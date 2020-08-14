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«У учителей страх развит - и мы боимся, когда выходим, но как иначе?»: учителя протестуют в Минске и других городах Беларуси

Послушали о чем говорят педагоги, которые выразили несогласие с предварительными итогами выборов и о насилии силовиков к протестующим. На акцию вышло не менее 500 человек
Сергей ТрефиловСергей ТрефиловСергейТрефилов
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Педагоги вышли на протест к столичной филармонии.

Педагоги вышли на протест к столичной филармонии.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В 10.45 на площади Якуба Коласа возле филармонии, где 14 августа в 11.00 собирались выйти на акцию учителя и музыканты, стоят группки людей - всего человек 40 - 50. В руках самодельные плакатики - у кого на листе А4, у кого на ватмане, - белые шарики, почти у всех - свежие цветы. Еще с полсотни человек с шариками и цветами уже собрались с противоположной стороны проспекта Независимости.

Чуть ближе к магистрали - учителя (их акции называются «Честный учитель» и «Учитель против насилия»), чуть дальше - музыканты, которые пришли в продолжение выхода артистов филармонии, которые накануне на ее ступенях призывали к миру и исполняли белорусскую классику. Подхожу к женщине, вокруг которой переговаривается первые пришедшие педагоги. Слышу, что обсуждают честные выборы.

Учителя писали свои плакаты о честности и ненасилии.

Учителя писали свои плакаты о честности и ненасилии.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы из сообщества «Честные учителя Беларуси» в телеграме, - делится Наталья. - Слава богу, коллеги стали откликаться, и сегодня у нас такие солидарные цепочки по многим городам. Мы хотим показать, что мы с народом вместе, что есть честные учителя. Те же, которые участвовали в махинациях с подсчетами, - их меньшинство, а остальных педагогов - миллионы. Но создали это сообщество еще и для того, чтобы люди, которые не поддерживают режим в стране, но по каким-то причинам пошли на фальсификации, получили помощь. В том числе юридическую, психологическую, а если их уволят за сказанную правду - то и помощь с работой.

Не успеваем закончить, как подходит молодой человек с бумажными пакетами:

- Так, учителя, угощайтесь, пока свежие! Давайте-давайте, берите! Вам нужна глюкоза, кому говорю! - говорит он и объясняет: соседняя пекарня делает скидку 50% для участвующих в акции. Вот мужчина и закупился. Пройдет полчаса, и люди начнут приносить для участников акции большие упаковки с водой, наборы пирожных, мороженое, конфеты.

В Минске собрались учителя разных возрастов, некоторые - педагоги по диплому, которые не связали свою жизнь с преподаванием.

В Минске собрались учителя разных возрастов, некоторые - педагоги по диплому, которые не связали свою жизнь с преподаванием.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Есть хорошее слово - «народ», есть хорошее слово - «страна». И мы граждане этой страны»

Тем временем спрашиваю у музыкантов, стоящим ближе к афишам филармонии, не имеют ли они, случайно, еще и квалификации преподавателя в дипломе.

- У многих есть, - говорят Павел и Михаил. - А вышли мы потому, что надоело молчать и чего-то ждать. Тут, в принципе, сборная города Минска - разные коллективы, разные инструменты.

- Люди всегда говорили, но теперь они выходят, смотрят, перестают бояться, понимают, что они не одни - значит, появилась та сплоченность, которой никогда прежде не было, - делится Константин. - Выходило ведь на различные митинги и демонстрации много людей в разные годы. Но теперь появилась уверенность в завтрашнем дне. Медики, заводы, работники культуры - каждый человек, который преодолевает свой страх, как будто выпускает огромный фонарик в небо. А все они сливаются в большой световой столб. Главное - не сдаваться.

Не обошлось и без плакатов на тему недавних извинений министра внутренних дел.

Не обошлось и без плакатов на тему недавних извинений министра внутренних дел.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Замечаю двух девушек в белом с мини-плакатиком, где нарисован нотный стан. Спрашиваю, что означает знак на нем.

