«Если проблема в деньгах/кредитах, можем ее решить»: айтишники и бизнесмены призывают силовиков Беларуси не бить сограждан

Успешный айтишник предлагает поддержать финансово милиционеров, которые решат уйти со службы, чтобы не идти против людей на массовых акциях. Фото: Инстаграм @mikitamikado.

Успешный IT-предприниматель Микита Микадо, который в соцсетях прославился после фильма Юрия Дудя о Кремниевой долине записал видеообращение к белорусским силовикам.

Он предложил финансовую помощь тем, кто хочет «перейти на сторону добра», но боятся финансовых трудностей.

- Также обращаюсь к другим предпринимателям. Пожалуйста, присоединяйтесь к этой инициативе. Вместе мы сможем убедить ребят не бить женщин, детей, сограждан. Если проблема в деньгах/кредитах, мы можем ее решить. Не бойтесь делать правое дело. Мы вам поможем, - заявил бизнесмен.

В комментариях под постом многие поддержали и поблагодарили Микиту.

- Я не предприниматель, и отношения к Беларуси не имею. Но готов присоединиться, и хочу помочь остановить это, - выразил свою готовность присоединится к флешмобу помощи один из пользователей соцсетей.

IT-предприниматель готов поддержать деньгами минимум 10 семей силовиков, пока те будут искать новую работу, уволившись из структур. Фото: Инстаграм @sbarysiuk.

Такое же обращение в Инстаграме опубликовал и Сергей Борисюк, вместе с Микадо являющийся сооснователем компании PandaDoc.

- Я готов персонально поддержать как минимум 10 семей в этот переходный период, если вы решите покинуть ваше место работы, пока вы будете искать новое. Я уверен, что белорусская общественность и народ Беларуси помогут вам найти новую работу. И почему-то я думаю, что вас не осудят ваши сослуживцы и вас будут уважать за этот мужественный поступок. И вам не придется выбирать между законом и вашей совестью, - добавил айтишник.

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