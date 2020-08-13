На проспекте Победителей в Минске машина сбила гаишника. Кадр из видео МВД РБ.

В среду вечером, 12 августа, многие Telegram-каналы распространили фотографию: на обочине проспекта Победителей возле гостиницы «Юбилейная» лежит гаишник, вокруг него - силовики в полном обмундировании и шлемах. В подписи под фото сообщалось, что в гаишника стреляли из проезжающей машины. Однако в четверг выяснилось, что сотрудника ГАИ сбила машина, а стрелял, вероятно, он сам.

- 12 августа около 20.00 на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей 45-летний мужчина за рулем «Шкоды» совершил наезд на сотрудника ГАИ, - сообщила пресс-служба МВД. - Водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. Для остановки транспортного средства сотрудники ГАИ использовали табельное оружие. Пострадавшему оказана медицинская помощь, он доставлен в медучреждение.

Пресс-служба МВД распространила видео. Самого наезда на нем нет, но видны последствия: сбитый сотрудник ГАИ одет в бронежилет и балаклаву, в его руках пистолет - видимо, он применял или хотел применить табельное оружие. Он сильно хромает на правую ногу. Позже ему оказывают медицинскую помощь.

По данным МВД, применить оружие пришлось также в Барановичах - для остановки автомобиля, водитель которого умышленно наехал на сотрудника ГАИ.

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