«Зачем нам военные травмы в мирное время?»: к женской цепи солидарности в Бресте присоединились врачи

Женская цепочка солидарности в Бресте растянулась на пару километров. Фото: #васькапилот

– А что происходит? Какой-то праздник? - перекрикивает гул автомобильных сигналов женщина, которая только вышла из маршрутки в центре города.

– Президента провожают! - шутит парень.

– А он что, к нам приехал? - недоумевает та.

– Что-то он не горит желанием выйти к своему народу! - вступает в разговор прохожий.

Мирные акции солидарности с задержанными и осужденными из-за протестов, пострадавшими от применения силы милицией происходят по всей стране.

Брестчанки в белом с цветами, белыми лентами, шариками, зонтиками выстраиваются вдоль проспекта Машерова уже второй день подряд. Щуплые и фигуристые, высокие и низкие, совсем юные и взрослые, в платьях и шортах, с макияжем и без, улыбчивые и строгие, госслужащие, студентки, продавщицы, бухгалтеры, учителя и врачи... Их цель – высказать свое несогласие с насилием со стороны государства.

Напомним, 10 августа произошел силовой разгон протеста в центре Бреста. Он закончился травмами от резиновых пуль и задержаниями.

К женской мирной акции присоединились врачи Бреста. Фото: virtualbrest.by

В четверг 13 августа цепочка растянулась больше, чем на километр – и это среди рабочего дня! Первые участницы вышли уже к 9 утра. К 11 часам их собралось уже несколько сотен, к 17 – больше тысячи. Цепочка забралась даже на Кобринский мост, и заканчивалась в районе перекрестка проспекта Машерова с Ленина.

В районе 13 часов дня девушки подошли к зданию Дома правосудия и оставили там цветы.

– Правда, потом пришла уборщица и собрала все в большой черный мусорный пакет, – говорят очевидцы.

Ближе к вечеру женщины стали выстраиваться вдоль крупных улиц и в микрорайонах. И все это время - с утра и до вечера – город гудел. Как только на светофоре собиралась очередь из машин, на окружающих обрушивался оглушающий гул автомобильных сигналов. «Бибикали» проезжающие мимо грузовики, маршрутки, легковушки с мужчинами и женщинами за рулем. Женщины из цепи солидарности молча приветствовали их поднятыми вверх руками с цветами. А с другой стороны улицы какой-то парень снимал происходящее снимал на уже немодную ручную видеокамеру.

– Вода! Водичка! Кто желает? Вода! Берем воду! – какие-то парни, как зазывалы на южных курортах, ездят на велосипеде вдоль шеренги и предлагают девушкам воду.

Запас сладостей от неизвестных доброжелателей. Фото: Оксана БРОВАЧ

В Бресте горячо – чуть ли не под 30 градусов, участницы акции стоят на самом солнцепеке. Кто-то даже принес большую 20-литровую бутыль воды с помпой и оставил ее на скамейке. Притормаживали даже маршрутки:

– Заберите воду! Давайте быстренько! И дверь закрывайте! – строго, но любя, командует водитель.

– Девочки, мороженое! Угощаемся! Не стесняемся! – вот уже вдоль цепочки идут крепкие мужчины с огромным пакетом мороженого.

После них – парни с «рафаэлками». А под цветочной клумбой в тени лежит пакет с зефиром, печеньем, вафлями...

Женщин баловали угощениями в течение всего дня. Фото: Оксана БРОВАЧ

– Такое ощущение, что я поесть сюда пришла! – смеется женщина в красном платье и в элегантной шляпе. – Знаете, дома как-то грустно и страшно от всего, что в новостях видишь, а выйдешь на улице – тут так хорошо и радостно!

После 17 часов вечера фурор произвели врачи, которые выстроились на перекрестке проспекта Машерова с бульварами Космонавтов и Шевченко. Мужчины и женщины в белых халатах стояли с плакатами «Урачы з народам» и «Медики против насилия». Прохожие их приветствовали особенно горячо.

– Вы из какой-то конкретной больницы или поликлиники врачи?

– Мы из разных больниц, поликлиник. Просто решили собраться.

– А начальство ваше что?

– Ай... - многозначительно улыбается в ответ молодой мужчина в белом халате.

К врачам подходил какой-то поджарый и седоватый мужчина в рубашке. Он был чем-то раздражен и даже чуть не завязал драку с парнем, который снимал медиков на телефон.

Врачей на акции горячо приветствовали. Фото: Оксана БРОВАЧ

– Стыдно! - слышалось, как мужчина говорит то ли в адрес врачей, то ли в адрес парня со смартфоном.

– Это вам должно быть стыдно! - вдруг вступает в перепалку какая-то девушка. Через несколько минут к медикам подошли сотрудники ГАИ. Они жестами показали, что нужно стать на пару шагов дальше - шеренга выстроилась на бордюре у проезжей части.

– Вообще-то мы такие же граждане, как и все, кто здесь вышел. Мы всегда там, где нужна помощь. Если мы можем помочь спасти жизни и здоровье людей таким способом, то почему нет? Конечно, мы будем лечить и милиционера, и протестующего, но зачем нам военные травмы в мирное время? Мы против насилия! – говорят врачи.

Подсчитать количество участниц трудно: в течение дня уходили одни и их место занимали другие. Фото: #васькапилот

Известно, что женские акции солидарности прошли и в райцентрах: в Кобрине, Жабинке, Пружанах, Каменце, Барановичах.

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