Что пишут о Беларуси соседи: Польша нашла в Минске польские патроны, Литва грозит не признать выборы

Майкл Помпео заявил, что власти США намерены проследить развитием ситуации в Беларуси. Фото: БелТА

Одно из самых массовых и тиражных изданий в Польше, «Газета Выборча», 13 августа выпустила номер с обложкой, посвященной подавлению протестов Беларуси. С заголовком: «Белорусский ОМОН бьет, в кого попадает. «Они убивают нашу молодежь» в газете вышел большой репортаж из Минска. В нем рассказывается о мирных протестах и требованиях женщин прекратить насилие, о Марии Колесниковой и Светлане Тихановской и неофициальном гимне этой избирательной кампании - песне про то, что стены рухнут.

- Улыбка Марии Колесниковой - символ белорусской борьбы за свободу, - так пишет газета про соратницу кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Кроме этого, в разных СМИ появились материалы про то, откуда в Минске после разгона протестующих ОМОНом появились гильзы Made in Poland. Одну такую нашел главный редактор журнала «Политическая критика».

- Вооруженные омоновцы во время протестов около станции метро «Пушкинская» стреляли в нас польскими патронами, - написал в Фейсбуке главный редактор Славомир Сераковский.

На публикацию отреагировало польское Министерство обороны. Ведомство официально заявило, что вооружение в Беларусь не продает. Журналисты выяснили, что патрон был изготовлен на фабрике, которая производит охотничьи, учебные и специальные боеприпасы. У нее есть лицензия на продажу оружия за границу. Однако в 2011 году Евросоюз наложил эмбарго на экспорт вооружения в Беларусь. Отсюда журналисты сделали вывод, что боеприпасы могли быть закуплены еще 10 лет назад.

«Газета Выборча» выпустила номер с обложкой, посвященной подавлению протестов Беларуси.

Парламенты соседних стран просят белорусские власти уважать своих граждан

О ситуации в Беларуси делают заявления разные политики и эксперты. С одной стороны, нестабильная обстановка и «бряцание оружием», как любит выражаться Александр Лукашенко, Западу очень не нравятся - в этом видят угрозу для НАТО. С другой стороны, европейские политики призывают не вмешиваться в наши внутренние дела, но хотят помочь урегулировать ситуацию мирным способом. Если только Беларусь об этом попросит.

- То, что происходит в Беларуси, это прежде всего вопрос поддержки соседей. Есть совместная инициатива президентов Польши и Литвы, готовность выступить посредником в переговорах, выраженная обоими президентами. Премьер-министр Матеуш Моравецки направил в ЕС инициативу о проведении заседания Совета Европы для обсуждения ситуации в Беларуси, - цитирует польского министра обороны Мариуша Блащака консервативный еженедельник Do Rzeczy («Кстати»).

А польский сенат (верхняя палата парламента. - Ред.) принял резолюцию по Беларуси и призвал «вступить в диалог с гражданами и уважать права меньшинств, прекратить репрессии и немедленно освободить всех задержанных в связи с недавними акциями, уважать и выполнять рекомендации, содержащиеся в последующих резолюциях Европейского парламента и ОБСЕ об уважении к своим гражданам, их стремлениями и правам.

Хотя есть эксперты, которые оценивают эти заявления скептически.

– Польша пытается быть авторитетом в делах демократии в Беларуси, хотя сама имеет проблемы с демократией, - считает Бартоломей Радзеевски, директор журнала о международной политике «Новая Конфедерация».

Президент Гитанас Науседа заявил, что готов оказать экспертную помощь и лично обсудить с руководством страны пути выхода из сложившейся ситуации. Фото: Office of the President of the Republic of Lithuania

Литва хочет быть посредником в новых минских соглашениях

Не хочет оставаться в стороне от проблем в Беларуси и Литва. Президент Гитанас Науседа заявил, что готов оказать экспертную помощь и лично обсудить с руководством страны пути выхода из сложившейся ситуации. Оказывается, Литва, Латвия и Польша разработали план спасения Беларуси от политического кризиса. Европейские страны-соседки предлагают Минску новые минские переговоры - только теперь мирить предлагают не Украину с Россией, а белорусов с белорусами. В плане три постулата: прекратить применение силы, освободить задержанных и пойти на диалог. 14 августа президент Литвы хочет провести срочную встречу с представителями белорусской общественности по этому поводу, сообщает агентство BNS.

А тем временем литовский парламент не хочет признавать выборы в Беларуси.

- Мы обратимся к парламентам других демократических стран, чтобы они сформировали похожую позицию, и вместе с ЕС будем требовать проведения повторных выборов, - цитирует DELFI члена комитета по иностранным делам Жигимантаса Павилёниса.