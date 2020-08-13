Денис Дудинский, Владимир Пугач, Антон Мартыненко пришли к Белтелерадиокомпании и спели «Ветер перемен» для коллег

Артисты и ведущие выбрали для исполнения песню Мэри Поппинс
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Группа ведущих и артистов, которые поддержали протесты, решила сходить к зданию Белтелерадиокомпании, чтобы спеть «Ветер перемен» из фильма о Мэри Поппинс:
Денис Дудинский призвал коллег присоединиться к ним
Фото: Павел МАРТИНЧИК
- Мы хотели их поддержать в перерыве между выдачей новостей песней улыбкой, цветами. У нас были кофе и пицца. Может даже, вдохновить их, пригласить выйти в город и посмотреть, какие прекрасные люди живут в Минске. Сколько людей в белых одеждах, возможно, разбудить в ком-то дремлющего доброго и честного человека, - сказал Денис Дудинский. – Среди нас нет наркоманов и проституток. Мы такие же, как и они. Бывшие, нынешние, а, возможно, и будущие работники телевидения.
Денис Дудинский спонтанно решил поддержать своих коллег на телевидении
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Собравшихся угощали пиццей
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Денис Дудинский кричал коллегам: "Выходите"!
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Лидер J:Морс Владимир Пугач играл на гитаре
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Спонтанную акцию поддержали около 100 человек.
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