«У учителей страх развит - и мы боимся, когда выходим, но как иначе?»: учителя протестуют в Минске и других городах Беларуси

Педагоги вышли на протест к столичной филармонии. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В 10.45 на площади Якуба Коласа возле филармонии, где 14 августа в 11.00 собирались выйти на акцию учителя и музыканты, стоят группки людей - всего человек 40 - 50. В руках самодельные плакатики - у кого на листе А4, у кого на ватмане, - белые шарики, почти у всех - свежие цветы. Еще с полсотни человек с шариками и цветами уже собрались с противоположной стороны проспекта Независимости.

Чуть ближе к магистрали - учителя (их акции называются «Честный учитель» и «Учитель против насилия»), чуть дальше - музыканты, которые пришли в продолжение выхода артистов филармонии, которые накануне на ее ступенях призывали к миру и исполняли белорусскую классику. Подхожу к женщине, вокруг которой переговаривается первые пришедшие педагоги. Слышу, что обсуждают честные выборы.

Учителя писали свои плакаты о честности и ненасилии. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы из сообщества «Честные учителя Беларуси» в телеграме, - делится Наталья. - Слава богу, коллеги стали откликаться, и сегодня у нас такие солидарные цепочки по многим городам. Мы хотим показать, что мы с народом вместе, что есть честные учителя. Те же, которые участвовали в махинациях с подсчетами, - их меньшинство, а остальных педагогов - миллионы. Но создали это сообщество еще и для того, чтобы люди, которые не поддерживают режим в стране, но по каким-то причинам пошли на фальсификации, получили помощь. В том числе юридическую, психологическую, а если их уволят за сказанную правду - то и помощь с работой.

Не успеваем закончить, как подходит молодой человек с бумажными пакетами:

- Так, учителя, угощайтесь, пока свежие! Давайте-давайте, берите! Вам нужна глюкоза, кому говорю! - говорит он и объясняет: соседняя пекарня делает скидку 50% для участвующих в акции. Вот мужчина и закупился. Пройдет полчаса, и люди начнут приносить для участников акции большие упаковки с водой, наборы пирожных, мороженое, конфеты.

В Минске собрались учителя разных возрастов, некоторые - педагоги по диплому, которые не связали свою жизнь с преподаванием. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Есть хорошее слово - «народ», есть хорошее слово - «страна». И мы граждане этой страны»

Тем временем спрашиваю у музыкантов, стоящим ближе к афишам филармонии, не имеют ли они, случайно, еще и квалификации преподавателя в дипломе.

- У многих есть, - говорят Павел и Михаил. - А вышли мы потому, что надоело молчать и чего-то ждать. Тут, в принципе, сборная города Минска - разные коллективы, разные инструменты.

- Люди всегда говорили, но теперь они выходят, смотрят, перестают бояться, понимают, что они не одни - значит, появилась та сплоченность, которой никогда прежде не было, - делится Константин. - Выходило ведь на различные митинги и демонстрации много людей в разные годы. Но теперь появилась уверенность в завтрашнем дне. Медики, заводы, работники культуры - каждый человек, который преодолевает свой страх, как будто выпускает огромный фонарик в небо. А все они сливаются в большой световой столб. Главное - не сдаваться.

Не обошлось и без плакатов на тему недавних извинений министра внутренних дел. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Замечаю двух девушек в белом с мини-плакатиком, где нарисован нотный стан. Спрашиваю, что означает знак на нем.

- Это фермата и пауза, - говорит Алена. - Это протест, молчание - я это вижу так. Думаю, многие так видят.

Возвращаюсь к выросшему уже до полусотни человек ряду педагогов. У одного из участников акции плакат: «2 × 2 = 4. 80% = ложь». Иван признается, что он учитель по диплому, но в школе не работает.

Многие лозунги касались итогов выборов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Но сегодня диплом пригодился. А о чем плакат? Многие в мире ищут сложные связи, теории заговоров. А все, на самом деле, просто, как дважды два. Так и 80%, которые нам показали на выборах, - это ложь. Больше никаких смыслов в это я не вкладываю.

По принту на майке, связанному с Белорусской Народной Республикой, еще одного вышедшего к филармонии молодого человека понимаю: наверняка это гуманитарий, связанный с белорусоведением. И на плакате у него - слова канцлера ВКЛ, автора Статута Великого княжества Литовского Льва Сапеги о том, что в Речи Посполитой для человека нет ничего дороже свободы.

- Па адукацыі я гісторык, выкладаў у адным з дзяржуніверсітэтаў, зараз - прафесійны рэпетытар і выкладаю ў адной з прыватных адукацыйных ініцыятыў, - рассказывает Сергей. - Прыехаў падтрымаць калегаў, бо самі бачыце, што адбываецца. На жаль, далека не ўсе нашы калегі ў стане абараніць свой голас і наогул паступіць сумленна. На нашым участку прагаласавалі сумленна, дарэчы, была там камісія выканкамаўская. А праз участак, дзе камісія складалася з настаўнікаў, - кардынальна іншы вынік. Як такое можа быць?

