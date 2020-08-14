Коронавирус в Беларуси, последние новости на 14 августа 2020 года: за сутки заразились 105 человек, а выздоровели – 274

Во всем мире официально подтверждено более 20,8 миллионов случаев COVID-19 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ситуация в Беларуси

По данным Минздрава, в Беларуси выявлено 69 308 случаев COVID-19 (+105 за сутки). Выздоровели за все время 66 452 пациента (+274 за сутки), а скончались – 603 человека (+4 за сутки). В ведомстве традиционно отметили, что у всех умерших был не только коронавирус, но и ряд хронических заболеваний.

За период с начала вспышки в стране проведено 1 402 346 теста.

Ситуация в мире

Ресурс worldometers.info передает, что во всем мире официально подтверждено более 20,8 миллионов случаев COVID-19. Выздоровели 13,7 миллионов человек, умерли – свыше 748 тысяч.

В Ливане – вспышка коронавируса после взрывов в порту и массовых протестов

4 августа в порту столицы Ливана произошел взрыв аммиачной селитры. Это усугубило экономический кризис в стране, и местные жители вышли на акции протеста против бездействия властей и коррупции. По мнению эпидемиологов, эти события повлияли на рост случаев коронавируса.

Минздрав Ливана сообщил, что за последние сутки в стране зарегистрировано 309 новых заражений. Всего в государстве сейчас находится 4 657 человек с положительными тестами на COVID-19. Ситуация усугубляется тем, что взрывы в порту повредили здания большинства больниц Бейрута и они до сих пор не справились с наплывом раненных.

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