Вышли на улицы сотрудники Национального исторического архива, Национального художественного музея и Белгосфилармонии

Артисты и сотрудники филармонии поддержали акции солидарности в городах Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Несколько десятков сотрудников филармонии, среди которых были артисты Государственной хоровой капеллы имени Рыгора Ширмы и Государственного камерного хора Беларуси, вышли на ступени здания к полудню. Многие были в белых майках, кофтах, брюках. Несколько десятков человек перед фасадом учреждения культуры на площади Якуба Коласа исполняли несколько произведений, в том числе духовный гимн белорусов «Магутны Божа». После каждого исполнения раздавались аплодисменты.

Позже на странице Белгосфилармонии в Фейсбуке появилась следующая информация:

«ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ: «13 августа 2020 года в 12.00 артисты Белорусской государственной филармонии присоединились к МИРНОЙ АКЦИИ против эскалации насилия. Артисты, добираясь домой в связи с закрытиями станций метро, зачастую вынуждены пробираться сквозь оцепления силовиков. Чувство страха парализует нашу возможность творить и давать концерты. Происходящее сейчас на улицах вызывает ужас. МЫ – МИРНАЯ НАЦИЯ, И В ЭТОМ НАШЕ ЕДИНСТВО! Призываем всех остановить кровопролитие, не поддаваться на провокации».

А примерно в 15.30 на той же странице появилось уже «ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ»:

«В связи с появившимися на отдельных интернет-ресурсах «новостями» о «забастовке» в Белорусской государственной филармонии официально заявляем, что данные сообщения являются фейком, не имеющим ничего общего с действительностью и направленным на разжигание напряженности в обществе.

Все коллективы Белорусской государственной филармонии работают в обычном режиме, готовятся к новому концертному сезону. Мы заинтересованы в стабильной, творческой работе в нашем мирном и прекрасном городе Минске.

Поэтому сегодня мы высказались за прекращение силового противостояния и решение всех вопросов исключительно в рамках закона. Мы хотим спокойно ходить по улицам любимого города и возвращаться домой, не боясь стать случайными жертвами столкновений в ходе несанкционированных протестных акций и не хотим, чтобы чувство страха парализовало нашу возможность творить и давать концерты.

Искусство – вне политики, его предназначение – нести радость и одухотворять общество. Эту мысль мы хотим донести до всех, кто пытается сделать людей искусства разменной монетой в чужих играх.

Мы, белорусы, – мирная нация, и в этом наша сила. Мы призываем всех не поддаваться провокациям и сделать все, чтобы на улицах белорусских городов всегда царили спокойствие и мир».

Затем в соцсетях появились новые фото, которые свидетельствуют, что работники культуры и близких ей отраслей в других учреждениях также выразили несогласие с жестоким подавлением протестов в Минске и других городах страны после оглашения предварительных итогов выборов президента. Так, на проспект Машерова вышли сотрудники Национального исторического архива Республики Беларусь. А на улице Ленина, на крыльцо Национального художественного музея, вышла часть его работников. Они стояли, держа в руках надпись «Мы супраць гвалту».

Напомним, накануне, 12 августа, артисты Купаловского театра записали видеообращение о ситуации в Беларуси. Около двух десятков артистов и сотрудников театра снялись в ролике, который появился в соцсетях.

- Мы супраць тэрору і гвалту! Мы супраць смерцяў і крыві ў нашай краіне! Мы хочам міру і спакою, - говорят артисты, озвучивая позицию принявших участие в записи коллег.

А уже 13 августа сотрудники Белорусского гостеатра кукол также выложили ролик:

«Делать вид, что мы ничего не видим и ничего не понимаем, мы не можем. И не хотим. Мы, коллектив Белорусского государственного театра кукол, заявляем: мы требуем пересмотреть официально объявленные результаты президентских выборов. Мы требуем остановить зверства силовых структур по отношению к протестующим и мирным гражданам. Мы требуем прекратить ложь на государственном телевидении, освободить политических заключенных и граждан, задержанных во время мирных акций протеста. Мы призываем силовые структуры, приносившие присягу народу Республики Беларусь, выполнять свои прямые функции и защищать свой народ».

Также 64 сотрудника Гродненского облдрамтеатра подписали открытое письмо со аналогичными требованиями. А еще раньше письмо в поддержку задержанного режиссера Владимира Петровича написали в его родном Могилевском облдрамтеатре.

ЧТО ПЕЛИ У ФИЛАРМОНИИ?

"Магутны Божа" - духовный гимн белорусов. Его написал композитор Микола Ровенский на стихи Натальи Арсеньевой. Строки родились в 1943-м, когда поэтесса жила в оккупированном Минске. Ее муж Франтишек Кушаль был командиром Белорусской краёвой обороны. Свое сотрудничество с немцами Арсеньева, уже находясь в эмиграции в США. объясняла тем, что пострадала от советской власти. А многие из тех, у кого до войны была схожая судьба, пошли на коллаборационизм с фашистами.

Сбежал от советских лагерей, которые ему угрожали, и композитор Микола Равенский - он был регентом хора в годы немецкой оккупации Советской Беларуси. В 1947-м он и написал музыку, сделав стихотворение Арсеньевой духовным гимном. Его активно исполняли белорусы-эмигранты. Но биографии его авторов автоматически делали этот гимн запрещенным для БССР.

Тем не менее, в годы перестройки и национального возрождения это произведение стало звучать и в Беларуси. Одно время его даже предлагали как один из вариантов будущего белорусского гимна. Кстати, в Могилеве долгие годы проводится фестиваль духовной музыки под названием "Магутны Божа".

Вот текст этого гимна:

Магутны Божа! Уладар сусветаў,

вялікіх сонцаў і сэрц малых!

Над Беларусяй, ціхай і ветлай,

рассып праменні свае хвалы.

Дай спор у працы штодзённай, шэрай,

на лусту хлеба, на родны край,

павагу, сілу і веліч веры,

у нашу праўду, у прышласць — дай!

Дай урадлівасць жытнёвым нівам,

учынкам нашым пашлі ўмалот!

Зрабі магутнай, зрабі шчаслівай

краіну нашу і наш народ!

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