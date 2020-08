«Прошу всех, от кого это зависит, ОСТАНОВИТЕ НАСИЛИЕ»: Домрачева, Спиваков, Познер, Михалок, Харламов и Джаред Лето о ситуации в Беларуси

Как реагируют на белорусские события в мире культуры и спорта?

12 августа в своем Инстаграме поделилась восприятием ситуации Герой Беларуси, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева: «Люблю МИРНУЮ родную Беларусь! И именно такую! Прошу всех, от кого это зависит, Всех, кто отдаёт распоряжения, руководители отрядов ОМОН. ОСТАНОВИТЕ НАСИЛИЕ. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путём. Любой. Пожалуйста услышьте».

Дарья Домрачева попросила остановить насилие. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Это уже второе высказывание Дарьи о ситуации в Беларуси. В первом посте накануне она отметила: «Ситуации на улицах не могут не беспокоить...Хочу обратиться к жителям нашей прекрасной, любимой страны, к представителям ОБЕИХ СТОРОН конфликта: Уважайте друг друга, слышьте друг друга и спокойно, цивилизованно решайте проблемы. Не впадайте в крайности, есть и другие, ГУМАННЫЕ методы решения проблем. Мы все люди. Давайте оставаться Людьми».

Но эта позиция вызвала критику ее подписчиков в соцсетях. «Иногда лучше промолчать, чем писать лицемерный пост о переживании», «Как цинично, попытка быть хорошей для всех», «Дарья, не вам ли знать что такое винтовка и пуля?», «Дарья, лучше бы вы обратились к силовикам, которые избивают всех - и женщин, и детей. Хоть вы вступитесь за белорусский народ», - пишут биатлонистке поклонники.

«В сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена»

Открытое письмо президенту Александру Лукашенко после трех ночей протестных акций в Минске, который жестко разогнали белорусские силовики, написал Владимир Спиваков. Народный артист СССР, «Артист Мира» по версии ЮНЕСКО, мировая величина в классической музыке, Спиваков напомнил, что в 2014-м глава Беларуси наградил его Орденом Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси.

«Видимо, в то время эти понятия еще были Вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с Вами, правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией», - написал дирижер, чей фестиваль «Владимир Спиваков приглашает» уже 10 лет проходит в Беларуси.

«Сегодня на вашем «празднике» (видимо, тут Спиваков имеет ввиду то, что Лукашенко поручал провести выборы как праздник для народа – Ред.) царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране», - отметил дирижер.

Владимир Спиваков отказался от ордена Скорины. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Он отметил, что солидарен с белорусами «правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. Поэтому, в сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. Ваша «черная» сила — это Ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили. Вы, вероятно, слышали о том, что «плачущие утешатся»? Так и будет!»

Высказывание Спивакова быстро разнеслось по СМИ и соцсетям, где многие его поддержали. Правда, его решение отказаться от награды поддержали не все коллеги. Так, российский продюсер Иосиф Пригожин уверен, что орден вручен именно за достижения самого маэстро, выступающего «культурным мостом между нашими странами и народами». Иначе Владимиру Теодоровичу надо отказаться от ряда наград тех стран, где происходят схожие с нынешней белорусской ситуации. Впрочем, передает российская Национальная служба новостей, и Пригожин высказал солидарность с белорусами и подчеркнул: власть должна сменяться демократическим путем.

«Все наши братья-белорусы - воины света - поборят всех Дартов Вейдеров»

Ситуация в Беларуси потянула вереницу высказываний и у ряда звезд шоу-бизнеса в Беларуси и России. В своей манере прокомментировал ситуацию Сергей Михалок, чья песня «Воины света» давно стала гимном различных протестных акций на территории бывшего СССР. На концерте группы «Ляпис-98» в Одессе 12 августа Сергей заявил: «Я знаю, что все наши братья-белорусы — воины света - поборят всех Дартов Вейдеров, но я здесь не для того, чтобы геополитическую х**ню рассказывать, а чтобы петь вам о***нные песни». Об этом пишет местное издание dumskaya.net, которое, кстати, внесло в логотип бело-красно-белый флаг и герб «Погоня».

