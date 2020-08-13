«У врачей, которые приезжают с Окрестина и РУВД, руки трясутся»: медики в знак протеста вышли к больнице скорой помощи

Медики вышли в знак протеста возле БСМП. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Днем 13 августа в Минске возле Больницы скорой медицинской помощи собрались медики в знак протеста против насилия. Медики хлопали проезжающим мимо водителям, которые им сигналили.

- Мы видим избитых людей, которые к нам привозят. Просто расфаршированных. Это издевательство над нацией, народом. Фельдшеры, врачи, которые приезжают с Окрестина (Центр изоляции правонарушителей - Ред.), РУВД, рассказывают, что происходит. У них руки трясутся, со слезами на глазах не могут вынести эти эмоции. Я больше не могу работать. Я врач-реаниматолог, считал, что я крепкий человек. Здесь сижу с утра воскресенья. На 2 - 3 часа домой - и опять сюда возвращаюсь, - с волнением говорит врач БСМП журналистам и переходит на белорусский язык: - Пара працаваць. Раптам ужо вязуць дзесяць чалавек з Акрэсцiна.

После этого интервью врач заявил, что его наверняка уволят.

По словам врачей, в реанимации БСМП находится их врач-реаниматолог Богдан Шильниковский.

- Моего коллегу задержали вчера (12 августа). Он был на акции медиков возле медуниверситета. Сегодня его привезли к нам в реанимацию, - говорит еще один врач. - У него сахарный диабет, не было с собой инсулина. Я думаю, что его состояние нормальное. В БСМП его доставила Скорая помощь.

Напомним, минские медики выходят на акции протеста по всему городу. Так, 13 августа возле 1-ой больницы врачи и медсестры стояли у проспекта Независимости с цветами в руках. Одна из медиков не сдержала слез:

- Слезы и от эмоций, и от того, что происходит. Сильно пострадал коллега, наш доктор. Он позавчера (11 августа. - Ред.) в Уручье получил осколочное ранение, но еще его избили. Избито все - голова, руки, ноги, спина, не били только в живот.

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