он в изоляторе в Северном городке, даже передачу носили. Его с 9 на 10 взяли. Я по нему чувствовала, что он как-то не настроен на протесты. Из соседнего подъезда вышли двое пацанов 16-летних, собирались туда, и он их отправил домой, сказал: «Вы чего туда идете, с ума сошли?» Сам хотел просто издалека пойти посмотреть, что там будет происходить. Посмотрел. И что, за это надо было задерживать?

На стенде в суде ищут расписание судебных слушаний.

На стенде в суде ищут расписание судебных слушаний.

Фото: Оксана БРОВАЧ

«Вы, главное, не переживайте!»

К обеду 12 августа в суде вывесили расписание судебных слушаний по административным делам об участии в несанкционированных массовых мероприятиях. В нем всего 8 фамилий, среди них - директор одной из крупнейших в стране IT-компаний. На листе указано, что всех восьмерых будут судить в выездном судебном заседании в СИЗО №7.

- Нас же туда не пустят! А как же свидетели? - возмущаются люди.

Возле СИЗО, где находится участок изолятора временного содержания, как и возле суда, тоже толпа. Здесь не только те, кто намерен попасть на судебные слушания к родственникам, но и родственники и знакомые задержанных. Они хотят узнать, где искать своих близких.

- Я и в прокуратуре, и в КГБ была. Я везде была! Вам никто не скажет, где он. Они могут быть в спортзале любой воинской части. Никто не скажет, - делится своим опытом молодая женщина с ребенком.

Когда к собравшимся выходит сотрудник департамента исполнения наказаний, люди наперебой выкрикивают фамилии.

- Мы с понедельника не знаем, где наши дети, понимаете? Дайте нам список! Просто скажите! - выкрикивают.

Сотрудник зачитывает фамилии из списка, но когда замечает, что журналисты записывают это на диктофон, прерывается. Люди начинают возмущаться.

- Пожалуйста, не снимайте! Пусть фамилии прочитает! Читайте! - требует взбудораженная публика.

Кроме фамилий, у людей еще море вопросов: как долго задержанных будут здесь держать, как их кормят, что им грозит, можно ли передать передачу.

Люди просят зачитать списки тех, кто содержится в ИВС при СИЗО №7 в Бресте.

Люди просят зачитать списки тех, кто содержится в ИВС при СИЗО №7 в Бресте.

Фото: Оксана БРОВАЧ

- Десятого был задержан? Значит, у нас. Пышный? Не на слуху фамилия. Цуприк? Есть, по-моему. Вы не переживайте! После 18-19 часов все будет известно. Я дам вам номер телефона, будете звонить, я сделаю список. Понимаете, я один не справляюсь! Я вас понимаю, но вы поймите и меня. Чем меньше вы будете интересоваться, тем быстрее я это все сделаю и информация дойдет до вас. Вы, главное, не переживайте. Здесь они обеспечены питанием. Их три раза кормят, как положено. И водичку даем. В камере стоит кран, то есть воды пьют сколько угодно, кому сколько надо, - пытается справиться с несколькими десятками встревоженных родственников сотрудник департамента исполнения наказаний.

На пресс-конференции 12 августа начальник УВД Брестского облисполкома Александр Астрейко рассказал, что в Брестской области после массовых акций возбуждено 100 уголовных дел и составлены материалы на 300 административных.

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