Сергей Михалок верит, что белорусы победят Дартов Вейдеров. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Российская киноактриса белорусского происхождения Саша Бортич опубликовала в своем Инстаграме фото, где она стоит у Посольства Беларуси в Москве с плакатом «Жыве Беларусь!». «Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора. Беларусы! Сильные, смелые, невероятные! Вы заслужили эту правду, за которую боретесь сейчас, и я верю, что вы её добьётесь. Насильно мил не будешь. Жыве Беларусь!» - написала звезда экрана.

Резидент российского Comedy Club Гарик «Бульдог» Харламов пишет в своем Инстаграме, что старается не лезть в политику. Но о событиях в нашей стране говорит: «Это же просто жесть».

«Я очень люблю Беларусь , у меня полно друзеи оттуда , миллион раз был в Минске, Бресте и тд. И к Лукашенко у меня не было никогда особо никаких негативных мыслеи . Всюду чистенько, красиво. Даже вызывал симпатию. Теперь я вижу , как «батька» лупит собственныи народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями. Люди имеют право на протест, на отстаивание своеи точки зрения! Нельзя за это его избивать и унижать», - выражает мнение Харламов и приводит ситуацию в Хабаровске как пример протеста, где власть не устраивает побоище.

«Это может очень плохо закончиться. Примеров масса. Не превращаи тесь в звереи ! Хочу выразить слова поддержки нашему братскому Белорусскому народу! Держитесь! Александр Григорьевич, остановите насилие!» - завершил пост Харламов.

Другой Гарик, известный музыкант Сукачев, высказал в видеообращении свое возмущение действиями властей и правоохранителей в последние дни «по отношение к своему собственному народу». Артист говорит, что он и его земляки-россияне, возмущены бесчеловечным отношением к людям и взывает к реакции президента России Владимира Путина. Правда, затем в посте в Инстаграме уточняет, что, не живя в Беларуси, «конечно не может знать ничего о прошедших выборах».

- В любой протестной ситуации находятся и горячие головы и провокаторы, речь не о них, а о методах власти. И повторяю, что я как человек, который был на баррикадах в Москве в 1991 году, не по наслышке знаю, какой катастрофой для ВСЕГО народа оборачивается террор со стороны власти. И каких бы негативных комментариев , по отношению ко мне, не звучало здесь никогда и не за что моё отношение к террористическим методам не изменится НИКОГДА. Я русский и белорусы мои братья и сёстры. Если им плохо, значит плохо и мне!

Владимир Познер уверен, что ситуация в Беларуси повлияет на отношения с другими странами. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Известный журналист Владимир Познер на своем сайте, вспомнив встречу с Александром Лукашенко в Минске много лет назад и рассуждая о жестком подавлении протестов несогласных с итогами выборов, пишет: «Я хочу спросить: не пришла ли пора внести в эти отношения некоторые изменения? Не пришла ли пора показать как Лукашенко, так и международному сообществу, что России небезразлично, кого считать своим союзником?»

Информация о протестах в Беларуси впечатляет и за океаном. Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск в ответ на твит, где говорится о протестах в Беларуси, ответил: «Мне жаль это слышать. Чем мы можем помочь?». Поддержал жителей нашей страны и лидер группы 30seconds to Mars и киноактер Джаред Лето. We are with you Belarus («Мы с тобой, Беларусь»), - опубликовал он в сторис своего Инстаграма. Там же – шесть снимков с мирных акций в республике.

Концерт 30 Seconds To Mars в Минске в 2015 году. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Забыли старые обиды: Лявон Вольский и N.R.M. объединились впервые за 10 лет, чтобы поддержать солидарность белорусов

Группа сыграла по новой свою знаменитую песню «Тры чарапахі», собравшись на студии в 4 часа утра (читать далее)

«Мы супраць тэрору і гвалту»: артисты Купаловского театра записали видеообращение о ситуации в Беларуси

Около двух десятков артистов и сотрудников театра снялись в ролике, который появился в соцсетях (читать далее)