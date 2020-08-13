«Всех объединило желание отстоять свои права». Полтысячи избирателей участка в Минске подписали жалобу на то, что им не показали протокол выборов

Чтобы подписать жалобы, жители Фрунзенского района стояли в очереди. Фото предоставлено героем публикации.

Недавно «Комсомолка» писала о том, как аккредитованных наблюдателей не пускали на участки №104 и №105 Фрунзенского района Минска, которые находятся в здании школы №16. Людям пришлось наблюдать на лавочках, а потом и лавочки покрасили.

Сейчас история получила интересное продолжение. Наблюдатели и местные жители рассказывают, что итоговый протокол - сколько человек и за кого проголосовали - школьная комиссия 9 августа так никому и не показала. И жильцы Фрунзенского района решили отстоять свои нарушенные права.

- Около сотни человек собрались вечером под участком и ждали протокол. Часа два ждали. Потом комиссия, видно, решила эвакуироваться. Подъехал с обратной стороны школы автобус с крепкими ребятами в обмундировании, которые приказали всем расходиться. Затем комиссию вывели через запасной вход в автобус и увезли, - рассказывает Александр, один из наблюдателей участка.

Но избирателей это не остановило, и утром в понедельник у школы снова были люди, требующие показать протокол. В школу никого не пускали, и было решено надписать коллективную жалобу, на которой к утру четверга стояло 504 подписи - это примерно четверть избирателей участка №104.

- У нас в жилом комплексе «Каскад» люди умеют быстро сорганизоваться - кто-то собрал соседей в чате, кто-то наклеил объявление в подъезде. Мы никого не принуждали ставить подпись - все было добровольно, пришла и молодежь, и пенсионеры. Во вторник был последний день обжалования, и мы направили копии жалобы (на тот момент ее подписали около 350 человек, остальные - уже после отправки) о том, что нам не предоставили протокол, в прокуратуру, центральную, территориальную и городскую избирательную комиссию.

Люди говорят, что по квартирам даже не пришлось ходить - просто бросали клич в общедомовых чатах. Все неравнодушные в оговоренное время выходили во двор, чтобы подписать жалобу, а в очереди иногда стояло более 50 человек одновременно.

- Мы не знаем, почему нам не показали протокол, - говорит один из жильцов района. - Может, они неправильно посчитали голоса или кто-то отказался ставить подпись под протоколом. Люди, которые подписали жалобу, голосовали за разных кандидатов, были люди, проголосовавшие против всех. Но всех объединило одно - желание отстоять свои законные права и увидеть итоговый протокол.