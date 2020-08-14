Протесты и акции в Минске 14 августа 2020 года. Что происходит в Беларуси? Онлайн-трансляция

В ночь с 13 на 14 августа из изолятора на Окрестина выпускали задержанных. Сотни человек дежурили у входа в надежде увидеть своих близких Фото: Святослав ЗОРКИЙ

9 августа в Беларуси прошли выборы. Люди, не согласные с цифрами в протоколах, которые вывесили на участках, вышли на улицы. В Минске были колонны военной техники, бойцы в бронежилетах, светошумовые гранаты. По информации МВД, в стране задержали 3 тысячи человек, из них около тысячи – в Минске.

10 августа ЦИК объявил, что Александр Лукашенко по предварительным данным набрал 80,08% голосов. Основные протесты в тот день сконцентрировались у стелы «Минск - город-герой», станции метро «Пушкинская» и универсама «Рига» по улице Сурганова. Погиб протестующий.

11 августа протесты стали более локальными. Основные точки сопротивления были в Серебрянке и на проспекте Притыцкого.

12 августа на улицы вышли женщины в белой одежде и с цветами. Они протестовали против насилия над протестуюшими. Вечером звучали взрывы, протестующие строили баррикады. снова были задержания.

13 августа на забастовки вышли несколько предприятий. Мэр Жодино встретился с жителями города. Ночью из изолятора на Окрестина выпускали задержанных.