С такими словами Льва Сапеги вышел репетитор по истории. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Около 11 утра раздаются звонки - такие звучат в начале и конце учебного года на линейках. Это по проспекту со стороны площади Победы идут учителя гимназии №50 с плакатами против фальсификаций и насилия. Приходит их на площадь Якуба Коласа (кстати, тоже педагога, а вдобавок пострадавшего в годы царизма за свои прогрессивные взгляды, получив три года тюрьмы) около 15 человек. Они становятся ближе к проспекту.

Тем временем выходящие из транспорта люди подбегают к коллегам, дарят им цветы, обнимаются. Да и обычные прохожие не преминают прийти с охапкой свежих цветов. А мужчина в белом поло принес огромную охапку хризантем и дарит их педагогам гимназии №50. Знакомимся:

- Граховские. Меня зовут Андрей, а мою супругу Татьяна. С этой школой связана у меня большая история. В этом доме (показывает на знаменитый дом в торце площади, который минчане знают по еще советской вывеске «На ростанях») жили мои бабушка и дедушка. На выходящей на проспект Независимости, который хочется называть проспектом Скорины, стороне этого дома висит мемориальная доска моему деду - писателю Сергею Граховскому (он пережил ГУЛАГ и оставил об этом подробные воспоминания. - Ред.). Его супруга, моя бабушка, Валентина Михайловна с открытия 50-й школы была там преподавателем математики. Там учился мой дядя, мой сын Иван. У меня самые добрые отзывы и воспоминания об этой школе. Память бережем. И добавлю, что я очень уважаю директора этого учреждения.

Внук Сергея Граховского пришел поддержать учителей, где преподавала его бабушка. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сразу же спрашиваю учителей, как они решились выйти, обозначив себя как педагоги конкретной гимназии.

- Все организовалось за вчерашний вечер - спонтанно, - говорит Геннадий.

- Яшчэ павінны людзі прыйсці, - слышу в ряду педагогов.

- Мы шли от гимназии, а кто-то из дома едет. Но сами видите, что это сложновато - транспорт идет в объезд. Но мы рады, что вышли. Настроение в гимназии хорошее. Мы - граждане Республики Беларусь. А еще есть хорошее слово - «народ». И еще есть хорошее слово - «страна». И мы граждане этой страны, - замечает Наталья.

Учителя гимназии №50 не побоялись прийти с названием своего учреждения образования. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тем временем люди, идущие как со стороны Академии наук, так и площади Победы, говорят, что проспект перекрывают. Долгое время там, в основном, проезжают машины различных служб, во многих из них звучат клаксоны. А с пассажирских мест жест виктории показывают и медики в синих одноразовых перчатках, и инкассаторы, и работники почты, и водители автобусов, маршруток и такси.

«Вы ведаеце, што ў настаўнікаў страх моцна развіты, і мы баімся, калі выходзім»

Подхожу еще к одному педагогу в черной майке с красными молотами - символикой группы Brutto Сергея Михалка.

- Это никак не связано. У меня просто не нашлось другой майки, - говорит учитель географии. - Но я в Михалке очень разочарована: он никак не высказал свою позицию, а на концерте в Одессе сказал, что не хочет говорить о политике - лучше будет петь. Так что майка - просто случайность.

Многие учителя приходят с учебниками своих предметов.

- Бачу ў вас падручнік беларускай мовы для другога класа…

- Так, выкладаю на беларускай мове ў малодшых класах. Падпісваюся пад кожным словам, што высунулі настаўнікі Рэспублікі Беларусь, - говорит Алена.

Памятник Якубу Коласу - белорусскому педагогу и гуманисту. Фото: Павел МАРТИНЧИК

А еще стоят биологи, математики, русские и белорусские словесники, физики, химики…

- Линейка в этом году была раньше, для учителей. И на ней, сами видите, хватает и слез, и боли, - говорит Ирина с учебником химии под мышкой.

В первый ряд участников акции вливаются несколько педагогов с детьми. У взрослых - растяжка «Настаўнікі супраць хлусні». Держит ее и известный учитель Виктор Малыщиц:

- Мы настаўнікі, якіх ніхто не арганізоўваў, прыйшлі самі па сабе. Значная частка выбарчых камісій - гэта настаўнікі, але нязначная частка настаўнікаў - сябры камісій. Мы хочам паказаць толькі адно: мы супраць несправядлівасці і няпраўды. Вы ведаеце, што ў настаўнікаў страх моцна развіты, але гэта не азначае, што мы не баімся, калі выходзім. Баімся, але як інакш? Добра, што нас шмат.

Появился на акции и руководитель проекта «Народный учебник» Сергей Ольшевский:

- Несколько лет я защищал учителей. То, что происходило на выборах со стороны некоторых педагогов, было ужасно. И я вышел сказать, что буду защищать этих учителей, которые теперь на улицах наших городов, до последнего. Вот это герои.

