«Я слышала, как мой сын кричал от боли в РОВД». Мать объявила голодовку под гомельским изолятором

Мать арестованного объявила голодовку под гомельским изолятором Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

15 августа гомельчанка Наталья объявила голодовку под изолятором временного содержания в Гомеле. Она написала свои требования на белом полотенце, которое постелила на земле. Гомельчанка требует, чтобы выпустили ее сына, осужденного якобы за участие в несанкционированной акции. 20-летнего студента Кирилла задержали 12 августа в центре города и присудили пять суток ареста.

- Его друг, который уже вышел из изолятора, рассказал, в каком он состоянии: весь избитый, в ранах! У него гематома на голове! Ему дорог каждый час, сыну срочно нужно лечение, а его держат за решеткой! - плачет Наталья.

Наталья требовала, чтобы сына отпустили - он был сильно избит Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Она очень уставшая. Женщина говорит, что не спит уже с той ночи, которую провела под Центральным РОВД - туда привезли задержанного Кирилла:

- Я стояла на улице и слышала его голос из окна третьего этажа, там, где кабинеты. Мой сын и другие дети кричали от боли, когда их били! Когда мы, родители, стали кричать, требуя не избивать наших детей, они просто закрыли окна! Ко мне еще выходил милиционер из РОВД и угрожал: «Что, и ты тоже хочешь? Заходи!» Я зашла.

По словам женщины, в райотделе зверствовали ОМОНовцы, они угрожали матери, обыскали ее. Там, внутри, она тоже слышала крики избитых. Из-за этого Наталью грубо выпроводили из РОВД:

- Я видела их лица, у них глаза звериные. Чем их накачивают? Четыре «скорые» при нас приезжали. Одного парня вынесли еле живого, он не мог говорить, только хрипел. Девчонку долго откачивали. Ни у кого из ребят не было ни палок, ничего, никто не сопротивлялся, люди просто шли по улице! Это ад просто! Я не думала, что такое возможно...

Наталья сидела до тех пор, пока сына не выпустили Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Затем Наталья двое суток не могла добиться информации, где находится сын. В изоляторе женщине сказали, что ее сына выпускать не собираются. Однако она продолжала сидеть под стенами ИВС, и через несколько часов Кирилла освободили.

Из изолятора вышел и программист Максим Новиков - синяки на лице, а ноги синие полностью:

- Меня били в Центральном РОВД со связанными за спиной руками. Били по лицу, голове, икрам, ступням - дубинками. Подымали в позу «ласточки». Пытались сделать меня «координатором», приносили ножи, другие вещи и говорили, что они мои, пытались вменить что-то. Привели парня лет 17, сказали, что я подвиг его участвовать в акции. Он стал отрицать, и его начали избивать при мне. Я ничего не подписывал, из-за этого меня снова били. У меня перелом двух отростков позвоночника.

Максима жестоко избивали и пытали в Центральном РОВД, пытались повесить на него преступления Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Максим будет писать заявление в СК. Его били милиционеры без опознавательных знаков, в черных майках и масках:

- И они, и сотрудники РОВД - были просто как зомби, с ними невозможно было вести диалог или вообще разговаривать.

Парень и все другие молодые люди говорят, что перед освобождением с каждым проводит беседу «какая-то странная комиссия из трех человек». Арестованных заставляют подписать бумагу о том, что они больше не будут участвовать в акциях. Также «тройка» грозит уголовным делом в случае нового задержания на митинге:

- Кто они, что отменяют постановления суда? Кстати, судили без всяких доказательств, даже время и место задержания были неверными.

Другие арестованные, которые вышли 15 августа, рассказали, что привозили и тех, кого схватили буквально вчера, 14 августа - после обещаний о том, что мирных протестующих задерживать не будут:

- Ребята рассказывали, что массово никого не хватали, а ловили по дворам, когда люди расходились. А раньше больше всего избитых привозили именно из Центрального РОВД, а также из Железнодорожного райотдела.

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