«План спасения» от Литвы, Латвии и Польши и призыв США к новым выборам: как мир реагирует на события в Беларуси

Майк Помпео встречался с Александром Лукашенко в Минске в феврале 2020 года - это был первый визит госсекретаря США с 1994 года. Фото: БелТА.

С заявлениями по поводу итогов выборов в Беларуси и последовавших за ними массовых протестов все эти дни выступают разные страны и международные организации.

12 августа на пресс-конференции, посвященной визиту госсекретаря США Майка Помпео в Чехию, глава международного ведомства так высказался о событиях в Беларуси:

- Как мы видели, выборы никак не были свободными и честными. Нас это волнует, потому что нам небезразличен белорусский народ. Мы хотим, чтобы у народа Беларуси были свободы, которых они требуют, которые они считают отвечающими их интересам. Мы следим за протестами, мы призываем, чтобы участники ненасильственных протестов были защищены и не вооружены. Ни в чьих интересах делать обратное. Мы продолжим говорить о рисках белорусского народа.

Майк Помпео не исключил санкций против Беларуси, в том числе приостановку поставок нефти:

- Я уверен, что мы все эти вещи рассмотрим. Но важны критерии. Что, по нашему мнению, мы можем сделать, не только односторонне как Соединенные Штаты, но и в многостороннем формате, чтобы добиться хорошего результата для белорусского народа - вне зависимости от того, будут ли это санкции или решения о поставках нефтепродуктов. Эти вещи еще не определены.

Ранее главный демократ в комитете американского сената по иностранным делам Роберт Менендес заявил, что власти США и Европейского союза могут ввести санкции в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко, если в республике не прекратится «нападение на демократию».

- Воскресные выборы были фикцией и трагедией для белорусского народа, который серьезно рискнул ради свободы, - сказал Менендес. - В этом ключе администрация Трампа должна дать понять, что любые недавние достижения в двусторонних отношениях между США и Беларусью не принесут пользы, если белорусские власти не осуществят точный подсчет воскресных бюллетеней или не проведут повторные выборы в соответствии с международными признанными демократическими стандартами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что в России пристально следят за ситуацией в Беларуси.

- Призываем все стороны к сдержанности и проявлению благоразумия. Подтверждаем заинтересованность в устойчивой внутриполитической ситуации в Белоруссии. Рассчитываем, что в скором времени обстановка в стране нормализуется и вернется в спокойное русло, - передает слова Марии Захаровой с брифинга РИА Новости.

Она добавила, что, по мнению России, не обошлось без влияния извне.

- Мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию, - отметила представитель российского МИДа.

А премьер-министр Чехии Андрей Бабиш так прокомментировал ситуацию в Беларуси:

- Это шокировало - видеть то, что происходит. Я не мог представить, что что-то подобное может случиться в Европе, так близко к нам. Это возмутительно. И я ожидаю, что ЕС выпустит не только заявления, но также предпримет какие-то действия, примет какие-то меры. Потому что белорусы имеют те же права быть свободными, как и мы. Сейчас вопрос в том, выпустит ли ЕС только декларации или предпримет специфические шаги. Польский премьер-министр также сделал предложение, и мы точно присоединимся.

«Мы совместно разработали план по разрешению кризиса в Беларуси»

В среду, 12 августа, на пресс-конференции президент Литвы Гитанас Науседа заявил: Литва, Латвия и Польша совместно разработали план по разрешению кризиса в нашей стране. Он состоит из трех пунктов, выполнение которых необходимо для урегулирования ситуации: прекращение насилия по отношению к демонстрантам, освобождение задержанных и начало диалога с представителями гражданского общества.

- При принятии этого плана наши страны готовы выступить посредниками в организации процесса выхода из кризиса, - заявил литовский президент.

Он также сообщил, что Литва, Латвия и Польша в рамках плана разрешения кризиса в Беларуси предложили создать в стране национальный совет для диалога власти и оппозиции.

