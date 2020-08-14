МАЗ и МТЗ требуют честных выборов и прекращения насилия, иначе – забастовка

МАЗ требуют честных выборов и прекращения насилия. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Требования рабочих предельно просты и похожи на каждом заводе: отпустить политзаключенных, прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов и провести прозрачные выборы. Мы заехали на МАЗ и МТЗ и посмотрели, что там происходит.

МАЗ: «Я на больничном, но пришел сегодня»

На одном из крупнейших предприятий страны проходит акция протеста. Работяги в форме огромной толпой собрались у проходной и требуют проведения честных выборов. Слышны крики «Жыве Беларусь» и «Уходи!». Руководство с микрофоном обещает все выполнить, но судя по гулу толпы - обещают недостаточно. Начальники разного ранга с блокнотиками бегают и потеют. Дальше проходной строгие женщины и начальник охраны журналистов не пускает, поэтому смотрим из-за турникетов и разговариваем с теми, кто выходит.

- Я сам на больничном, но по такому поводу пришел сегодня, - говорит один из работников завода. - Мы говорим, что все это несправедливо. Если потребуется, мы будем бастовать с понедельника. Настроены ребята категорично - или все требования, или не выходим на работу. Терять нам нечего.

Многие работники благодарят директора за то, что отнесся с понимаем и пытается урегулировать вопрос, а не притвориться мертвым. «Директор у нас хороший», - улыбается Елена.

- Я полностью поддерживаю остальных, нас тут большинство. Кто, если не мы это сделает? Единственное, что мне не нравится, - это второй пункт требований: провести перевыборы в течение 6 месяцев. Нет, нужно сразу переизбрать нового! - говорит сотрудница МАЗ Светлана. - Будем ли мы бастовать? Я надеюсь, что да, потому что иначе ничего не изменится. Сегодня людей намного больше вышло, чем вчера, раза в 3-4. Мы с мужем на все акции ходили, ребенка 18-ти лет не пускает. Лучше уж мы, чем наши дети.

МТЗ: «Большинство настроено на забастовку»

У проходной МТЗ людей очень много: работники в униформе, журналисты, администрация завода. У входа собрались девушки в белом с цветами, которые громко приветствуют работников, идущих на акцию.

Фото: предоставлено работниками МТЗ

- Я обеими руками за забастовку! - эмоционально говорит работник МТЗ Александр. - Я 39 лет работаю на заводе, и никогда такого беспредела не было. Обнаглел наш сами знаете кто. У нас все настроены на забастовку: если мы все сейчас не остановим, то это будет продолжаться бесконечно.

Молодой человек, который вышел из проходной, сам предлагает поговорить.

- У нас давно это назревало, но сначала кто-то боялся, а кто-то не знал. Сейчас все скооперировалось, у нас тут одних рабочих больше 12 тысяч, - говорит работник механического цеха Пётр. - Большинство настроено на забастовку с понедельника, но есть и те, кто не готов, у кого-то дети и кредиты. Вчера вышел механический цех и группы из других цехов. Гендиректор нас выслушал и пообещал, что никто не потеряет за это работу. Сегодня директор ответил, что по поводу освобождения политзаключённых направил свои требования в Жодино, Слуцк и на Окрестина, а по-поводу проведения выборов отправил требования в Администрацию президента. По прекращению насилия пока ничего не ясно, сегодня надеемся получить ответ. То, что сейчас происходит - совершенно ненормально, у нас некоторые возвращались с работы и были избиты ОМОНом, показывали - все бока синие. Женщины боялись ехать домой после работы и оставались здесь ночевать.

Прессу отказались пропускать через проходную? и работники вышли сами на улицу. Собралось не менее 1,5 тысяч человек, но масштабы оценить сложно: вышла только первая смена, вторая в 16 часов работает. Все ждут, когда выйдет руководство и премьер-министра Головченко - говорят, он приехал, но скрылся на территории завода.

- Нет, ну вы слышали? Нас обозвали двадцатью людьми! Приди и посмотри, сколько нас тут! - возмущена работница МТЗ Анна.

Люди стали в один голос требовать премьер-министр. Были слышны крики "Если министр не выйдет, то мы пойдём к нему!" и "Министр ***" (испугался), "Мы будем до конца".

- Мы требуем отставки действующего президента,согласны? - начал объявлять требования коллектива Сергей Дылевский, работник 5-го механического цеха. Толпа закричала "Да!". - Второе - проведение прозрачных выборов президента с допуском независимых наблюдателей, а также членов ООН и Евросоюза. Третье - снятие обвинений с абсолютно всех политических заключённых, которые в тюрьмах. Четвёртое - вывод военных сил из города, мы хотим спокойно ходить по улицам и не бояться за своих детей, родителей. Требуем также обеспечения доступа представителей всех средств массовой информации на территории Республики Беларусь. У нас в стране должны быть честные новости! Требуем обеспечения стабильной работы сети интернет на всех уровнях. И если кто-то из нас исчезнет к понедельнику, то объявляем общереспубликанскую забастовку. Не работаем, а стоим!

Толпа закричала "Согласны". Премьер-министр так и не вышел, и работники длинной колонной направилась в город.

Огромная колонна идет по улице Козлова в Минске. Фото: Павел МАРТИНЧИК