Люди говорят, что им не все равно, какой будет их профессия. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тем временем работники культуры окончательно слились с работниками образования. Звучит «Купалінка». На акцию пришли оперная певица Маргарита Левчук и пианист Константин Горячий. Недавно они выступали на концертах, проходивших на митингах Светланы Тихановской.

- Я поддерживаю не только музыкантов и педагогов (я и сама педагог, даже преподаю) - весь народ Беларуси. И за эти пару недель столько всего поменялось, - говорит Маргарита. - Бабушки наши говорят, мол, будем голосовать за Лукашенко, «абы не было вайны» - и нате вам… А разве то, что мы пережили за последние дни, не война?

Встречаю и известного актера Игоря Андреева - буквально утром 14 августа он выложил в Фейсбук свое чтение стихотворения Янки Купалы «А хто там ідзе?».

- Мне доводилось преподавать студентам, - отвечает он на вопрос, почему пришел на акцию учителей. - Но знаете, мы вчера с женой провели большую разъяснительную работу с сотрудниками ОМОНа - они стояли буквально у нашего дома, там же были автозаки и автобусы с ОМОНом. Спрашивал, почему вы бьете людей. Они отвечали: нет другого выхода - у нас приказ. Тогда я им сказал, что примерно так же отвечали сидевшие на скамье подсудимых во время Нюрнбергского процесса…

Ряд участников акции потянулся по проспекту Независимости в сторону улицы Козлова. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Молодые художники выставили рисованные щиты с пятнами красной краски

Учителя стоят и перезваниваются, показывают в вайбере акции в других городах. На площади Якуба Коласа побывал и кандидат в президенты Андрей Дмитриев. Он пообщался с педагогами.

- Мы все понимаем, что это было жуткое давление. Есть глава комиссии в Витебске, который рассказал, что случилось у них. Мы хотим, чтобы учителя признались, как проходил подсчет голосов, и мы скажем им за это признание спасибо, поклонимся и первого сентября с гордостью отведем в школы своих детей, - сказал, в частности, Дмитриев. - Не подведите нас, наши учителя!

Пообщался с учителями и Андрей Дмитриев. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Позже кандидату предлагают сфотографироваться:

- Дима, давай сфотографируемся!

- С Димой у вас, наверное, не получится, - улыбается Дмитриев.

- Андрей, надо было громче о себе заявлять, - говорят участники акции и делают фото с политиком.

Участников акции поприветствовала Мария Колесникова. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Позже появилась Мария Колесникова - глава штаба незарегистрированного кандидатом Виктора Бабарико и соратница по объединенному штабу Светланы Тихановской. Она поприветствовала учителей, прошла вдоль цепочки.

Акция не прошла незамеченной и сотрудниками, очевидно, спецслужб. Вдоль ряда протестующих, который растянулся уже на полквартала в сторону площади Победы, на низкой скорости проехал автомобиль Geely, с переднего и заднего сидений которого мужчины с короткими стрижками вели съемку на портативную видеокамеру. Это авто тоже встретили громкими возгласами. И отнюдь не враждебными.

Тем временем во время акции на коленях у педагога-Коласа через дорогу от современных педагогов девушка подняла бело-красно-белый флаг с национальным гербом «Пагоня». А в какой-то момент к краю противоположной от филармонии стороны проспекта подошли, вероятно, студенты-художники. Среди их работ были и рисованные щиты с пятнами красной краски.

На проспекте появились молодые художники с репродукциями щитов, а на них - красные пятна. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Под конец своей работы на акции подхожу к женщине в солнцезащитных очках с листком А4, на котором написано «Мы вас этому не учили». Спрашиваю: «Чему именно?»

- Плохим поступкам, - отвечает женщина, которая оказалась воспитательницей детского садика, и начинает плакать. - Это в адрес тех товарищей, которые так относятся к нашим людям, нашим детям, нашим мужьям.

- У вас кто-то пострадал?

- Близкие…

А некоторые рисовали свои плакаты прямо на площади. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Отхожу, у самого ком в горле. Буквально рядом со мной мужчина лет 45 говорит своему отцу, которому на вид под восемьдесят:

- Это и называется мирный протест. Люди не хотят ничего плохого.

Тот молчит, и они переходят бульвар Мулявина и идут дальше по проспекту.

Позже на акции были известная педагог Анна Северинец, которую уволили из гимназии в Смолевичах после того, как она опубликовала стихотворение об Александре Лукашенко. Выступили в рамках мини-тура по минским акциям протеста музыканты Лявон Вольский и Павел Аракелян…

Педагоги говорили "нет" насилию и жестокости. Фото: Павел МАРТИНЧИК

А В ЭТО ВРЕМЯ

Около 100 экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также поддержавших их прохожих, собрались у минской Ратуши. Они протестуют против насилия и задержания нескольких членов этого сообщества.