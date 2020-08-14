«Формально это законно, но ненормально для человека». Милиционер из Новополоцка рассказал, почему ушел со службы

После публикации этого фото в инстаграм Егора заподозрили в призыве к массовым мероприятиям. Но суд решил, что бывший милиционер никого ни к чему не призывал. Фото: страница Егора Емельянова в инстаграм.

Капитану Емельянову не пришлось ловить и разгонять протестующих на улицах Новополоцка. 11 августа 36-летний милиционер подал рапорт об увольнении. «17 лет службы окончены… Моя совесть чиста... Милиция с народом…» - написал он на своей странице в инстаграм. Егор Емельянов был первым сотрудником милиции, который на фоне массовых протестов сделал свой выбор. По крайне мере, первым, о чьем решении узнали широкие массы. Сам он публичности не хотел.

-Я подал рапорт об увольнении, меня отказались увольнять, тогда я отдал удостоверение и сказал – я ухожу со службы, увольняйте меня за прогул. Пост в инстаграме был только для друзей, чтобы поделиться с ними, рассказать, что определенный этап в моей жизни закончился, выслушать их мнения, может быть, предложения о работе. Не ожидал, что мой пост получит такой резонанс и все это выйдет за пределы моего инстаграма. Человек имеет право сделать свой выбор, но неправильно, когда он делает это демонстративно, пафосно.

-То есть, вы не поддерживаете тех, кто демонстративно выбрасывает, сжигает свою форму или во время акции уходит из строя?

-Не осуждаю, но и не поддерживаю. Мой китель с нагрудными знаками останется у меня, я не стыжусь своей службы в милиции. 17 лет служил честно, добросовестно, у меня не было ни одного взыскания, благодарностей много. Сейчас сотрудники милиции в нелегкой ситуации. Пойдешь на площадь – подведешь свой народ. На площади выйдешь из строя – подведешь коллег. Этот выбор лучше делать в нерабочее время – прийти и подать рапорт, сказать, что увольняешься.

После того, как Егор Емельянов написал эти три строчки в инстаграм, его задержали на сутки. Составили протокол о том, что таким образом уже бывший капитан призывал людей к участию в массовых мероприятиях. Это – «административка» по ч.1 ст.23.34 КоАП. Егора не наказали – судья не нашел в его действиях состава правонарушения.

-Есть ли у сотрудника милиции еще какая-то возможность избежать участия в разгоне протестов?

-Если бы меня отправили на площадь, это не значит, что я кого-то непременно бы бил. Нет такой установки: «Идите и бейте!». Но если нас с группой направят на площадь, мы будем там стоять, люди начнут на нас нападать или захотят через нас прорваться, не будут выполнять наши требования отойти от чего-то, то придется применять физическую силу. Формально это законно, но ненормально для человека. Есть еще провокаторы, они мало имеют отношения к простым людям, которые выходят на площадь. Но они начнут применять какие-то действия, мы будем применять к ним силу, люди увидят это и начнут в ответ применять силу к милиции. Получается порочный круг, мы просто друг друга избиваем. Вот чтобы не оказаться в такой ситуации, я принял решение, что не могу больше служить.

Политической подоплеки в его решении не было, уверяет Емельянов.

-За кого голосовал, я не скажу, и это не имеет отношения к моему решению. Я аполитичный человек. Сотрудник милиции и должен быть аполитичным, руководствоваться определенными документами и выполнять служебные обязанности. Конечно, у меня есть свое мнение, но я привык не высказывать его публично, привык к дисциплине, самоконтролю. Политика здесь не при чем. Но когда ты видишь, что твой народ бьется с твоим народом, свои бьют своих… Ушел, чтобы не пришлось никого бить.

-Но за 17 лет службы в милиции вам наверняка приходилось кого-то бить, были ситуации, когда нужно было обезвредить вооруженного преступника?

-Конечно, были. Бандиты – это понятно… Было и так, что люди шли на меня с оружием. Но, как правило, это были настолько пьяные люди, что они не могли соображать, что делают. Были страшные ситуации, когда мы приезжали разнимать массовые драки, когда дрались человек 30-40. А мы приезжали одним нарядом – два человека, один пистолет, один автомат. Эта толпа может развернуться, побежать на тебя, отобрать оружие. А делать что-то надо! Или, когда приезжаешь на сработку сигнализации и видишь, что на объекте срезан замок и кто-то находится внутри – этот человек может быть вооружен. Но за все эти годы мне ни разу не пришлось стрелять в человека, никогда ничего серьезного против людей не приходилось делать.

-Вы не боитесь признаться, что вам бывает страшно?

-Бывает. Страшно чисто физиологически, адреналин впрыскивается, это нормальная реакция организма, ты в любом случае будешь волноваться, бояться за свою жизнь. Бывало страшно на службе, страшно и сейчас – из-за того, что я уволился, меня могут понять неправильно. Страшно за семью.

-Когда протесты закончатся, вернетесь в милицию?

-Такой возможности у меня не будет, один раз уволившись, в правоохранительных органах уже не восстановишься, это общепринятая практика. Но я закончил уже несколько курсов по специальности фитнес-тренер, буду работать в этой сфере.

-Ваши коллеги, которым пришлось работать во время протестов, делились своими эмоциями?

-Мое подразделение палками не махало, мы – «Охрана». Всем это неприятно и страшно, никто туда не хочет идти. Но многих держит служба, заработок.

Егор Емельянов после увольнения должен будет выплатить 5 тысяч рублей – это сумма, которую он получил при продлении контракта. Если контракт расторгается досрочно, ее нужно вернуть. Белорусы за несколько дней собрали для него сумму намного большую.

-Вместе со мной решили уволиться еще несколько сотрудников, мы им тоже поможем, - рассказывает Егор. - Остатки перечислим на благотворительность. Будем думать, как поступить правильно.

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