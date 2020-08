Женщина-подполковник МВД вышла на площадь: «Тот, кто творит это сейчас на улицах, совершает должностное преступление»

Елена Трич - пенсионер МВД, бывший сотрудник органов внутренних дел, подполковник милиции в отставке. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

14 августа в 12 часов к зданию Дома правительства, где находится ЦИК, пришло несколько десятков женщин в черном и с цветами. Они цепочкой выстроились перед зданием ЦИК. В руках у некоторых были самодельные плакаты с надписями на русском и английском языках: Free the political prisoners («Свободу политзаключенным»), «Совесть», «Здесь умер мой голос», We want human rights («Мы хотим прав человека»), Resignation for usurper of power («Отставку узурпаторы власти»), Belarus is she. I vote for her («Беларусь - это она. Я голосую за нее»), «Наши голоса», «Выбор».

В руках у некоторых были самодельные плакаты с надписями на русском и английском языках. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вчера, с одной стороны, был очень эмоциональный, светлый день. С другой - вчера было много слез, и не все эти слезы были слезами радости. Поэтому мы понимаем, что мы находимся в начале очень долгого пути, и на этом пути будут разные эмоции, разные события. И сегодня, с одной стороны, мы рады, с другой стороны, мы грустим, потому что слишком много сложного и плохого происходит прямо сейчас, - рассказала «Комсомолке» Ксения, которая работает в сфере рекламы.- Мы пришли поддержать всех тех людей, которые за последние 3 - 4 дня прошли через избиение и насилие - а это неприемлемо ни при каких вариантах. А перед ЦИКом мы потому, что ЦИК - это место, где похоронили наши голоса.

- Нет, все спонтанно. Здесь абсолютно разные люди, объединенные только по одному принципу - солидарности.

Женщины в черном цепочкой выстроились перед зданием ЦИК. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рядом стоит женщина совершенно другой профессии:

- Я пенсионер МВД, бывший сотрудник органов внутренних дел, подполковник милиции в отставке, - рассказала «Комсомолке» Елена Владимировна Трич. - Это была не та страна, в которой я служила. Это не те коллеги, которые сейчас калечат детей на улице. И хочу обратиться к тем, кто еще не потерял последние капли совести. Мне тоже давали приказы, и все дело в том, что эти приказы были очень разными. Вчера, когда я занималась розыском пропавшего мальчика, его родители не знали, где он, я обратилась ко всем бывшим коллегам, ныне служащим, но все они были на стороне народа, они все помогли. Сделали все, что могли. Хотя для них это, возможно, являлось должностным преступлением. Но в большей степени должностное преступление совершает тот, кто творит это сейчас на улице.

«Я хочу, чтобы они знали: мы никогда этого не забудем»

В цепочке стояла Юлия Мицкевич, она гендерный эксперт и активист в сфере неформального образования. Она держит в руках плакат с надписью «Мы знаем, помним и не забудем». На ее глазах слезы:

- Мы - гражданские активисты, мы занимаемся просвещением. Мы всегда считали себя политически нейтральными. У нас есть определенные взгляды. Наш активист Паша был задержан в Минске 10-го числа. До вчерашнего вечера мы не знали, где он, его не было ни в одном списке. Мы только к вечеру узнали, что он в Жодино. Вечером родители туда поехали, там сказали, что его к вечеру отпустят. Но отпустили только утром. Он не мог всего рассказывать при родителях. Наших активистов забирали в Гродно, они стояли по два часа с вытянутыми руками. Те, кто имел при себе браслеты, избивали до ужасного состояния. Еще один парень, который живет в Польше, - мы даже не знали, что он приехал в Беларусь, он наш бывший активист. Он вышел абсолютно синий. Они задерживали и девушек. Это все просто невозможно пережить, это геноцид собственного народа. Я хочу, чтобы они знали: мы никогда этого не забудем. Мы все будем добиваться того, чтобы они предстали перед справедливым судом - в Гааге или здесь. Все, все, кто причастен. И все понесут ответственность. Мы будем собирать все свидетельства, которые возможны. Как они стреляли резиновыми пулями, бросали под ноги гранаты, наезжали на них спецтехникой, разгоняли газом и водометами. Я в активизме больше десяти лет, я тоже убегала от ОМОНа в 2006 и 2010 годах. Но я никогда не сталкивалась с подобным. С таким циничным враньем. Вчера министр МВД Караев извинялся, при этом все равно продолжал называть их всех экстремистами, как будто здесь все террористы. Это все просто невозможно.

