«Когда сказали, что сына больше нет, мне стало плохо… Приехала бригада скорой, которая забирала и Сашу»: рассказ мамы парня из Гомеля, который умер после задержания

Семья хочет добиться правды о смерти Александра. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле умер 25-летний Александр Вихор, которого задержали 9 августа и осудили за участие в несанкционированной акции. По неподтвержденным пока данным, молодому человеку стало плохо в милицейской машине.

О трагедии мать парня узнала 12 августа. До этого она три дня искала сына. Пока женщине не все известно о произошедшем:

- В пять утра Саша позвонил с незнакомого номера и сказал, что сидит где-то на полу, среди других задержанных. За что, почему - неизвестно. Сын объяснил: «Они сами за нас все написали». Потом сказал, что пришли милиционеры в белых рубашках, и связь оборвалась. В интернете мы увидели фотографию, как наш Саша лежит на земле, а сверху на нем сидят трое омоновцев. Ни в одном РОВД, изоляторе ничего не говорили, сказали только, что будет суд. Где, когда - неизвестно. Уже вечером в изоляторе сказали, что Саши у них нет, и чтобы ехали в СИЗО. Я видела там много автозаков, но Сашу не заметила, - рассказывает Светлана сквозь слезы. У нее охрипший, севший от рыданий голос.

Семья звонила в СИЗО допоздна, но там отвечали, что Александр еще не поступил - слишком много задержанных, не успевают оформлять. Наутро родители не нашли сына ни в СИЗО, ни в ИВС - им посоветовали съездить в Железнодорожный РОВД. Но и там сказали, что не знают, где Александр. Тогда Светлана заявила, что будет писать заявление о пропаже человека. И тогда ее провели в кабинет, где на столе стоял стакан с водой:

- Я не поняла сразу, зачем здесь этот стакан… Когда мне сказали, что Саши больше нет, мне стало очень плохо, вызвали «скорую». И приехала как раз та бригада, которая забирала Сашу. Медики рассказали, что ему стало плохо в милицейской машине. Он сердечник, ему тяжело дышать в духоте. Бригада пыталась завести ему сердце…

Как рассказали женщине, сын кричал в машине, что ему плохо, просил о помощи:

- Из-за этого конвой отвез его в психбольницу. Там врач сказал, что Саша на эмоциях, но ему действительно плохо физически. Вызвали «скорую», которая отвезла его в ближайшую больницу - туберкулезную. Говорили, что у него было уже предынсультное состояние, отек головного мозга. Там его спасти не успели, сказали, что у него к тому моменту наступила клиническая смерть… Три дня искала сына, а нашла только его тело...

Сашу после задержания не могли найти три дня, а затем оказалось, что он в морге. Фото: личный архив погибшего

Однако семья не может забрать его из морга и похоронить, поскольку о причине смерти и ее обстоятельствах им ничего не говорят. Родители намерены сначала добиться правды о произошедшем, чтобы потом не проводить эксгумацию в случае ложной причины смерти:

- Сын не умер, его убили! А я еще голосовала за эту власть… Сам он даже на выборы не ходил, говорил - какой смысл, все равно за нас уже все решили. Саша был аполитичным. Скорее всего, его схватили на остановке, когда он ехал на свидание к девушке. Парень высокий, видный, спортсмен - наверное, поэтому привлек внимание.

Семье даже не показали в морге тело Александра:

- Наверное, потому, что он сильно избит. И сейчас они могут захотеть сделать из него алкоголика, наркомана - у нас так принято, чтобы затоптать, унизить, оклеветать! Поэтому я прошу, чтобы люди, которые были с Сашей в машине, все рассказали, когда выйдут из СИЗО (контакты семьи есть в редакции «КП»).

Отметим, что возле гомельских изоляторов последние несколько дней выстраивались очереди из родственников задержанных. По их словам, камеры переполнены, в некоторых задержанным приходилось сидеть вчетвером на одной койке, до суда их не кормили - многие вынуждены были голодать около суток.

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