Врач, в квартиру которого ворвался ОМОН, снова пошел в суд: «Боязнь милиции у меня до сих пор»

Дмитрий Середа сейчас не работает врачом. Он индивидуальный предприниматель. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Эта история произошла четыре года назад в августе. Минского врача Дмитрия Середу приняли за эксгибициониста, который встретился двум минчанкам в лесопарке. При этом у Середы было алиби - он с друзьями отдыхал на рыбалке за городом. К нему в квартиру ворвалась милиция, выбив дверь и разбив окна. Врача задержали с применением силы. Все происходило на глазах его жены и маленькой дочери. Уже потом выяснилось, что Дмитрий не имеет никакого отношения к преступлению, в котором его подозревали, и освободили. Медики констатировали у врача сотрясение мозга.

Признавать свою вину МВД отказалось. На заявление с просьбой возбудить уголовное дело Дмитрию отказывали не один раз. Он подавал жалобы в прокуратуры, СК, Администрацию президента... В прошлом году суд Заводского района встал на сторону Дмитрия Середы и удовлетворил его иск. Он получил материальный ущерб за окна, двери, услуги адвоката и прочие издержки.

Сегодня, 21 августа, Дмитрий снова в суде Заводского района. Он и его семья пришли на предварительное слушание по гражданскому делу, где ответчиками выступают два представителя МВД и представитель Министерства финансов.

- Мы не дождались извинений от МВД, - сказал журналистам Дмитрий Середа, объяснив, почему он снова в суде.

- А от кого ждете извинений? – уточнили мы.

- От представителя МВД. Хоть от пресс-секретаря. Главное, чтобы оно было официальным и в СМИ.

Дмитрий сейчас не работает врачом. Он индивидуальный предприниматель.

Бывший врач и его семья - мать, бывшая жена и их несовершеннолетняя дочь - хотят денежную компенсацию морального вреда на общую сумму около 400 тысяч рублей. Истцы – врач Дмитрий Середа, его мать, бывшая жена и их несовершеннолетняя дочь.

Представитель Министерства финансов сказал, что признает частично иск. Представители МВД тоже сказали, что признают требования семьи Середы частично.

В суде Дмитрий объяснил, почему он снова решил идти в суд.

- Самое главное, что было нарушено наше право на спокойную жизнь. Наша жизнь после этого полностью изменилась. Извинений от МВД в СМИ не последовало. Уголовное дело возбуждено не было, хотя я требую это четыре года, - говорит Дмитрий. - МВД не хочет найти виновных, за избиение никто не ответил. Никаких прав нашей семьи не восстановлено вплоть до извинений... Как говорится, мы в Беларуси.

Середа вспомнил события четырехлетней давности:

- Без предупреждения напали на спящую семью в квартире в 8 утра. Жену, ребенка и меня очень испугали звуки выбиваемой двери. Я подумал, что началось землетрясение… Жена и ребенок в ужасе сидели на кровати и тряслись. А когда услышал, что разбиваются окна, и влетают черные тени с оружием и кричат: "Лежать, стрелять будем!"... Мне придавали ноги, по-моему, чем-то и начали бить в область головы, печени и правого подреберья. Я стал терять сознание, как мне показалось. Успел только крикнуть: «Теряю сознание, сейчас блевану». После этого удары прекратились.

Середа в подробностях рассказывал, что с ним произошло. Судья Юлия Татарицкая просит мужчину говорить по существу.

Дмитрий также рассказал, что после случившегося он пошел на прием к представителю Александру Барсукову, который сейчас занимает пост замглавы МВД.

- Он мне чай предлагал, говорил, как любит президента, предложил потянуться, отжаться. Меня обыскивали на наличие средств - аудио и видеофиксации.

По словам Дмитрия, последствия задержания милицией сказались на его семейной жизни: со своей женой он развелся.

- Страх, тревога, боязнь милиции до сих пор у меня. Психолог как-то помог. Был страшный стресс. Заснуть не могу - сидел на таблетках. Боюсь громких звуков, - говорит Дмитрий.

Татьяна Владимировна, бывшая супруга Дмитрия, рассказала, что она с трехлетней дочкой Полиной очень испугались, когда к ним в квартиру ворвалась милиция.

- На протяжении 4 лет мы к этому возвращаемся, потому что пытаемся защитить свои права, честь и достоинство, - говорит дрожащим голосом Татьяна.

После случившегося Татьяна обратилась за помощью в психиатрический диспансер. Ситуация отразилась и на дочери.

- Она не могла сама играть, хотела, чтобы я всегда была рядом, включали свет в комнате во время сна. Часто ходила в туалет. Воспитатели детского сада стали говорить, что дочка рисует черной и синей ручкой. С 2016-го года с ребенком работает логопед.

- Связываете работу логопеда с событиями августа 2016 года? - спросила адвокат семьи.

- Я считаю, что это повлияло.

Девочку в свое время наблюдал детский психиатр, ей назначалось лечение.

Матери Дмитрия Середы в суде стало плохо: у нее началось кровотечение из носа. Женщину госпитализировали. Вместо нее в суде выступил ее представитель - Дмитрий.

- В чем заключаются ее нравственные страдания? - уточнила судья.

- Она пережила очень сильный стресс. Она увидела поврежденные двери, окна разбитые, состояние моей жены, дочки. После этого она начала сама принимать сердечные средства.

- Обоснуйте сумму - 70 тысяч рублей морального вреда?

- У нее ухудшилось состояние здоровья. После этого обострились кровотечения.

Представитель МВД сказал, что суммы возмещения морального вреда слишком высокие:

- Точную сумму мы сказать не можем. Просим суд ее определить.

Следующее судебное слушание назначено на середину сентября.