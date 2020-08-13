«Мы видим уникальный для Беларуси случай»: забастовки и акции солидарности против насилия в Беларуси комментирует эксперт

Работники БелАЗа настроены решительно: говорят, их уже не запугать увольнениями. Фото предоставлено работниками завода.

В Беларуси - уличные протесты. Люди мирно выступают против насилия, силовики в ответ жестко пресекают действия митингующих. Президент назвал их «безработными» и «людьми с криминальным прошлым». В ответ на это к акциям протеста присоединились коллективы белорусских предприятий с требованием прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов.

Государственная пресса 13 августа вышла с заголовками «Хватит нагнетать обстановку», назвав «фейком», «очередной грубой провокацией» и «гнусной ложью» проходящие в стране акции и забастовки. Однако на этот момент нам удалось выяснить как минимум о 15 предприятиях, работники которых провели или готовятся провести массовые акции, и еще о двух – объявивших забастовку.

Акцию провел и коллектив Белорусской государственной филармонии. Фото: Павел МАРТИНЧИК

13 августа протестное движение охватило одно из крупнейших предприятий Беларуси - БелАЗ. В обед работники завода вышли к проходной с требованием показать результаты голосования по городу, прекратить насилие в отношении демонстрантов и провести честные выборы. Руководство отвечало довольно резко, но людей это не напугало.

- Вышло нас около 1,5 тысяч человек, остальные смотрели из-за угла, боялись подойти к остальным. Второй момент - у нас в разное время обед, многие не могли выйти, потому что обед закончился. Так бы вышло больше, - рассказывает Вадим, работник предприятия. - Мы просили мэра города провести честные выборы и разобраться, почему мирных людей на улицах бьет ОМОН. Внука коллеги вчера ни за что избил ОМОН, а мальчишке 14 лет! Такого не должно быть!

- У меня неплохая зарплата, но меня не устраивает то, как мы живем, - комментирует другой работник завода, Сергей. - Белорусы - сильная и умная нация, которую эта власть пытается втоптать в грязь. Мы не будем ходить строем, как в Северной Корее.

Акции солидарности также провели 13 августа работники предприятий «Гродножилстрой», МАПИД, МАЗ, «Интеграл», МТЗ, «Белкард», «Белмедпрепараты», «ГродноАзот», «Керамин», «Химволокно». Вышли на улицу работники железной дороги и медики нескольких минских больниц, а также медики в Могилеве и Бресте.

Поддержали мирную акцию и обычные люди, которые вышли на улицы Минска с самого утра. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Гродненская компания VIRPIL Controls, которая производит системы управления и аксессуары для авиа- и космосимуляторов, вообще объявила забастовку - на работу не вышли 135 сотрудников. Бессрочную забастовку также объявило предприятие «Терразит Плюс» в Гродно.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Все будет зависеть от воли народа и его готовности отстаивать свои требования»

- Для успешной забастовки нужно несколько условий. Первое - чтобы в ней участвовало более половины работников предприятия, согласных с позицией, за которую собираются бастовать. Второе - чтобы они осознавали, что их реально больше, - объясняет экономический эксперт исследовательского центра BEROC Лев Львовский. - Сейчас мы видим уникальный для Беларуси случай: люди впервые поняли, что их большинство. Каждого отдельного работника можно уволить и заменить, а вот когда требования массовые - власти придется идти на диалог. В случае забастовки государство предпочитает общаться только с начальством предприятия - толпу сложнее провести или уговорить. Начальство, в свою очередь, будет пытаться запугивать работников, убеждать, что их не большинство.

Удастся ли добиться таким способом проведения новых выборов, говорить сложно - это новая ситуация, и черпать идеи о будущем Беларуси из ее прошлого ошибочно. Все будет зависеть от воли народа и его готовности отстаивать свои требования. Сложно предсказать, насколько забастовки сейчас примут массовый характер, но мы видим начало довольно масштабных забастовок на ключевых предприятиях, например, на БелАЗ. А забастовка врачей - это вообще отдельная тема. Если бастуют сварщики, то это не так критично, как если бастуют медики. Их и так в стране не хватает, и заменить их будет некем.

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