Замглавы МВД приехал к изолятору на Окрестина, где выпускали задержанных: «Издевательств - не было»

Замглавы МВД Александр Барсуков заявил, что никаких издевательств на Окрестина не было. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Ночью с 13 на 14 августа из Центра изоляции правонарушений на Окрестина начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие выходили голодными, с жаждой. Кто-то говорил, что на теле есть синяки. К ЦИП подъезжали скорые. Они увозили кого-то из задержанных или оказывали помощь тем, кому стало плохо на улице в ожидании близких.

Стены изолятора на Окрестина. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Своих друзей, родных и близких ждали десятки белорусов. Около половины второго ночи журналисты увидели возле ЦИП на Окрестина замглаву МВД Александра Барсукова.

- Почему люди жалуются на издевательства? - спросила «Комсомолка» у замглавы МВД.

- Издевательств никаких не было, - сказал уверенно Барсуков. По реакции окружающих было понятно, что он вызвал негодование у тех, кто ждал или уже дождался своих родных и близких у ЦИПа.

Своих друзей, родных и близких ждали десятки белорусов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По словам Барсукова, выпустят сегодня всех.

Одними из первых, кого выпустили ночью, были две девушки 20 лет. Неравнодушные люди сразу предложили им покушать.

В ночь на 14 августа отпускали тех, кто был задержан на протестах 9-12 августа. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В первый день, когда нас привезли - нас было 29 девочек - мы сутки провели на улице во дворике. Было очень холодно. На следующий день под вечер нас перевели в камеру. Сначала нас было 30 человек, потом привели еще девочек. Ночью мы спали друг на друге. Как еще? Я ела только хлеб. Сегодня утром был первый завтрак, - говорит девушка.

Скорые оказывали помощь задержанным и тем, кому стало плохо на улице в ожидании близких. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Слышно было, что ночью кого-то били? - спросила женщина, стоящая рядом.

- Да, каждый день били, - отвечает вторая девушка. - Мужчин постоянно. На них страшно смотреть. Ночью они кричат по часа три. То есть это просто невозможно спать.

Из Центра изоляции правонарушений на Окрестина начали выпускать задержанных на акциях протеста. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На свободу вышел украинский журналист. Он рассказал, что задержанных бьют.

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