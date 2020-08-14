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«Формально это законно, но ненормально для человека». Милиционер из Новополоцка рассказал, почему ушел со службы

Егор Емельянов подал рапорт об увольнении, чтобы не идти на улицы разгонять протестующих. Он отслужил 17 лет. После увольнения его задержали экс-коллеги
Наталья ПартолинаНаталья ПартолинаНатальяПартолина
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После публикации этого фото в инстаграм Егора заподозрили в призыве к массовым мероприятиям. Но суд решил, что бывший милиционер никого ни к чему не призывал. Фото: страница Егора Емельянова в инстаграм.

После публикации этого фото в инстаграм Егора заподозрили в призыве к массовым мероприятиям. Но суд решил, что бывший милиционер никого ни к чему не призывал. Фото: страница Егора Емельянова в инстаграм.

Капитану Емельянову не пришлось ловить и разгонять протестующих на улицах Новополоцка. 11 августа 36-летний милиционер подал рапорт об увольнении. «17 лет службы окончены… Моя совесть чиста... Милиция с народом…» - написал он на своей странице в инстаграм. Егор Емельянов был первым сотрудником милиции, который на фоне массовых протестов сделал свой выбор. По крайне мере, первым, о чьем решении узнали широкие массы. Сам он публичности не хотел.

-Я подал рапорт об увольнении, меня отказались увольнять, тогда я отдал удостоверение и сказал – я ухожу со службы, увольняйте меня за прогул. Пост в инстаграме был только для друзей, чтобы поделиться с ними, рассказать, что определенный этап в моей жизни закончился, выслушать их мнения, может быть, предложения о работе. Не ожидал, что мой пост получит такой резонанс и все это выйдет за пределы моего инстаграма. Человек имеет право сделать свой выбор, но неправильно, когда он делает это демонстративно, пафосно.

-То есть, вы не поддерживаете тех, кто демонстративно выбрасывает, сжигает свою форму или во время акции уходит из строя?

-Не осуждаю, но и не поддерживаю. Мой китель с нагрудными знаками останется у меня, я не стыжусь своей службы в милиции. 17 лет служил честно, добросовестно, у меня не было ни одного взыскания, благодарностей много. Сейчас сотрудники милиции в нелегкой ситуации. Пойдешь на площадь – подведешь свой народ. На площади выйдешь из строя – подведешь коллег. Этот выбор лучше делать в нерабочее время – прийти и подать рапорт, сказать, что увольняешься.

После того, как Егор Емельянов написал эти три строчки в инстаграм, его задержали на сутки. Составили протокол о том, что таким образом уже бывший капитан призывал людей к участию в массовых мероприятиях. Это – «административка» по ч.1 ст.23.34 КоАП. Егора не наказали – судья не нашел в его действиях состава правонарушения.

-Есть ли у сотрудника милиции еще какая-то возможность избежать участия в разгоне протестов?

-Если бы меня отправили на площадь, это не значит, что я кого-то непременно бы бил. Нет такой установки: «Идите и бейте!». Но если нас с группой направят на площадь, мы будем там стоять, люди начнут на нас нападать или захотят через нас прорваться, не будут выполнять наши требования отойти от чего-то, то придется применять физическую силу. Формально это законно, но ненормально для человека. Есть еще провокаторы, они мало имеют отношения к простым людям, которые выходят на площадь. Но они начнут применять какие-то действия, мы будем применять к ним силу, люди увидят это и начнут в ответ применять силу к милиции. Получается порочный круг, мы просто друг друга избиваем. Вот чтобы не оказаться в такой ситуации, я принял решение, что не могу больше служить.

Политической подоплеки в его решении не было, уверяет Емельянов.

-За кого голосовал, я не скажу, и это не имеет отношения к моему решению. Я аполитичный человек. Сотрудник милиции и должен быть аполитичным, руководствоваться определенными документами и выполнять служебные обязанности. Конечно, у меня есть свое мнение, но я привык не высказывать его публично, привык к дисциплине, самоконтролю. Политика здесь не при чем. Но когда ты видишь, что твой народ бьется с твоим народом, свои бьют своих… Ушел, чтобы не пришлось никого бить.

-Но за 17 лет службы в милиции вам наверняка приходилось кого-то бить, были ситуации, когда нужно было обезвредить вооруженного преступника?

-Конечно, были. Бандиты – это понятно… Было и так, что люди шли на меня с оружием. Но, как правило, это были настолько пьяные люди, что они не могли соображать, что делают. Были страшные ситуации, когда мы приезжали разнимать массовые драки, когда дрались человек 30-40. А мы приезжали одним нарядом – два человека, один пистолет, один автомат. Эта толпа может развернуться, побежать на тебя, отобрать оружие. А делать что-то надо! Или, когда приезжаешь на сработку сигнализации и видишь, что на объекте срезан замок и кто-то находится внутри – этот человек может быть вооружен. Но за все эти годы мне ни разу не пришлось стрелять в человека, никогда ничего серьезного против людей не приходилось делать.

-Вы не боитесь признаться, что вам бывает страшно?

-Бывает. Страшно чисто физиологически, адреналин впрыскивается, это нормальная реакция организма, ты в любом случае будешь волноваться, бояться за свою жизнь. Бывало страшно на службе, страшно и сейчас – из-за того, что я уволился, меня могут понять неправильно. Страшно за семью.

-Когда протесты закончатся, вернетесь в милицию?

-Такой возможности у меня не будет, один раз уволившись, в правоохранительных органах уже не восстановишься, это общепринятая практика. Но я закончил уже несколько курсов по специальности фитнес-тренер, буду работать в этой сфере.

-Ваши коллеги, которым пришлось работать во время протестов, делились своими эмоциями?

-Мое подразделение палками не махало, мы – «Охрана». Всем это неприятно и страшно, никто туда не хочет идти. Но многих держит служба, заработок.

Егор Емельянов после увольнения должен будет выплатить 5 тысяч рублей – это сумма, которую он получил при продлении контракта. Если контракт расторгается досрочно, ее нужно вернуть. Белорусы за несколько дней собрали для него сумму намного большую.

-Вместе со мной решили уволиться еще несколько сотрудников, мы им тоже поможем, - рассказывает Егор. - Остатки перечислим на благотворительность. Будем думать, как поступить правильно.

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