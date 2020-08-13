Протесты и акции в Минске 13 августа 2020 года: онлайн-трансляция

В Беларуси женщины протестуют против насилия над митингующими и избиений в изоляторах. Фото: Павел МАРТИНЧИК

9 августа в Беларуси прошли выборы. Люди, не согласные с цифрами в протоколах, которые вывесили на участках, вышли на улицы. В Минске были колонны военной техники, бойцы в бронежилетах, светошумовые гранаты. По информации МВД, в стране задержали 3 тысячи человек, из них около тысячи – в Минске.

10 августа ЦИК объявил, что Александр Лукашенко по предварительным данным набрал 80,08% голосов. Основные протесты в тот день сконцентрировались у стелы «Минск - город-герой», станции метро «Пушкинская» и универсама «Рига» по улице Сурганова. Погиб протестующий.

11 августа протесты стали более локальными. Основные точки сопротивления были в Серебрянке и на проспекте Притыцкого.

12 августа на улицы вышли женщины в белой одежде и с цветами, которые спонтанно собрались вместе, протестуя против насилия над невооруженными протестующими. Вечером события были менее мирными, в некоторых районах Минска звучали взрывы, были баррикады. снова были задержания.

Здесь мы следим за событиями в стране и в Минске 13 августа.