В Минске медики в знак протеста против насилия вышли на улицу: «Мы лечим людей для чего? Чтобы их избивали?!»

Медработники против насилия и кровопролития. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Утром 13 августа в Минске возле 1-й больницы к проспекту Независимости вышли медики в халатах. Когда приехала «Комсомолка», возле проспекта с цветами и шариками стояло семь женщин под гул сигналящих машин. Медиков здесь уже не было. По словам тех, кто продолжал стоять, они увидели ОМОН и разошлись.

Возле проспекта с цветами и шариками стояло семь женщин под гул сигналящих машин. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

- Я работаю в 1-й больнице, но не врачом, - говорит женщина в маске и с розой в руке. - Вышла сюда, чтобы соблюдались наши права. Чтобы власть считалась с нами. Говорят, что в 6-й больнице вся травма (травматология. - Ред.) завалена с ранениями. Во 2-й больнице тоже лежат люди с ранениями.

Возле 1-ой больницы вышли на мирную акцию медсестры и врачи. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мимо больницы проходят десятки женщин с цветами в руках. Одна девушка из шествия несет цветы молодому человеку в белом халате. Он берет букет и становится с ним у проспекта.

- Я просто не могу не выйти сюда, потому что у меня наворачиваются слезы, видя, что происходит вокруг, - говорит врач-рентгенолог Иван Жуковский, который работает в онкодиспансере. - Я подрабатываю в институте неврологии (РНПЦ неврологии и нейрохирургии. - Ред.) и туда уже не раз поступали избитые люди с черепно-мозговыми травмами. Почему люди избитые поступают, мы прекрасно понимаем.

- Пациенты говорили, что их избили силовики?

- Да. Я не могу на это просто так смотреть. Сейчас меня пытались остановить какие-то мужчины и вразумить, чтобы я сюда не выходил в белом халате.

- Большие молодцы! Спасибо огромное ребята за то, что вы тоже участвуете и не боитесь, - к врачу подошел прохожий мужчина.

Прохожие поддерживали молодого человека. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Я буду здесь стоять, пока моя смена не начнется, - говорит Иван.

К молодому врачу подходит женщина.

- У меня сын задержан. Ему 28 лет. Позавчера он был на Окрестина, вчера вечером сказали, что в Жодино. Там многих отпускают. Может, отпустят. Муж поехал туда. Хоть бы с руками, ногами был, цел. Ребята, которые выходили, рассказывали, что задержанных садили на колени и били.

Врач-рентгенолог Иван Жуковский, который работает в онкодиспансере. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Нас могут уволить, но нам плевать!»

Во время обеда вдоль проспекта напротив больницы вместе с десятками минчан стояли несколько медработников в белых халатах. Они махали цветами проезжающим водителям, которые громко сигналили в знак солидарности. Замечаем, что одну женщину в белом халате обнимает прохожая.

У медика по щекам текут слезы:

- Слезы и от эмоций, и от того, что происходит. Сильно пострадал коллега, наш доктор. Он позавчера (11 августа. - Ред.) в Уручье получил осколочное ранение, но еще его избили. Избито все - голова, руки, ноги, спина, не били только в живот. Он сейчас дома, ему дали 15 суток, но за неимением мест отпустили, - говорит фельдшер-лаборант и просит не публиковать ее фото. Ей запрещено выходить на акцию. - Я не могу участвовать в этом - у меня мама лежачая, и если меня задержат, то ее некому будет смотреть.

Проезжающие мимо машины в знак солидарности медикам беспрерывно сигналили. Фото: Павел МАРТИНЧИК

С цветами в руках стоят и несколько медработников из 1-й больницы.

- Мы против насилия и кровопролития, мы выходим не по сценарию! Это наша личная воля, нас никто не заставлял. Единственное - нас могут уволить, но нам плевать, - говорит медработница. - Мы не можем смотреть, как избивают людей, как кровь льется. Мы их спасаем для чего? Мы лечим людей для чего? Для того чтобы их убивали и избивали?

- Как прохожие реагируют на вас?

- Мы еще вчера выходили. Подходили люди, плачут, обнимают. Кто-то улыбается.

Неравнодушные люди передавали медикам фрукты и воду. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Медсестра отмечает, что они не алкоголики, не зеки и не дамы легкого поведения. И сейчас женщина находится здесь не в рабочее время, а во время отпуска.

Вышли на проспект и врачи. Одна из них - детский хирург. Называет свое имя, но смеется, что если кто-то ее узнает, то могут уволить.

- К счастью, пострадавших детей у нас не было, но знаю, что в отделениях травматологии, в военном госпитале, в нейрохирургии были люди с ранениями, - говорит врач. - Люди получали рваные раны, проникающие ранения от резиновых пуль. Страшно представить, что за волеизъявлением следует такая неадекватная, насильственная реакция. Этого быть не должно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Владимир Караник «Четко срежиссированное мероприятие пытаются выдать за стихийно возникшую акцию»

В минувшую среду, 12 августа, министр здравоохранения приехал на акцию медиков, которая проходила возле БГМУ, что на проспекте Дзержинского. И в этот же день пресс-служба Минздрава опубликовала заявление Владимира Караника. Приводим его в сокращенном виде:

- Грустно видеть, как четко срежиссированное мероприятие пытаются выдать за стихийно возникшую акцию протеста медиков. Обидно понимать, что наших коллег используют для создания картинки и провоцирования силового ответа представителей органов внутренних дел. (…) У организаторов (в этот раз) цветная и кровожадная картинка не получилась. И, к счастью для нас, никто из наших коллег не пострадал! Уважаемые работники системы здравоохранения! Нам дорог и нужен каждый из вас! Мы - за цивилизованный путь решения споров! Если у вас есть вопросы или нерешенные проблемы, которые требуют обсуждения, мы готовы встречаться - как с каждым из вас отдельно, так и с коллективами. Коллеги, не дайте себя втянуть в игру, правил которой вы не понимаете, а что еще хуже - в игру без правил. В противном случае проиграем все мы!