«На пенсию ушел только в 75! И занялся необычным хобби - собираю камни, а еще пишу книгу»: активные пенсионеры - о своей жизни

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Мы получаем множество писем от читателей, которые не только делятся принципами экономии, но и рассказывают о своих хобби, которые помогают сделать жизнь на пенсии интересной и яркой. Сегодня публикуем письмо Александра Шиманского из Пинска.

«Из своих почти 80 лет на пенсии нахожусь всего пять. С женой, Анной Петровной, проживаем вдвоем в двухкомнатной квартире. В конце 2015 года по окончанию контракта ушел на пенсию, а на пенсии еще работал 14 лет.

Меня часто спрашивали: не надоело ли тебе работать, что будешь делать на пенсии? Вопрос не стоял, чем буду заниматься - давно появилось у меня необычное хобби. Собирал разные небольшие камни. Много их у меня уже собрано. Есть в моей коллекции каменное ядро, фигурка овна, фигурка пепельницы, в форме ботинка, есть камни со сквозными отверстиями и другие. Поиски интересных камней продолжаются, и это позволяет лучше общаться с природой, познавать и любить жизнь в ее разнообразии. Не переставая интересоваться камнями, освоил новые технологии, которые внесли свои коррективы в мою пенсионную жизнь. Главное - жена не против, а наоборот.

При работе администратором в одном из торговых центров Пинска у меня появилось время, чтобы посидеть за компьютером, изложить в файлах разные истории, накопившиеся за многие годы жизни и работы. Племянник моей жены выразил такую мысль: «Николаевич, вам надо написать книгу. У вас столько было событий в жизни, что они должны лечь на бумагу». Его уже нет более 10 лет, а это пожелание стало направляющим. Не любил писать на бумаге, была печатная машинка дома - друзья подарили, - а вот компьютер оказался кстати. Разных рассказов накопилось уже более ста. Задумок есть примерно на еще такое же количество. Не проходит недели, как строчки нового рассказа появляются в моем творческом багаже. Удобно работать на компьютере, исправить мысль или строчку за пару мгновений. Не лежат в компьютере мертвым грузом мои рассказы - более двадцати из них напечатаны в районной газете «Маяк» Березовского района (оттуда я родом) и в других источниках. Некоторые рассказы посвящаю своим близким друзьям…

Не люблю сидеть долго дома. Работал в системе кинопроката. Много моих коллег ушло на пенсию. У некоторых также стал вопрос: как быть после интенсивной работы на пенсии? Нашли в этом свои прелести. Стали встречаться бывшие коллеги в разных городах области, отмечая и дни рождения, и профессиональные праздники - День кино СССР 27 августа и День Белорусского кино 17 декабря. Первая встреча состоялась в городе Жабинка. В Жабинковском районе побывали на месте сожженной немецкими войсками вместе с жителями деревни Дремлёво. Будут после этого встречи и в Бресте, Пинске, Кобрине, Березе, Столине. Но у нас не просто встречи - мы обмениваемся мнениями, новостями и встречаемся с работниками кино, возлагаем цветы к памятникам павшим героям Великой Отечественной войны. Каждый раз делаем памятное фото.

Я много читаю, являюсь частым посетителем библиотеки. Даже грамоту получил как лучший читатель.

А еще подарила мне внучка зеркальный фотоаппарат «Кэнон». Он стал моим спутником в ежедневных путешествиях и по городу, и в тех местах, где мне доводится побывать. Дело знакомое, ведь пленочный фотоаппарат «Зенит» был у меня еще с 80-х, а с электронной зеркалкой появились новые возможности. Открыл для себя новое хобби: искать и выкладывать кадры, отражающие события или предметы, которые часто остаются в стороне, - многие их не замечают. При просмотре часто посещаемых мест знакомые удивляются: «О! А я этого и не замечал!» Не прячу свои кадры в компьютере, лучшими делюсь на Facebook. Скучать не приходится, а времени на все даже и не хватает.

Мои хобби практического дохода не приносят, но не в этом самое главное. Главное - в том, что сохраняется любовь к жизни, и все это приносит удовлетворение и радость мне, моим родным и близким, многим знакомым».

Поздравляем Александра Шиманского - он становится победителем конкурса «Жизнь на пенсию» на этой неделе. Чтобы забрать приз, свяжитесь с редакцией по телефону 8 (017) 399-68-72 или 8 (029) 6-400-155. Внимание: редакция не высылает призы по почте.

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