«Буханка хлеба на 120 человек, сон по очереди, по ночам крики людей»: задержанные после выборов выходят с Окрестина

Рядом с изолятором людей встречали близкие и крепко обнимали. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ночью с 13 на 14 августа из Центра изоляции правонарушений на Окрестина начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие выходили голодными, с жаждой, показывали синяки. К ЦИП подъезжали скорые. Молодой человек подбежал к водителю скорой, который называл фамилии - скорее всего, тех, кого они забрали из изолятора. Потом скорая помощь приехала к женщине, которая ждала кого-то у стен ЦИПа, и ей стало плохо.

Друзей, родных и близких десятки белорусов ждали, не отрывая глаз от двери, откуда выводят людей, и ворот, из которой выезжают машины. Кто-то ждет сына или мужа, кто-то в ожидании дочери, сестры... Люди нервничают, просят не выходить на проезжую часть - боятся, что людей перестанут выпускать или будут делать это медленнее.

Волонтеры подготовили теплые пледы для тех, кто выходил из изолятора. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Возле ЦИП на Окрестино много неравнодушных людей, которые пришли помочь.

- Я приехал просто так. Люди приносят еду, я ее раздаю, - говорит парень, выводя "Подвезу" фломастером на листке. Эти листки берут люди и становятся вдоль дорожки - они готовы бесплатно развести задержанных домой. На скамейке - продукты и пледы.

Несколько девушек, которые вышли на свободу, рассказали, что в одной камере было несколько десятков человек. Люди спали друг на друге, на полу, по очереди. Женщины не ели сутки и больше.

Одними из первых, кого выпустили ночью, были две девушки 20 лет. Одну задержали в воскресенье, 9 августа вечером, вторую - во вторник, 11-го. Неравнодушные люди их засыпали вопросами: "Девочки, может покушать хотите?", "Нормальную еду, горячую?", "Вам телефон дали, вы позвонили кому нужно?".

- Вещи не отдали, сказали, что ничего не могут найти, - говорит Настя, накрывая на плечи пледом.

- Какие условия были в изоляторе? - спрашиваем мы.

- Страшные...

- В первый день, когда нас привезли - а нас было 29 девочек - мы сутки провели на улице во дворике, - говорит ее сокамерница Карина.

- А спали на чем?

- Ни на чем. Просто стояли. Если хотели спать, садились на корточки, засыпали на пять минут, вставали. Было очень холодно.

По словам девочек, людей в камере постоянно мешали. Кого-уводили, кого-то приводили.

- На следующий день под вечер нас перевели в камеру. Сначала нас было 30 человек, потом привели еще девочек - 14, может. Комнатка три на четыре метра. Ночью мы спали друг на друге. Как еще?

- На полу, под кроватями, под столом, на стульях, на столе, - подсказывает Настя. - Меня двое суток не кормили, на третий дали большую ложку овсянки, хлеб, чай. Потом опять сутки не кормили, опять только дали завтрак.

- Я ела только хлеб. Сегодня утром был первый завтрак, - говорит Карина. Ее задержали вместе с парнем и подругой на улице. - Навстречу нам вышел ОМОН и задержали.

К девушке подходит волонтер:

- Давай ты покушаешь нормальную еду?

- Нет, я вафельку хочу...

Как говорит Настя, им обещали, что выпустят, но этого не происходило.

- Постоянно обещали, что вот вы подпишите (документы, видимо, протокол. - Ред.), мы вас выпустим на следующий день... Потом открывают: "Все ребята, на выход". Мы стоим готовые, а нам запускают еще 15 человек. Мы просто сидим, не можем дышать, просим открыть окошко. А нам: "Без окошка сидите".

- Слышно было, что ночью кого-то били? - спросила женщина, стоящая рядом.

- Да, каждый день били. Мужчин постоянно. На них страшно смотреть. Ночью они кричат по часа три. Просто невозможно спать. У нас в соседней камере кричали, что скорую не могут вызвать четыре дня.

- Может, позвонить маме сейчас? Они спят, наверное, - думает Карина, что ей делать.

Мужчины, которые выходили из изолятора, говорили, что к ним применяли силу. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Мужчины орали так, как будто их вот-вот убьют"

Из ЦИПа выходит еще одна девушка, она плачет и хочет чая. Ее посадили на стул и обступили люди.

- Вы наши герои, - говорит по-матерински ей женщина. - Барышня, красавица, умничка. Знаешь сколько людей в городе вышло? Заводы забаставали.

- Схватили меня, мужа и подругу. Мужа били. Меня пару раз ударили... С...ки.

- Поплачь, это хорошо, поплачь, зайка.

- Знаете, за что мне стыдно? С теми, кто там месит палками, мы заканчивали один юрфак БГУ. Мне стыдно, что я с такими училась!

- Ты посиди, - говорят ей.

- Да нормально мы там насиделись. Мне теперь походить хочется.

Девушка звонит сестре, и говорит собравшимся: "И мужа выпустили".

- Задержали нас 11-го вечером, привезли в районе часа ночи, посадили в открытую камеру на холодный пол. Там была дырка, куда нам было сказано в туалет ходить. Была девушка с разбитой коленной чашечкой. Мы раз пятьдесят звали ей доктора. "Нормально. Как ходить куда-то, так ты можешь, а как доктора, так несите", - ответили. У еще одной девочки был большой кровоподтек. Только вчера вечером нас перевели в камеру. В камере на четверых нас было 33 человека, - рассказывает Елена.

