Протесты в Гомеле: похороны задержанного Александра и исторический митинг на главной площади

Исторический митинг прошел в Гомеле 16 августа
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Главные события восьмого дня послевыборных протестов в Гомеле начались с похорон 25-летнего Александра Вихора. Напомним, парня жестко задержали во время мирной акции в центре города и осудили на административный арест. После суда Сашу привезли к СИЗО, но там, в очереди из машин с заключенными, парню стало плохо. Когда милиционеры отправили парня в больницу, было уже поздно.
Мать Александра потребовала раскрыть правду о смерти сына
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Проститься с Александром в отдаленный микрорайон Костюковка приехали больше тысячи человек. Многие не смогли добраться: главную дорогу в микрорайон перекрыли перед путепроводом, заявив, что он заминирован, - рассказали водители.
Александра отпевали в местной церкви
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
К собравшимся вышла мать Александра. Она еще раз заявила, что считает смерть сына убийством. Семья уверена, что Саше вовремя не оказали помощь, возможно, избивали. Поэтому попросили всех свидетелей, сидевших с Александром в РОВД, ИВС, машинах с задержанными, связаться с семьей, чтобы раскрыть правду.
Александра провели в последний путь около полутора тысяч человек
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Мать и сестра Саши считают, что его могли избивать
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
В последний путь Сашу провели под аплодисменты. В начале отпевания даже на глазах священника появились слезы.
Тем временем в центре Гомеля собралась масса протестующих, которая колоннами по тротуару, не нарушая ПДД, шла на главную площадь Ленина. «Гомель, выходи!» - скандировали участники шествия. И город, действительно, вышел: по пути к колоннам присоединялись все новые люди, в итоге шествие растянулось на много сот метров.
На площади Ленина в Гомеле было море флагов
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
На пешеходной части площади Ленина под памятником Ильичу и на парковке рядом вместились далеко не все. ГАИ не стало перекрывать движение транспорта через площадь, поэтому многие теснились у драмтеатра, за зданием, на тротуарах улиц. Из-за такой рассредоточенности даже примерное число участников митинга назвать очень трудно. Однако можно с уверенностью сказать, что людей в целом было гораздо больше, чем на встрече со Светланой Тихановской - тогда называлась цифра в 10 тыс. человек.
Площадь Ленина в Гомеле окрасилась в бело-красно-белые цвета
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Площадь окрасилась в бело-красно-белые цвета благодаря множеству флагов и шариков. Люди держали плакаты, скандировали, требуя выпустить всех заключенных членов инициативной группы Тихановской, в том числе ее мужа Сергея.
Проезд через площадь ГАИ перекрывать не стало
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Среди требований также: расследование смерти Александра Вихора и признание победы на выборах Тихановской, передача ей власти и уход Александра Лукашенко. В случае невыполения этих требований протестующие обещали организовать забастовки на предприятиях.
Такого праздника в центре Гомеля еще никогда не было
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Кстати, к мегафону выходили люди, которых недавно освободили из изоляторов. Они рассказывали об издевательствах и жестокости со стороны сотрудников органов внутренних дел. Например, Дмитрий говорил, как его избивали дубинками и ногами, кололи иголками, снимали издевательства на видео. Причем, по его словам, это делали не только ОМОНовцы, но и обычные сотрудники РОВД. Парень с трудом держался на ногах.
Участникам митинга пришлось рассредоточиться по прилегающей к площади территории
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Также с трибуны - под памятником Ленину - призывали подойти к мегафону чиновников и силовиков, чтобы ответить на волнующие людей вопросы. Никто не пришел. Протест прошел мирно, никаких происшествий и инцидентов не заметили. Вообще, протест был больше похож на всенародный праздник: масса улыбок, ликования, радости, царила дружелюбная атмосфера.
- Наконец-то мы дождались того времени, когда можем выйти на площадь и никого не бояться! Мы добились своего права на мирные собрания! Это исторические день, такого в Гомеле еще никогда не было! - сказали супруги-пенсионеры, которые помнят еще массовые акции в начале 90-х.
Кто-то вывесил на флагштоках бело-красно-белые знамена
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Кто-то поднял на флагштоках у драмтеатра и у памятника Ленину бело-красно-белые флаги. Группы молодежи хором пели протестные хиты.
Интересно, что все проходило стихийно, как и в прошлые дни: явных лидеров, организаторов не было. Корректировал действия раньше никому не известный парень Дмитрий Хальцов. Именно под его руководством накануне колонна демонстрантов пришла к облисполкому и вызвала на разговор главу области.
Предприниматель Дмитрий купил мегафон и предложил пойти на площадь
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Дмитрий рассказал «КП», что за свои деньги купил мегафон, написал об этом в городских чатах, предложив собраться и отправиться к облисполкому. Так и получилось.
«Народные гуляния» - с флагами, традиционными лозунгами «Верым, можам, пераможам!», «Уходи!», «Жыве Беларусь!» продолжились на улицах города и вечером.
Трибуну под памятником Ленину заняли протестующие
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Масса плакатов, флагов, шариков - самый большой митинг в Гомеле
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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