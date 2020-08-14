В Минске силовики, преследуя людей, забегали за ними в подъезды многоэтажек и стреляли в стороны балконов

Жильцы дома рассказали "КП", что произошло в тот день Фото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

Соцсети облетело видео, на котором один из силовиков открыл огонь по балконам многоэтажки. В ролике видно, как группа людей в форме бежит вдоль дома и дергает двери подъездов. А потом один из них направляет оружие в сторону балконов верхних этажей и стреляет. «Они просто вышли и стреляют по окнам!» - комментирует шокированный автор видео.

Инцидент произошел на проспекте Дзержинского в Минске. Здесь уже несколько дней подряд белорусы собираются в цепи солидарности, чтобы выразить протест результатам президентских выборов и насилию силовиков. Жильцы дома №11 рассказали «Комсомолке», что произошло в тот день.

- В среду вечером здесь собралось много людей. Я, моя семья и многие другие жители дома поддерживали протестующих из окон. Когда на перекрестке остановилась машина с силовиками, люди начали разбегаться. Мы кричали им, куда прятаться. Силовики догоняли людей, забегали за ними в подъезды. Тогда жильцы стали бросать в них яйца и какой-то паштет. Я живу на 14-м этаже, поэтому хорошо это видела. Потом раздались громкие выстрелы, но вроде никто не пострадал, - рассказала Комсомолке» жительница дома Надежда.

Когда силовики начали разгонять протестующих, за них вступились жильцы дома. Они стали бросаться в омоновцев яйцами и паштетом Фото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

- Что вы про выстрелы знаете? - внезапно перебивает нас мужчина с тортом в руках. - Стреляли в воздух, чтобы вас просто-напросто разогнать. Все и разбежались. Мне уже надоело это все! Я сегодня 20 минут тут (показывает на дорогу) ехал! Четыре машины со скоростью 2 - 3 километра в час плелись, а остальные авто за ними от самой Малиновки тащились. Не обогнать, ничего. Если это мирный протест, то почему он мне мешает?

По словам возмущенного жильца дома, когда начинаются протесты, люди разбегаются и прячутся по домам. Беззащитными остаются подростки по 15 - 16 лет.

- Это же детский сад! Если спецназ по-настоящему возьмется, от этих детей потроха полетят! Если бы вы мирно протестовали, я бы вам слова не сказал! Но мне хватило Украины, - заключил мужчина.

По словам Анны, которая тоже проживает в многоэтажке, в тот вечер на балконах дома находилось очень много людей.

- Я была на общем балконе, когда около дома остановился микроавтобус и из него выскочили силовики. Люди бросились врассыпную, побежали в подъезды, которые жильцы оставили открытыми специально на этот случай. Один из силовиков направил оружие в сторону подъезда, а другой выстрелил в направлении балконов. Но я не уверена, что он целился именно в кричащих людей. Возможно, просто стрелял вверх. После того как открыли огонь, я убежала с балкона в свою квартиру, - рассказала девушка свою версию.

О том, что вечер вторника был неспокойным, говорят и на детской площадке во дворе дома. Мама одного из малышей рассказала, что она не видела и не слышала выстрелов - окна квартиры выходят во двор. Но подтвердила, что правоохранителей было действительно много.

Днем 13 августа люди вновь выстроились вдоль проспекта Дзержинского в цепь солидарности Фото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

- Во дворе стоял микроавтобус, из которого вышли силовики. Человек 10 их было. Забежали в подъезд, и, как я понимаю, поднялись по черной лестнице наверх. Затем вышли на улицу, заглянули в мусорные баки и уехали. Я так и не поняла цель их визита.

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