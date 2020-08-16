Протесты в Гомеле: похороны задержанного Александра и исторический митинг на главной площади

Исторический митинг прошел в Гомеле 16 августа Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Главные события восьмого дня послевыборных протестов в Гомеле начались с похорон 25-летнего Александра Вихора. Напомним, парня жестко задержали во время мирной акции в центре города и осудили на административный арест. После суда Сашу привезли к СИЗО, но там, в очереди из машин с заключенными, парню стало плохо. Когда милиционеры отправили парня в больницу, было уже поздно.

Мать Александра потребовала раскрыть правду о смерти сына Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Проститься с Александром в отдаленный микрорайон Костюковка приехали больше тысячи человек. Многие не смогли добраться: главную дорогу в микрорайон перекрыли перед путепроводом, заявив, что он заминирован, - рассказали водители.

Александра отпевали в местной церкви Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

К собравшимся вышла мать Александра. Она еще раз заявила, что считает смерть сына убийством. Семья уверена, что Саше вовремя не оказали помощь, возможно, избивали. Поэтому попросили всех свидетелей, сидевших с Александром в РОВД, ИВС, машинах с задержанными, связаться с семьей, чтобы раскрыть правду.

Александра провели в последний путь около полутора тысяч человек Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Мать и сестра Саши считают, что его могли избивать Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В последний путь Сашу провели под аплодисменты. В начале отпевания даже на глазах священника появились слезы.

Тем временем в центре Гомеля собралась масса протестующих, которая колоннами по тротуару, не нарушая ПДД, шла на главную площадь Ленина. «Гомель, выходи!» - скандировали участники шествия. И город, действительно, вышел: по пути к колоннам присоединялись все новые люди, в итоге шествие растянулось на много сот метров.

На площади Ленина в Гомеле было море флагов Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На пешеходной части площади Ленина под памятником Ильичу и на парковке рядом вместились далеко не все. ГАИ не стало перекрывать движение транспорта через площадь, поэтому многие теснились у драмтеатра, за зданием, на тротуарах улиц. Из-за такой рассредоточенности даже примерное число участников митинга назвать очень трудно. Однако можно с уверенностью сказать, что людей в целом было гораздо больше, чем на встрече со Светланой Тихановской - тогда называлась цифра в 10 тыс. человек.

Площадь Ленина в Гомеле окрасилась в бело-красно-белые цвета Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Площадь окрасилась в бело-красно-белые цвета благодаря множеству флагов и шариков. Люди держали плакаты, скандировали, требуя выпустить всех заключенных членов инициативной группы Тихановской, в том числе ее мужа Сергея.

Проезд через площадь ГАИ перекрывать не стало Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Среди требований также: расследование смерти Александра Вихора и признание победы на выборах Тихановской, передача ей власти и уход Александра Лукашенко. В случае невыполения этих требований протестующие обещали организовать забастовки на предприятиях.

Такого праздника в центре Гомеля еще никогда не было Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Кстати, к мегафону выходили люди, которых недавно освободили из изоляторов. Они рассказывали об издевательствах и жестокости со стороны сотрудников органов внутренних дел. Например, Дмитрий говорил, как его избивали дубинками и ногами, кололи иголками, снимали издевательства на видео. Причем, по его словам, это делали не только ОМОНовцы, но и обычные сотрудники РОВД. Парень с трудом держался на ногах.

Участникам митинга пришлось рассредоточиться по прилегающей к площади территории Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Также с трибуны - под памятником Ленину - призывали подойти к мегафону чиновников и силовиков, чтобы ответить на волнующие людей вопросы. Никто не пришел. Протест прошел мирно, никаких происшествий и инцидентов не заметили. Вообще, протест был больше похож на всенародный праздник: масса улыбок, ликования, радости, царила дружелюбная атмосфера.

- Наконец-то мы дождались того времени, когда можем выйти на площадь и никого не бояться! Мы добились своего права на мирные собрания! Это исторические день, такого в Гомеле еще никогда не было! - сказали супруги-пенсионеры, которые помнят еще массовые акции в начале 90-х.

Кто-то вывесил на флагштоках бело-красно-белые знамена Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Кто-то поднял на флагштоках у драмтеатра и у памятника Ленину бело-красно-белые флаги. Группы молодежи хором пели протестные хиты.

Интересно, что все проходило стихийно, как и в прошлые дни: явных лидеров, организаторов не было. Корректировал действия раньше никому не известный парень Дмитрий Хальцов. Именно под его руководством накануне колонна демонстрантов пришла к облисполкому и вызвала на разговор главу области.

Предприниматель Дмитрий купил мегафон и предложил пойти на площадь Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Дмитрий рассказал «КП», что за свои деньги купил мегафон, написал об этом в городских чатах, предложив собраться и отправиться к облисполкому. Так и получилось.

«Народные гуляния» - с флагами, традиционными лозунгами «Верым, можам, пераможам!», «Уходи!», «Жыве Беларусь!» продолжились на улицах города и вечером.

Трибуну под памятником Ленину заняли протестующие Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Масса плакатов, флагов, шариков - самый большой митинг в Гомеле Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пока мы едины, мы непобедимы». Возле Стелы собралось больше 200 тысяч сторонников перемен

16 августа войдет в историю как дата самого массового митинга в Беларуси (подробнее)

НАША ТРАНСЛЯЦИЯ

«Марш за свободу» и митинг у стелы «Минск - город-герой». В режиме реального времени следим за тем, что происходит в Беларуси: онлайн-трансляция (читать здесь)

КАК ЭТО БЫЛО

В Минске прошел митинг в поддержку Лукашенко: кто пришел, что говорят люди и что сказал президент

На мероприятие на площади Независимости привезли людей со всей Беларуси (подробнее)