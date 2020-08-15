Что происходило на протестах в Минске 9-14 августа: фотохроника день за днем

Фотохроника.
9 августа. Подсчет голосов на участке для голосования.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
9 августа. ОМОН перешел в наступление.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
9 августа. Первый пострадавший.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
10 августа. Второй день протестов.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
10 августа. Протесты в Гомеле.
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
10 августа. Для разгона протестующих привлекли военную технику.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
11 августа. Жители Минска приносли цветы к месту гибели участника протеста.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
11 августа. Минск заполонил ОМОН.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
11 августа. Массовая акция протеста.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
12 августа. Женщины в белом выстроились в живую цепь.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
12 августа. В Гомеле прошло шествие с иконой.
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
13 августа. Раздача цветов участникам протеста.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
13 августа. Медики вышли на акцию протеста против насилия.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
13 августа. Послы стран ЕС возложили цветы около станции метро "Пушкинская".
Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ
14 августа. Цепь солидарности.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
14 августа. Несколько десятков женщин в черном и с цветами вышли к Дому правительства.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
14 августа. Протест учителей в Минске.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
14 августа. МАЗ требует честных выборов и прекращения насилия.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
14 августа. МТЗ требует честных выборов и прекращения насилия.
Фото: Павел МАРТИНЧИК