- Это фермата и пауза, - говорит Алена. - Это протест, молчание - я это вижу так. Думаю, многие так видят.

Возвращаюсь к выросшему уже до полусотни человек ряду педагогов. У одного из участников акции плакат: «2 × 2 = 4. 80% = ложь». Иван признается, что он учитель по диплому, но в школе не работает.

Многие лозунги касались итогов выборов.

Многие лозунги касались итогов выборов.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Но сегодня диплом пригодился. А о чем плакат? Многие в мире ищут сложные связи, теории заговоров. А все, на самом деле, просто, как дважды два. Так и 80%, которые нам показали на выборах, - это ложь. Больше никаких смыслов в это я не вкладываю.

По принту на майке, связанному с Белорусской Народной Республикой, еще одного вышедшего к филармонии молодого человека понимаю: наверняка это гуманитарий, связанный с белорусоведением. И на плакате у него - слова канцлера ВКЛ, автора Статута Великого княжества Литовского Льва Сапеги о том, что в Речи Посполитой для человека нет ничего дороже свободы.

- Па адукацыі я гісторык, выкладаў у адным з дзяржуніверсітэтаў, зараз - прафесійны рэпетытар і выкладаю ў адной з прыватных адукацыйных ініцыятыў, - рассказывает Сергей. - Прыехаў падтрымаць калегаў, бо самі бачыце, што адбываецца. На жаль, далека не ўсе нашы калегі ў стане абараніць свой голас і наогул паступіць сумленна. На нашым участку прагаласавалі сумленна, дарэчы, была там камісія выканкамаўская. А праз участак, дзе камісія складалася з настаўнікаў, - кардынальна іншы вынік. Як такое можа быць?

С такими словами Льва Сапеги вышел репетитор по истории.

С такими словами Льва Сапеги вышел репетитор по истории.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Около 11 утра раздаются звонки - такие звучат в начале и конце учебного года на линейках. Это по проспекту со стороны площади Победы идут учителя гимназии №50 с плакатами против фальсификаций и насилия. Приходит их на площадь Якуба Коласа (кстати, тоже педагога, а вдобавок пострадавшего в годы царизма за свои прогрессивные взгляды, получив три года тюрьмы) около 15 человек. Они становятся ближе к проспекту.

Тем временем выходящие из транспорта люди подбегают к коллегам, дарят им цветы, обнимаются. Да и обычные прохожие не преминают прийти с охапкой свежих цветов. А мужчина в белом поло принес огромную охапку хризантем и дарит их педагогам гимназии №50. Знакомимся:

- Граховские. Меня зовут Андрей, а мою супругу Татьяна. С этой школой связана у меня большая история. В этом доме (показывает на знаменитый дом в торце площади, который минчане знают по еще советской вывеске «На ростанях») жили мои бабушка и дедушка. На выходящей на проспект Независимости, который хочется называть проспектом Скорины, стороне этого дома висит мемориальная доска моему деду - писателю Сергею Граховскому (он пережил ГУЛАГ и оставил об этом подробные воспоминания. - Ред.). Его супруга, моя бабушка, Валентина Михайловна с открытия 50-й школы была там преподавателем математики. Там учился мой дядя, мой сын Иван. У меня самые добрые отзывы и воспоминания об этой школе. Память бережем. И добавлю, что я очень уважаю директора этого учреждения.

Внук Сергея Граховского пришел поддержать учителей, где преподавала его бабушка.

Внук Сергея Граховского пришел поддержать учителей, где преподавала его бабушка.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сразу же спрашиваю учителей, как они решились выйти, обозначив себя как педагоги конкретной гимназии.

- Все организовалось за вчерашний вечер - спонтанно, - говорит Геннадий.

- Яшчэ павінны людзі прыйсці, - слышу в ряду педагогов.

- Мы шли от гимназии, а кто-то из дома едет. Но сами видите, что это сложновато - транспорт идет в объезд. Но мы рады, что вышли. Настроение в гимназии хорошее. Мы - граждане Республики Беларусь. А еще есть хорошее слово - «народ». И еще есть хорошее слово - «страна». И мы граждане этой страны, - замечает Наталья.