Науседа сообщил, что провал подготовленного Литвой, Латвией и Польшей плана разрешения кризиса в Беларуси повлечет за собой применение к Минску европейских и национальных санкций.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире «Радио НВ» заявил, что его страна пока не готова дать оценку выборам в Беларуси, но может при необходимости предложить свои услуги в качестве посредника в национальном диалоге:

- Для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни, поэтому мы имеем большой опыт и можем уже сейчас сказать, что отсутствие диалога приводит к обострению противостояния. Обострение ослабляет страну, и этим ослаблением всегда пользуются внешние игроки.

Официальную позицию правительства Германии 12 августа озвучил его представитель Штефан Зайберт:

- Правительство ФРГ осуждает любое проявление насилия против мирных демонстрантов в Минске и других населенных пунктах Беларуси. Это настоящая волна репрессий.

Напомним, недавно МИД Беларуси заявил, что стране небезразлична реакция зарубежных партнеров на результаты президентских выборов в стране, но «неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделал важнейшие политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию».

КСТАТИ

14 августа главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Беларуси

«В ответ на запрос Польши в эту пятницу главы МИД стран ЕС проведут специальную видеоконференцию для обсуждения ситуации в Беларуси», - сообщил МИД Польши в своем Twitter.

Напомним, во вторник, 11 августа, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от лица глав МИД всех 27 стран Евросоюза опубликовал заявление, в котором говорится, что ЕС не считает выборы в Беларуси ни свободными, ни справедливыми, а власти страны применили «непропорциональное и неприемлемое насилие».

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Чешское правительство не участвовало в организации демонстраций»

Посла Беларуси вызвали в министерство иностранных дел Чешской Республики после того, как Александр Лукашенко заявил, что протестами в Беларуси руководят «кукловоды» из Чехии, Польши, Украины и России.

Об этом 12 августа сообщил глава МИД Томаш Петржичек в эфире T24. Министр также призвал Лукашенко представить доказательства причастности Чехии к организации антиправительственных протестов, если тот настроен на серьезные обвинения. По словам министра, такие заявления абсолютно неуместны, чешское правительство не участвовало в организации демонстраций.

Глава чешской дипломатии заявил, что представители МИД Чехии не согласны с тем, что происходит в Беларуси, с ходом избирательной кампании, арестом оппозиционных кандидатов и недопущением в страну международных наблюдателей.

Кроме того, чешские власти проверяют информацию об использовании светошумовых гранат чешского производства белорусской милицией в Минске во время протестов, сообщает ТАСС.

- Чехия соблюдает эмбарго на экспорт такого материала в Беларусь. Уже 10 лет, - написал Томаш Петржичек в своем Twitter. - Свою роль в этом (в получении белорусскими силовиками чешских светошумовых гранат. - Прим. ТАСС) могли сыграть перекупщики, или же речь идет о материале, который поступил (в Беларусь) ранее (до эмбарго).

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«Они убивают нашу молодежь»: Что пишут о ситуации в Беларуси соседи

Одно из самых массовых и тиражных изданий в Польше, «Газета Выборча», 13 августа выпустила номер с обложкой, посвященной подавлению протестов в Беларуси, и заголовком «Белорусский ОМОН бьет. Они убивают нашу молодежь» в газете вышел большой репортаж из Минска. В нем рассказывается о мирных протестах и требованиях женщин прекратить насилие, о Марии Колесниковой и Светлане Тихановской и неофициальном гимне этой избирательной кампании - песне про то, что стены рухнут.

- Улыбка Марии Колесниковой - символ белорусской борьбы за свободу, - так пишет газета про соратницу кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Кроме того, в разных СМИ появились материалы о том, откуда в Минске после разгона протестующих ОМОНом появились гильзы Made in Poland. Одну такую нашел главный редактор журнала «Политическая критика».

- Вооруженные омоновцы во время протестов около станции метро «Пушкинская» стреляли в нас польскими патронами, - написал в Фейсбуке главный редактор Славомир Сераковский.

На публикацию отреагировало польское Министерство обороны. Ведомство официально заявило, что вооружение в Беларусь не продает. Журналисты выяснили, что патрон был изготовлен на фабрике, которая производит охотничьи, учебные и специальные боеприпасы. У нее есть лицензия на продажу оружия за границу. Однако в 2011 году Евросоюз наложил эмбарго на экспорт вооружения в Беларусь. Отсюда журналисты сделали вывод, что боеприпасы могли быть закуплены еще 10 лет назад.