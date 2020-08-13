Написал заявление на увольнение Дмитрий Семченко – ведущий одиозной передачи "Антифейк" ОНТ и журналист президентского пула

Дмитрий Семченко. Фото: ont.by

Недавно сразу три знаковых телеведущих уволились из Белтелерадиокомпании. Сначала Андрей Макаенок и Вера Каретникова, затем Евгений Перлин.

Кадр видео передачи "Антифейк"

А в четверг, 13 августа появилась информация, что заявление об увольнении положил на стол также Дмитрий Семченко - тот самый, что делал весьма спорные заявления о своих коллегах из негосударственных СМИ в передаче «Антифейк» на ОНТ. Кроме того, он являлся заведующим отделом политических обозревателей и главой президентского пула.

Как сообщили в пресс-службе канала, заявление Дмитрий Семченко действительно написал – но оно пока не подписано руководством. Получить комментарий у Дмитрия не удалось - его телефон отключен.

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