- Кормили вас?

- Сегодня покормили - дали чай и овсянку, которую невозможно есть. А так не кормили. А, вру! Вчера дали буханку хлеба и сегодня дали буханку батона - на 33 человека. Вчера до вечера нам ничего не давали - вообще.

- Пить давали?

- Пока мы истерику не закатили, мы просто орали: "Дайте воды". Нам принесли два раза по литру воды. Бутылку из-под Бонаквы - и все пили из нее. Какие коронавирусные меры? С нами девочка была с ВИЧ, которая находится на терапии и ее нельзя пропускать...

- Вы слышали, как кричали мужчины?

- Вот давайте не надо об этом, - голос девушки снова дрожит. - Я когда видела, как начали мужа бить, когда нас задерживали... Мы потом когда сидели, в окне сверху видели, как мужчин голыми выводят. Это жесть. Мужчины орали так, как будто вот-вот их убьют. Это просто все забыть надо. Как страшный сон.

По словам девушки, суд будет в течение недели. С нее взяли подписку, что она не будет больше ходить ни на какие мероприятия.

Десятки белорусов ждали своих родных у изолятора на Окрестина. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще одна молодая девушка, которая вышла на свободу, рассказала, как ее задержали с парнем ночью с 10-го на 11-августа. Они ехали на машине.

- Нас подобрал человек, сказал, что подкинет до дома. Нас подрезает ГАИшник, мы экстренно тормозим, подбегают ОМОНовцы с дубинками и начинают бить машину. Разбили стекла, боковые зеркала. Вывели нас, уложили, парней били. Говорят, в вашей машине пиротехника. Открывают машину и все из нее выкидывают, пиротехники нет. Разговорились с ОМОНовцами, они разрешили уехать. Но подъезжают тихари на бусике и говорят: "Пакуйте их, сейчас придумаем что-нибудь".

Парня девушки тоже выпустили.

- Ночью спать невозможно, потому что дикие крики мужчин, - говорит девушка.

Спустя время выпустили группу мужчин. Люди выходят в прострации. У одного парня ссадина на лице, у другого порвана майка.

- Ребята, куда завести домой?, Вода, еда надо?, - кричат им.

На свободу вышел украинский журналист Константин Реуцкий - на улице он снимал задержание человека. Самого журналиста задержали, по его словам, "достаточно брутально".

- Большую часть времени мы содержались в Советском РУВД на улице. По сути били всех, меня не сильно - я журналист, делали скидку, - говорит Константин. - Примерно 16-17 часов длилась пытка - мы стояли в звездочке - ноги шире плеч и подняты руки на забор с повернутыми ладонями к конвоиру. Тех, кто нарушал эту позу, били, заставляли в нее возвращаться. Это довольно мучительно.

По словам журналиста, всех заставили подписать протоколы.

- Протоколы составили, все подписали, но никто не читал - никому не дали. Подписывать заставляли. Кто не соглашался, били.

К нему подходит встревоженная женщина и показывает на телефоне: "Вы этого парня не видели? А когда вы его видели? Я не могу его найти. Его Илья зовут".

Тем, кто вышел, женщины предлагают любую помощь: "Что-то болит?", "Иди присядь, воды попей".

- Поколотили немножко по бокам, - улыбается парень.

Об избиениях говорят и другие задержанные. Хотя некоторые отказываются, озвучивать пережитое им тяжело.

- Пять суток пробыл. Первое время не очень кормили - одну буханку на 120 человек. Отламывали кусочки и ели. Сначала во дворе на территории ЦИПа сидели - первые сутки, - говорит нам крупный мужчина.

- А были там люди с сильными травмами?

- Как вы думаете, были или нет? Были, конечно. Скорая забирала единицы - только того, у кого эпилепсия или кто с инсультом.

В толпе слышны фразы: "Родственники, кого отвезти? Водители, забирайте людей!", "Кому-то позвонить нужно?".

Еще один парень, очень худой, спрашивает, есть ли чай.

- Я голодал пять дней, - говорит молодой человек, у него замедленная речь. - Я сам не ел...

Как потом объяснит журналистам парень, он хотел, чтобы его забрала скорая помощь. Во время общения он просит, чтобы кто-то встал перед ним, прикрыл его. Видно, что у молодого человека тяжелое психологическое состояние.

- Пускай станут, так было бы спокойнее, - говорит парень по имени Вадим. - Ребята, пожалуйста, вы можете подойти, встать и отвернуться от меня, прикрыв таким образом?

Время от времени он оглядывается.

- Можем подвезти тебя домой, - говорим парню.

- Спасибо большое. Но, если честно, я хотел бы побыть еще в этой компании (среди тех, кто вышел или ждет освобождения близких, и волонтеров. - Авт.).

Кого-то медики госпитализировали, кому-то оказывали помощь на месте. Медики помогали и тем, кто ждал своих родных на улице. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Около половины второго ночи журналисты увидели возле ЦИП на Окрестина замглаву МВД Александра Барсукова.

- Почему люди жалуются на издевательства? - спросила «Комсомолка» у замглавы МВД.

- Издевательств никаких не было, - сказал уверенно Барсуков, сел в машину и уехал. Те, кто ждал или уже дождался своих родных и близких у ЦИПа, были недовольны словами замминистра.

По словам Барсукова, выпустят 14 августа всех.

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