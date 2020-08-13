Волонтеры, которые обеспечивали защитой белорусских медиков, попали в СИЗО за участие в акциях протеста

Андрей Ткачев до эпидемии коронавируса был фитнес-тренером, а когда медикам понадобились средства индивидуальной защиты, кинул клич в соцсетях и на три месяца стал волонтером. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сестра Андрея Ткачева Евгения искала брата больше двух дней. Вчера выяснилось, что он в СИЗО жодинской тюрьмы. Вместе с ним находится Ким Мазур. Оба задержаны 10 августа за участие в массовых акциях протеста. Также задержан Артем Гринцевич. Все трое - волонтеры кампании ByCOVID-19, в рамках которой было собрано почти 360 тысяч рублей для помощи белорусским медикам.

- Андрей - один из ключевых спикеров кампании, ее лицо и символ. Человек, которому продолжают приходить письма благодарности за все, что он сделал для медицины Беларуси. Медики благодарят его за открытое сердце и готовность прийти на помощь в трудную минуту, - написал о Ткачеве на своей странице в Фейсбуке координатор ByCOVID-19 Андрей Стрижак после того, как узнал о задержании.

По словам тех, кто были в одной камере с Ткачевым и Мазуром, но уже вышли, на этот раз помощь понадобилась уже им - парни были сильно избиты. Друзья и родственники Андрея не смогли получить точную информацию, была ли оказана необходимая медицинская помощь. Когда волонтеры, которые три месяца бесплатно развозили по всей Беларуси экстренно необходимое для борьбы с COVID-19, выйдут на свободу, никто не знает.

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