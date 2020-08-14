«Сделали табличку из хлеба, спичкой написали на ней телефоны и передали тем, кто вышел первым». Известный гид три дня провел в Жодинском СИЗО

Евгений Апанасевич: "Я шел один домой по тем улицам, где не было протестов. Я понимал, что могут быть задержания, и мне это было не нужно".

Этим летом в «Комсомолке» каждую неделю выходили материалы о путешествиях по Беларуси, которые мы готовили вместе с Евгением Апанасевичем, лучшим гидом Беларуси-2018. Утром 14 августа на его странице в Фейсбуке появилось видео, в котором он сообщил, что только что вышел из Жодинского СИЗО:

- Ребята, поверьте, это жесть. То, что творится, это просто ужас. Это не люди. Это звери. Они бьют, угрожают. Они обещают расправиться с нами. Обещают убивать всех нас... Ребята, это реально фашизм. Это геноцид своего народа.

Мы попросили Евгения рассказать, что с ним произошло.

- В митингах я не участвовал. Приехал в Минск вечером 10 августа, шел один домой по тем улицам, где не было протестов. Я понимал, что могут быть задержания, и мне это было не нужно. Около полуночи на улице Янки Купалы возле «Журавiнкi» меня подозвали омоновцы. Говорят: «Молодой человек, у вас все в порядке?» Говорю: «Да, все хорошо». Попросили подойти к ним, открыть рюкзак. Ну и началось: «А что за майка? А что за книжки?» На мне была майка с «Пагоней» и надписью «Народжаны смелым», а в рюкзаке - книжка Анатолия Тараса «Мифы и легенды про советских партизан». Они сказали: «Это наш клиент», и меня забрали. Я пролежал в автобусе часа два с зажатыми руками. Садиться не давали, в туалет не выпускали. Привезли в Советское РУВД.

- Вас били?

- Били дубинками и ногами. Били по гениталиям, оскорбляли. Говорили: мы научим вас, с…ки, родину любить. Сотрудники милиции вели себя мягче, чем ОМОН: разрешили садиться после восьми часов стоя, выходить в туалет. Потом приехал автозак, и нас опять стали бить дубинками, загоняя туда. Повезли в Жодино. Пока ждали очереди на территории Жодинского СИЗО, минут на 40 выключили вентиляцию. Наверное, думали, что мы там задохнемся.

- Сколько человек было в камере?

- В камере, рассчитанной на 8 человек, было 26. Из них только четверых забрали в районе «Пушкинской» или Бангалор, где шли протесты, всех остальных взяли на улицах или вытягивали из машин. В камере было душно, но при этом нас нормально кормили, был кран с водой. Ночью спали по два человека на нарах, часть людей - на полу. Должен сказать, что многие работники Жодинского СИЗО вели себя адекватно в рамках тюремной философии.

- Что для вас было самым сложным?

- Морально тяжело было из-за того, что мои родители не знали, где я. Родственники два дня думали, что я без вести пропал, обзванивали морги. Чтобы сообщить близким, что мы живы, мы просили ребят, которых начали отпускать первыми, чтобы они запоминали телефоны. Записать было негде, ручки нам не давали. И мы придумали вот что: из хлеба слепили доску, на ней спичкой написали номера телефонов и передали парню, который уходил. И он связался со многими родственниками, чтобы сообщить им, что мы живы.

В рюкзаке у Евгения была книга "Мифы и легенды про советских партизан". Фото: личный архив.

- Как вы добирались домой ночью, вас подвезли?

- Да, когда я вышел, то увидел толпу людей, которые нас встречали, предлагали помощь с питанием, доставкой. Я был очень удивлен! Мы ведь ничего не знали о том, что происходит в стране, думали, что все затухло. И когда я узнал всю информацию, просто ком слез в горле стоял. Потому что такое сплочение людей дорогого стоит.

- Вам предъявили официально какое-то обвинение?

- Нет, мне под угрозой дубинок дали расписаться в протоколе, который я не читал. Знаете, если бы я стоял в эпицентре митинга, я бы мог допустить, что ОМОН может действовать жестко. Если бы меня просто задержали со словами: «Вы задержаны по подозрению в участии в митинге», давали воду и пускали в туалет, наверное, это можно было бы считать адекватным. Но то, что там творилось, это, простите, геноцид.

Этим летом Евгений (слева) рассказывал читателям "Комсомолки" о самых интересных местах Беларуси. Фото: личный архив.

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