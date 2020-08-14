Пятый день мирных протестов в Гомеле: массово и впервые без прилюдных задержаний

Пятый день мирных протестов в Гомеле прошел действительно мирно Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Акция в Гомеле 13 августа была, пожалуй, самой длительной и многочисленной. Началось все с девушек и женщин, которые уже второй день подряд собрались на площадке перед цирком, чтобы потребовать прекращения насилия со стороны силовиков и выразить солидарность с задержанными.

На этот раз собралось еще больше участниц, да и повод появился очень серьезный - смерть задержанного 25-летнего Александра. Колонна численностью, по разным оценкам, от тысячи до двух тысяч человек прошла по центральной улице и возложила цветы к предполагаемому месту задержания Александра.

Затем девушки, женщины и примкнувшие к ним мужчины сделали круг по проспекту Ленина и улице Победы, вернувшись к зданию цирка.

А там уже стояла цепочка медиков. Они держали в руках плакаты: «Не бить, а любить», «Наш долг - лечить людей, ваш долг - этих людей защищать», «Медики против насилия».

На акцию вышли медики Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Постепенно цепочка выстроилась из всех солидарных в несколько рядов от площади Восстания до улицы Пушкина. Кто-то держал плакаты в поддержку Светланы Тихановской, Конституцию, бело-красно-белые флаги. Появились парни, которые раздавали девушкам цветы. Другие приносили продукты, пиццу, чай, воду.

Медработники разных учреждений выстроились в цепочку Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Традиционно машины сигналили в поддержку протестующих, гаишники их тормозили и выписывали штрафы. Когда уже стемнело, люди начинали спрашивать друг у друга: «А где ОМОН?» Действительно, автозаков и военных грузовиков так и не появилось. Однако не было и шествия колонной с лозунгами, как в минувшие дни.

Люди в живой цепи держали в руках цветы Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

За происходящим следили только милиционеры в форме. Однако после 23.00, когда почти все уже разошлись, по дворам за кем-то гонялись с фонариками, передавали по рациям ориентировки. Возможно - за участниками акции.

Гаишники штрафовали тех, кто сигналил, но многих это не останавливало Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Медики выступили против насилия Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Некоторые парни раздавали цветы девушкам Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Медики Гомеля поддержали акцию коллег со всей страны Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Против насилия силовиков выступали многочисленные участники акции Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Молодежь развернула национальную символику Фото: Павел МИЦКЕВИЧ