«Мы не победили фашизм, а возродили его на Окрестина. С этим жить невозможно»: сотрудники «Минского метрополитена» вышли на акцию протеста

Работники метрополитена выстроились вдоль проспекта Независимости Фото: Святослав ЗОРКИЙ

14 августа более 100 сотрудников минской подземки вышли на акцию протеста. Работники депо, снабженцы, обходчики, монтеры и другие технические специалисты собрались около здания управления на проспекте Независимости. Кто-то растянул бело-красно-белый флаг, кто-то держал плакат с надписью «Следующая станция - Новый Президент». У этих людей нет претензий к руководству метрополитена. Они вышли во время своего обеденного перерыва, чтобы выразить позицию по поводу происходящего в стране.

- Мы здесь, чтобы поддержать мирный народ. Чтобы не было репрессий, незаконных задержаний. Чтобы никого не убивали. Сама работа в метро нас устраивает. А что касается последствий - те, кто боялись увольнения, те и не вышли, - рассказывает один из сотрудников подземки.

Одни люди держали бело-красно-белые флаги, другие - плакаты с надписями Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Более сотни мужчин в синих спецовках с надписью «Минский метрополитен» и людей в гражданской одежде выстроились вдоль проспекта Независимости. Через дорогу от них цепь солидарности - девушки с цветами и плакатами в руках. Люди по обе стороны проспекта машут друг другу, кричат «Молодцы», а между ними не переставая сигналят машины.

- Присоединились даже те, кто раньше был на нейтральной стороне, - рассказывает инженер по охране труда Наталья. - Невозможно остаться равнодушным, видя, как бесчинствуют структуры, которые получают зарплаты из нашего кармана. Наверное, ни одна мать сейчас не устоит и выйдет на площадь. Ведь наши дети достойны уважения, и лично я хочу, чтобы они жили в демократической стране. А не там, где людей задерживают и избивают. Но к этому привели не только события последних дней. «Ковид» еще раньше показал, как президент относится к своему народу. Мы помним эти слова: «народец», «намордники», «копыта». А декрет №3 (декрет о тунеядстве - ред.)? Я с ним не согласна. Да и вообще у нас очень много вопросов, на которые за 26 лет мы так и не получили ответа.

Люди улыбаются и кричат друг другу «Спасибо», растягивают флаги и поднимают плакаты Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По словам Натальи, ей не страшно участвовать в протестах:

- Мы с сыном ездим в больницы, возим пострадавшим помощь: воду, туалетную бумагу, соки. Я вижу, что происходит, поэтому страха нет. Сейчас такой момент, когда у каждого должен проснуться патриотизм.

К собравшимся вышел начальник службы электроснабжения Минского метрополитена Александр Мышковский. Он спокойно напомнил своим коллегам, что они перевозят людей, и попросил обеспечить работу подземки. И подчеркнул, что он против насилия.

- Не будете разгонять сотрудников? - спросили Мышковского журналисты.

- Зачем? Они выражают свою позицию, и в этом нет ничего страшного, - ответил он.

Начальник службы электроснабжения Минского метрополитена Александр Мышковский Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Наверное, если бы иностранец оказался на проспекте Независимости, он бы решил, что в стране праздник. Десятки людей с цветами в руках, аплодисменты, сигналящие машины. Люди улыбаются и кричат друг другу «Спасибо», растягивают флаги и поднимают плакаты. Вот только надписи на них совсем невеселые: «Свет в конце тоннеля», «Здесь умер мой голос», «Соблюдай свои не законы» и другие.

Светлана узнала об акции протеста, когда ехала в метро. Девушка не работает в метрополитене, но она вышла на ближайшей станции и присоединилась к людям:

- Я хочу, чтобы Лукашенко ушел в отставку. Я за него никогда не голосовала и не поддерживала его, но считала, что я в меньшинстве. А последние события показали, что нас много. И это потрясающе. Я однозначно за мирные протесты, но до конца, до победы. А насилие, по-моему, не поддерживает никто. Оно было, когда прохожих, стоящих на тротуарах, хватали и задерживали ни за что, ни про что. И люди стали реагировать агрессивно. Не знаю, были ли среди них провокаторы или просто обозленные люди, но надеюсь, что больше это не повторится, - рассказала девушка.

Около 13:00 к протестующим подошли руководители из профсоюза и специалист отдела кадров. Сотрудники подземки попросили их оформить письменное обращение к властям, а кассир станции метро Елена рассказала, что вчера была на смене и не смогла сидеть до конца, потому что началась истерика. На вопрос коллеги из TUT.by девушка рассказала свою позицию:

- У меня на руке была белая ленточка и ко мне подходили люди, которые шли с акций. К тому же, появился интернет, и все знали, что произошло на Окрестина (Центр изоляции правонарушителей – Ред.). Женщины не могли сдерживать слезы. А потом парень подарил мне открытку, в которой было написано что-то вроде «Мы вместе», «Горжусь» «Благодарю». После этого у меня слезы потекли градом. Получается, что мы не победили фашизм, как мы трясем этим повсюду 9 мая, а возродили его на Окрестина. С этим жить невозможно, и это никто не забудет. И в таком состоянии вся страна. Мы хотим, чтобы ушел Лукашенко, требуем пересчета голосов и чтобы отпустили всех политических заключенных,- расплакалась девушка.

После акции протеста сотрудники подземки вернулись на рабочие места Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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