Учителя гимназии №50 не побоялись прийти с названием своего учреждения образования.

Учителя гимназии №50 не побоялись прийти с названием своего учреждения образования.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тем временем люди, идущие как со стороны Академии наук, так и площади Победы, говорят, что проспект перекрывают. Долгое время там, в основном, проезжают машины различных служб, во многих из них звучат клаксоны. А с пассажирских мест жест виктории показывают и медики в синих одноразовых перчатках, и инкассаторы, и работники почты, и водители автобусов, маршруток и такси.

«Вы ведаеце, што ў настаўнікаў страх моцна развіты, і мы баімся, калі выходзім»

Подхожу еще к одному педагогу в черной майке с красными молотами - символикой группы Brutto Сергея Михалка.

- Это никак не связано. У меня просто не нашлось другой майки, - говорит учитель географии. - Но я в Михалке очень разочарована: он никак не высказал свою позицию, а на концерте в Одессе сказал, что не хочет говорить о политике - лучше будет петь. Так что майка - просто случайность.

Многие учителя приходят с учебниками своих предметов.

- Бачу ў вас падручнік беларускай мовы для другога класа…

- Так, выкладаю на беларускай мове ў малодшых класах. Падпісваюся пад кожным словам, што высунулі настаўнікі Рэспублікі Беларусь, - говорит Алена.

Памятник Якубу Коласу - белорусскому педагогу и гуманисту.

Памятник Якубу Коласу - белорусскому педагогу и гуманисту.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

А еще стоят биологи, математики, русские и белорусские словесники, физики, химики…

- Линейка в этом году была раньше, для учителей. И на ней, сами видите, хватает и слез, и боли, - говорит Ирина с учебником химии под мышкой.

В первый ряд участников акции вливаются несколько педагогов с детьми. У взрослых - растяжка «Настаўнікі супраць хлусні». Держит ее и известный учитель Виктор Малыщиц:

- Мы настаўнікі, якіх ніхто не арганізоўваў, прыйшлі самі па сабе. Значная частка выбарчых камісій - гэта настаўнікі, але нязначная частка настаўнікаў - сябры камісій. Мы хочам паказаць толькі адно: мы супраць несправядлівасці і няпраўды. Вы ведаеце, што ў настаўнікаў страх моцна развіты, але гэта не азначае, што мы не баімся, калі выходзім. Баімся, але як інакш? Добра, што нас шмат.

Появился на акции и руководитель проекта «Народный учебник» Сергей Ольшевский:

- Несколько лет я защищал учителей. То, что происходило на выборах со стороны некоторых педагогов, было ужасно. И я вышел сказать, что буду защищать этих учителей, которые теперь на улицах наших городов, до последнего. Вот это герои.

Люди говорят, что им не все равно, какой будет их профессия.

Люди говорят, что им не все равно, какой будет их профессия.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тем временем работники культуры окончательно слились с работниками образования. Звучит «Купалінка». На акцию пришли оперная певица Маргарита Левчук и пианист Константин Горячий. Недавно они выступали на концертах, проходивших на митингах Светланы Тихановской.

- Я поддерживаю не только музыкантов и педагогов (я и сама педагог, даже преподаю) - весь народ Беларуси. И за эти пару недель столько всего поменялось, - говорит Маргарита. - Бабушки наши говорят, мол, будем голосовать за Лукашенко, «абы не было вайны» - и нате вам… А разве то, что мы пережили за последние дни, не война?

Встречаю и известного актера Игоря Андреева - буквально утром 14 августа он выложил в Фейсбук свое чтение стихотворения Янки Купалы «А хто там ідзе?».

- Мне доводилось преподавать студентам, - отвечает он на вопрос, почему пришел на акцию учителей. - Но знаете, мы вчера с женой провели большую разъяснительную работу с сотрудниками ОМОНа - они стояли буквально у нашего дома, там же были автозаки и автобусы с ОМОНом. Спрашивал, почему вы бьете людей. Они отвечали: нет другого выхода - у нас приказ. Тогда я им сказал, что примерно так же отвечали сидевшие на скамье подсудимых во время Нюрнбергского процесса…

Ряд участников акции потянулся по проспекту Независимости в сторону улицы Козлова.

