«Главные вопросы остались без ответов!» Седьмой день протестов в Гомеле: к демонстрантам вышел глава области

На разговор вызвали председателя облисполкома Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Протесты в Гомеле нарастают. 15 августа колонна демонстрантов с флагами и плакатами пришла к облисполкому и потребовала, чтобы вышел глава области Геннадий Соловей.

Прямо на крыльце, у входа в исполком, выстроилась молодежь с бело-красно-белыми флагами и плакатами с лозунгами отставки действующего президента и передачи власти Светлане Тихановской.

Председатель облисполкома вышел на крыльцо в окружении чиновников, ему вручили рупор, чтобы услышать ответы на главные вопросы: когда будет пересчет голосов на выборах президента, кто дал приказ зверствовать и избивать задержанных на мирных акциях людей, кто вообще эти «люди в черном», хватавшие граждан на улице.

Геннадий Соловей заявил, что он лично не давал команды никого избивать, что большинство задержанных уже выпустили, и сегодня освободят еще около 50 человек.

- Главные вопросы остались без ответов! - возмутились люди.

Протестующие потребовали санкционировать мирный митинг на площади Ленина в понедельник для решения всех накопившихся проблем, но председатель облисполкома отказал в этом. Также собравшиеся требовали немедленного освобождения всех задержанных. Соловей ушел обратно в здание облисполкома под народный гул, а демонстранты решили отправиться к СИЗО, чтобы поддержать родителей, ожидающих уже третьи сутки своих детей.

Под воротами СИЗО несколько сотен человек требовали "выпустить невинно арестованных". Ответа никакого не было, тогда отец одного из парней отправился на переговоры к администрации СИЗО. По итогам он рассказал, что около 30 человек отказались подписать бумагу о том, что обязуются не участвовать в несанкционированных мероприятиях.

- Это незаконные действия! Их не имеют права заставлять подписывать эти бумаги и угрожать уголовной статьей! Я знаю своего сына, у него есть собственное мнение, и он никогда не подпишет это! А все, кто подписал, пусть знают: это просто запугивание, это никакой не документ, и все должны обязательно написать заявления в СК и прокуратуру! - плакала мама, которая больше суток ждет под воротами сына.

Пикет продолжился, и в итоге арестованных выпустили. Протестующие вернулись к традиционному месту сбора - зданию цирка. Самые важные мероприятия запланированы на воскресенье, 16 августа: похороны умершего арестованного Александра в 12.00 и народный марш в 14.00.