Как действовать, если вас избили или пытали силовики?

Что грозит вашим обидчикам? Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди, выходящие из изоляторов и РУВД, рассказывают о пытках и издевательствах силовиков, а медики фиксируют у пострадавших сильные побои. Потом приходит какой-нибудь важный чиновник и говорит в лицо избитым и их родным, что издевательств не было.

Если вы или ваши близкие считаете, что пострадали от жестокости силовых структур, вот максимально короткая и понятная памятка от юриста Александра Жука о том, как не оставить это безнаказанным.

1. Как можно быстрее обратиться с письменным заявлением в отдел Следственного комитета того района, на территории которого все произошло (от несовершеннолетних обращаются родители). В заявлении максимально подробно и последовательно все опишите: время, место, что делали вы, кто и как действовал против вас, какие телесные повреждения получены, кто может все подтвердить. Укажите то, что запомнили о силовиках: особые приметы, отметки, имена или фамилии. Письменно просите провести проверку, установить виновных и возбудить уголовное дело. Можно приложить фото, копию выданного в больнице диагноза, копию заключения врача (если обращались).

2. При наличии следов телесных повреждений вас должны опросить и выдать направление на медицинское освидетельствование.

3. Если вы получили отказ в возбуждении уголовного дела (что, увы, не редкость) - это не повод сдаваться. Можно обжаловать отказ в вышестоящем подразделении Следственного комитета.

Даже если вам сложно пока вспоминать прошедшие события, важно не оставить это безнаказанным - сейчас лишенный аккредитации в Беларуси правозащитный центр «Весна» совместно со Всемирной организацией против пыток документируют происходящее и виновных лиц.

Что грозит вашим обидчикам? Уголовная ответственность за превышение власти или служебных полномочий, действия, явно выходящие за пределы прав и полномочий, предоставленных по службе, сопряженные с насилием, мучением или оскорблением потерпевшего либо применением оружия или специальных средств (ч. 3 ст. 426 УК РБ). За такое закон предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

«Оправдания пыткам не может быть в принципе»

Еще один вопрос, который волнует людей, столкнувшихся с несправедливостью на уровне государства: почему зарубежные страны проявляют позицию невмешательства и можно ли добиться правды на международной арене?

- Есть принцип международного права: невмешательство во внутренние дела государства, зафиксированный в уставе ООН, - объясняет председатель общественного объединения «Правовая инициатива» Виктория Федорова. - Совет безопасности ООН может санкционировать отступление от этого принципа в случае грубых и массовых нарушений прав человека. Но такое решение принимают только в крайне серьезных случаях и одного вето (блокирующего голоса) участника Совета достаточно для того, чтобы не принять никаких мер. Например, Россия таким образом заблокировала резолюцию по Крыму в 2014 году. Подозреваю, у нас была бы аналогичная ситуация. Есть еще один механизм - специальный докладчик ООН по Беларуси, которого ввели в 2012 году, после событий президентских выборов 2010 года. Его полномочия постоянно продлевают из-за того, что ситуация с соблюдением прав человека не улучшается. Отмечу, что такого докладчика имеют только 12 стран в мире, среди них Иран, Камбоджа и Северная Корея. Однако Республика Беларусь не признает его и не впускает его в страну в официальном качестве для проведения мониторинга. Так что остается надеяться на себя.

Однако Беларусь подписала международные соглашения, запрещающие пытки, которые обязана соблюдать. Если этого не произошло - человек может напрямую обратиться в ООН.

- Конституция Беларуси в статье 25 запрещает пытки и жестокое обращение. Также Беларусь подписала два важных международных договора, которые обязана добросовестно соблюдать: Международный пакт о гражданских и политических правах (ст. 7 запрещает пытки и жестокое обращение) и Конвенции ООН против пыток и других жестоких и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания, - объясняет Виктория Федорова. - Следовательно, государство должно было заранее позаботиться о том, чтобы сотрудники милиции и ОМОН, изоляторов и тюрем, прошли подготовку и знали о том, что применение пыток недопустимо. Теперь же государство обязано выявить и привлечь к ответственности тех, кто виновен в этом. Важно также подчеркнуть: некоторые права человека могут быть ограничены (например, право на мирное собрание могут ограничить для обеспечения безопасности), а вот свобода от пыток и жестокого обращения не может быть ограничена. Оправдания пыткам не может быть в принципе, поэтому нельзя говорить «мы били и пытали людей за нападения на представителей органов правопорядка». Мы понимаем, что люди боятся обжаловать это, но мы призываем каждого зафиксировать произошедшее. От себя добавим - правозащитные сообщества вчера направили сообщения Верховному комиссару ООН и спецдокладчикам, в том числе по пыткам, по многочисленным фактам пыток и других нарушений прав человека в Беларуси. Отдельный гражданин может обратиться с жалобой на Беларусь только в Комитет по правам человека, других механизмов Беларусь не ратифицировала. Если же человек прошел национальные инстанции и не получил компенсации, не нашли виновных, - можно обратиться в Комитет по правам человека.

ЧТО РАССКАЗЫВАЮТ ЗАДЕРЖАННЫЕ И ВРАЧИ

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