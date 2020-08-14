«Воля народа должна быть услышана»: к работникам «Брестгазоаппарата» пришли председатель горисполкома и начальник РОВД

Рабочие "Брестгазоаппарата" угрожают забастовкой. Фото: Оксана БРОВАЧ

– Лукашенко, уходи! Жыве Беларусь! Свободу! Требуем! - такими лозунгами рабочие «Брестгазоаппарата» встречали начальство на территории своего завода.

На встречу во внутреннем дворе предприятия пришли гендиректор, председатель горисполкома Александр Рогачук и начальник Ленинского РОВД Игорь Конончук. Стихийный митинг начался с того, что председатель профсоюзной первички Лариса Мошинская зачитала коллективное обращение работников завода.

– Мы осуждаем насилие и жестокость в отношении граждан. Мы выступаем против фальсификаций прошедших выборов и считаем важным, чтобы реальная воля народа была услышана. Мы выражаем солидарность с аналогичными мнениями коллективов, работников других предприятий нашей страны. Мы призываем участников протестных акций принять исключительно мирную форму протестной активности. Мы просим освободить всех граждан, задержанных за участие в акциях протеста с 9 августа 2020 года, незамедлительно оказать всем пострадавшим необходимую медицинскую помощь. Провести новые честные выборы президента Республики Беларусь! - говорится в заявлении работников «Брестгазоаппарата».

Также завод требует убрать ОМОН и военных с улиц Бреста, а новые выборы сделать максимально открытыми и прозрачными, с привлечением наблюдателей.

Председатель горисполкома в ответ проинформировал собравшихся о том, как Брест пережил последние несколько дней.

– Всего, к сожалению, по городу Бресту, начиная с 9 числа, было задержано 847 человек, - огласил Александр Рогачук.

– За что? Позор! Фу! - так ответила на эту статистику публика. Следующие цифры вызвали еще больше возмущения. В изоляторе на 15 часов 14 августа оставались еще 325 человек. На «сутки» отправили 154 человека.

– Свободу! Свободу! Позор! Позор! - стали скандировать работники.

За медицинской помощью обратились 107 брестчан, 25 человек попали в стационар. Из них 10 выписали.

– Два человека, наиболее тяжело пострадавших, находятся в реанимации в военном госпитале города Минска. Учитывая сложный характер травмы - у одного жителя в живот, повреждение кишечника и позвоночника, у второго в основание свода черепа - они находятся в отделении минно-взрывных травм. Буквально вчера вертолетом увезли больного, - поделился Александр Рогачук.

Начальник Ленинского РОВД, где находится изолятор временного содержания и куда обычно отвозят задержанных в центре города, сказал, что он был назначен на эту должность всего 2 недели назад. На заводе ждали генерал-майора Астрейко, начальника УВД, но по неизвестной причине он на встречу не пришел.

– Пожалуйста, выслушайте! Я такой же гражданин, как и вы! Поверьте, мы вместе должны сделать порядок в нашем городе! Ни в коем случае я как начальник милиции не инструктировал на эти действия, и с этими методами нам надо разбираться. Мы должны четко понимать, что когда сотрудники милиции несли службу, когда на них полетели палки и камни, зажигательные смеси... – договорить начальнику РОВД не дали.

Когда гул прекратился, милиционер пообещал, что будет с фактами насилия разбираться.

– Я так же, как и вы, переживаю за себя, за вас, за граждан нашего города и нашей страны. Я пришел к вам, я не боюсь с вами общаться. Я хочу и буду вас слушать, я готов принимать вас в кабинете и мы будем разбираться с каждым фактом. Поверьте, ни в коем случае я не закроюсь, потому что я проживаю в городе Бресте вместе с вами! Пожалуйста! Услышьте меня!

– Отпускай! Сложи свои погоны! - начали скандировать работники завода. После этого микрофон взяли рабочие, задержанные во время протестов. Они рассказали о фактах насилия, которое претерпели они или их родственники, и пригрозили объявить забастовку с 12 часов 17 августа.

Хотя решение это не единогласное. Гендиректор Анатолий Морозов попытался работников переубедить.

– Вы понимаете сами, сколько мы труда вложили в этот завод? Сколько мы вложили туда денег, чтобы эти предприятия стали предприятиями. Так вот, если мы хоть на минутку отстанем от Запада, завтра будем плестись в хвосте и никто нас не заметит. Сегодня на территории России закрылось восемь заводов нашего профиля. И вы хотите, чтобы мы своими руками положили то, что мы создавали? Нет! Тогда спокойно и уверенно работаем! Все! - эмоциональную речь руководителя работники встретили аплодисментами.

На улице, за проходной, работников завода встречали брестчане.

– Молодцы! Молодцы! - стали выкрикивать они.