Ряд участников акции потянулся по проспекту Независимости в сторону улицы Козлова.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Молодые художники выставили рисованные щиты с пятнами красной краски

Учителя стоят и перезваниваются, показывают в вайбере акции в других городах. На площади Якуба Коласа побывал и кандидат в президенты Андрей Дмитриев. Он пообщался с педагогами.

- Мы все понимаем, что это было жуткое давление. Есть глава комиссии в Витебске, который рассказал, что случилось у них. Мы хотим, чтобы учителя признались, как проходил подсчет голосов, и мы скажем им за это признание спасибо, поклонимся и первого сентября с гордостью отведем в школы своих детей, - сказал, в частности, Дмитриев. - Не подведите нас, наши учителя!

Пообщался с учителями и Андрей Дмитриев.

Пообщался с учителями и Андрей Дмитриев.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Позже кандидату предлагают сфотографироваться:

- Дима, давай сфотографируемся!

- С Димой у вас, наверное, не получится, - улыбается Дмитриев.

- Андрей, надо было громче о себе заявлять, - говорят участники акции и делают фото с политиком.

Участников акции поприветствовала Мария Колесникова.

Участников акции поприветствовала Мария Колесникова.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Позже появилась Мария Колесникова - глава штаба незарегистрированного кандидатом Виктора Бабарико и соратница по объединенному штабу Светланы Тихановской. Она поприветствовала учителей, прошла вдоль цепочки.

Акция не прошла незамеченной и сотрудниками, очевидно, спецслужб. Вдоль ряда протестующих, который растянулся уже на полквартала в сторону площади Победы, на низкой скорости проехал автомобиль Geely, с переднего и заднего сидений которого мужчины с короткими стрижками вели съемку на портативную видеокамеру. Это авто тоже встретили громкими возгласами. И отнюдь не враждебными.

Тем временем во время акции на коленях у педагога-Коласа через дорогу от современных педагогов девушка подняла бело-красно-белый флаг с национальным гербом «Пагоня». А в какой-то момент к краю противоположной от филармонии стороны проспекта подошли, вероятно, студенты-художники. Среди их работ были и рисованные щиты с пятнами красной краски.

На проспекте появились молодые художники с репродукциями щитов, а на них - красные пятна.

На проспекте появились молодые художники с репродукциями щитов, а на них - красные пятна.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Под конец своей работы на акции подхожу к женщине в солнцезащитных очках с листком А4, на котором написано «Мы вас этому не учили». Спрашиваю: «Чему именно?»

- Плохим поступкам, - отвечает женщина, которая оказалась воспитательницей детского садика, и начинает плакать. - Это в адрес тех товарищей, которые так относятся к нашим людям, нашим детям, нашим мужьям.

- У вас кто-то пострадал?

- Близкие…

А некоторые рисовали свои плакаты прямо на площади.

А некоторые рисовали свои плакаты прямо на площади.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Отхожу, у самого ком в горле. Буквально рядом со мной мужчина лет 45 говорит своему отцу, которому на вид под восемьдесят:

- Это и называется мирный протест. Люди не хотят ничего плохого.

Тот молчит, и они переходят бульвар Мулявина и идут дальше по проспекту.

Позже на акции были известная педагог Анна Северинец, которую уволили из гимназии в Смолевичах после того, как она опубликовала стихотворение об Александре Лукашенко. Выступили в рамках мини-тура по минским акциям протеста музыканты Лявон Вольский и Павел Аракелян…

Педагоги говорили "нет" насилию и жестокости.

Педагоги говорили "нет" насилию и жестокости.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

А В ЭТО ВРЕМЯ

Около 100 экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также поддержавших их прохожих, собрались у минской Ратуши. Они протестуют против насилия и задержания нескольких членов этого сообщества.

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