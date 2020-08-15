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Общество

Что происходило на протестах в Минске 9-14 августа: фотохроника день за днем

После выборов президента 9 августа 2020 года люди начали выходить на различные акции протеста. Мы собрали самые яркие фото этих дней
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Фотохроника.

Фотохроника.

9 августа. Подсчет голосов на участке для голосования.

9 августа. Подсчет голосов на участке для голосования.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

9 августа. ОМОН перешел в наступление.

9 августа. ОМОН перешел в наступление.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

9 августа. Первый пострадавший.

9 августа. Первый пострадавший.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

10 августа. Второй день протестов.

10 августа. Второй день протестов.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

10 августа. Протесты в Гомеле.

10 августа. Протесты в Гомеле.

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

10 августа. Для разгона протестующих привлекли военную технику.

10 августа. Для разгона протестующих привлекли военную технику.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

11 августа. Жители Минска приносли цветы к месту гибели участника протеста.

11 августа. Жители Минска приносли цветы к месту гибели участника протеста.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

11 августа. Минск заполонил ОМОН.

11 августа. Минск заполонил ОМОН.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

11 августа. Массовая акция протеста.

11 августа. Массовая акция протеста.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

12 августа. Женщины в белом выстроились в живую цепь.

12 августа. Женщины в белом выстроились в живую цепь.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

12 августа. В Гомеле прошло шествие с иконой.

12 августа. В Гомеле прошло шествие с иконой.

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

13 августа. Раздача цветов участникам протеста.

13 августа. Раздача цветов участникам протеста.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

13 августа. Медики вышли на акцию протеста против насилия.

13 августа. Медики вышли на акцию протеста против насилия.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

13 августа. Послы стран ЕС возложили цветы около станции метро "Пушкинская".

13 августа. Послы стран ЕС возложили цветы около станции метро "Пушкинская".

Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

14 августа. Цепь солидарности.

14 августа. Цепь солидарности.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

14 августа. Несколько десятков женщин в черном и с цветами вышли к Дому правительства.

14 августа. Несколько десятков женщин в черном и с цветами вышли к Дому правительства.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

14 августа. Протест учителей в Минске.

14 августа. Протест учителей в Минске.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

14 августа. МАЗ требует честных выборов и прекращения насилия.

14 августа. МАЗ требует честных выборов и прекращения насилия.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

14 августа. МТЗ требует честных выборов и прекращения насилия.

14 августа. МТЗ требует честных выборов и прекращения насилия.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

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