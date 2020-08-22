Минчанин Кирилл: «От избиений терял сознание, но меня приводили в чувство электрошокером»

У Кирилла повреждена рука. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

24-летнего минчанина Кирилла Пискарева задержали во время протестов 10-го августа вечером возле Белгосцирка. Как рассказывает молодой человек, он пытался убежать, но его схватили люди в черной боевой одежде.

«В РУВД начался ад»

- Они затащили меня в микроавтобус «Форд» и там начались избиения. Минут сорок меня били руками и ногами, - рассказывает Кирилл. - Мне там так дернули руку, что она повисла. Били меня дубинками по телу, по голове - я терял дважды сознание, но меня приводили в чувства электрошокером. Из микроавтобуса меня закинули в автозак.

Как вспоминает Кирилл, силовики задержали одного ОМОНовца.

- Он кричал: «Я свой, я свой!», но ему сказали «Уволен!» и избили. В автозаке среди задержанных был таксист, который сигналил. Его тоже сильно избили - он терял раз десять сознание, - говорит Кирилл. - Потом нас привезли в РУВД, где начался ад. Двор был весь забит людьми. Горы вещей. Люди стояли возле стенки, лежали друг на друге. Меня дважды ударили дубинкой на выходе из автозака. Я шел медленно, потому что рука висит, она вся синяя, голова чугунная - из нее течет кровь. Поставили к стенке и заставили онемевшую руку поднять. Я поднял через боль.

Спустя какое-то время Кирилла завели в здание РУВД на первый этаж.

- Меня закинули в изолятор - там человек 20, все перебитые. В соседнем изоляторе - камере - сидели девушки.

По словам Кирилла, когда протестующие проходили мимо Центрального РУВД, силовики выключили в здание свет, положили всех на пол.

- Мне к виску представили оружие, - говорит молодой человек.

В РУВД Кирилл несколько раз терял сознание, его плечо было синее. В итоге ему вызвали скорую помощь, которая отвезла парня в 6-ю больницу.

- Приемное отделение больницы была переполнено - у людей были осколочные раны, много травм головы, были переломы рук. Мне вправили руку, загипсовали и я поехал домой. Потом мне звонил следователь и потребовал, чтобы я пришел к нему. Я это не сделал, потому что мне стало плохо и я пошел в поликлинику.

В итоге Кирилл оказался в Больнице скорой помощи, где к нему приходил следователь. Выписали его домой 14-го августа. Кирилл получил вывих правой плечевой кости, ЧМТ, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки.

Молодой человек написал заявление в Центральное РУВД с просьбой привлечь к уголовной ответственности людей, избивших его возле парка Янки Купалы и причинивших ему телесные повреждения.

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