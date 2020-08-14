Стыд быть белорусом и открытое письмо Лукашенко: Гулегина, Латушко, Соболенко, Евдокимов, Би-2 говорят о ситуации в Беларуси

Известные персоны продолжают говорить о ситуации в Беларуси.

Множество артистов и сотрудников Купаловского театра, которые вчера заявили о том, что прерывают показ спектаклей до решения ситуации в стране и готовятся к объявлению забастовки, сегодня вышли к своему зданию. В сети появилось видео, где гендиректор коллектива, экс-министр культуры, работавший также послом страны в Польше, а затем во Франции, Испании и ряде других стран, Павел Латушко говорит:

«Мне сорамна, але я ганаруся. Мне стала сорамна, калі сёння раніцай пабачыў сведчанні простых людзей, над якімі адбываліся катаванні, якія рабілі над імі таксама беларусы. Сёння раніцай я сказаў матулі: «Мне сорамна, што я беларус». Але адразу прыйшла думка, што я ганаруся тымі, хто прагне месць сваё ўласнае меркаванне, каб яго паважалі, чулі і нарэшце пачулі».

Латушко уверен, что наше общество – это искренние, честные и мужественные люди. «Мы, беларусы, хочам людзьмі звацца», - повторил за директором коллектив театра, а после аплодисментов артисты и сотрудники Купаловского добавили: «Жыве Беларусь!». А Латушко ответил: «І будзе жыць!».

Кстати, после этого обращения Латушко вызвали в Минкультуры.

Павел Латушко и коллектив театра. Фото: Скриншот видео Tut.by

Ситуацию в стране прокомментировал и ряд белорусских поп-звезд от Ксении Ситник до группы «Тяни-Толкай». Яркий пост сделала народная артистка страны Инна Афанасьева: «Я люблю свою страну красивую, сильную, независимую и она такая благодаря нашим простым людям, работягам и служащим, медикам и педагогам, ученым и ITшникам, артистам и спортсменам и благодаря конечно же нашим военным, офицерам и простым солдатам!»

Афанасьева обратилась к силовикам: «Я не знаю какие подобрать слова, от ужаса последних событий! Это огромная боль на сердце каждого из нас! Пожалуйста, не бейте и не убивайте людей! Те крики и стоны на Окрестина - они ведь останутся в душе у каждого белоруса! В моей душе это точно! Останутся и те люди, которые бежали оплачивать штрафы за водителей на улицах. Люди, которые привозят еду на Окрестина! Останутся наши красивые женщины с цветами вдоль дорог! Люди, которые собирают деньги пострадавшим и уже искалеченным семьям. Останутся и те, кто сложил свои щиты и не подчинился приказам. Наши медики! Боже, спасибо Вам, за то, что спасаете жизни чьих-то детей! Дорогие наши ребята, прошу вас, не убивайте, ведь с каждым ударом вы порождаете ещё большее зло. Вы убиваете себя и свою Душу!»

«Задержание и избиение подростков - за гранью всего. У Вас же у самого сын!»

Всемирно известная оперная певица Мария Гулегина, которая начинала свою карьеру в Беларуси, носит звание заслуженной артистки республики и до сих пор имеет белорусский паспорт, обратилась к Александру Лукашенко с открытым письмом, которое опубликовала на странице в своем Фейсбуке:

Мария Гулегина опубликовала открытое письмо Александру Лукашенко. Фото: Личный архив Марии Гулегиной

«Я 30 лет с гордостью носила паспорт Беларуси, оставалась гражданкой, всегда помнила свою колыбель, которая стала для меня взлетной полосой, и, живя за рубежом, не брала никакой другой паспорт другой страны. Убеждена, что в современном цивилизованном европейском обществе и государстве, в стране, пережившей Великую Отечественную войну, сегодняшнее, доходящее до крайних форм звериной жестокости применение силы с использованием запрещенных законом методов воздействия по отношению к собственным гражданам абсолютно недопустимо. Задержание и избиение подростков - за гранью всего. У Вас же у самого сын! Подумайте о родителях тех подростков! Что с ними, что у них в душе зреет после такого обращения с их детьми - гражданами Беларуси!»

Известный эстрадный певец Ярослав Евдокимов, который стал известным на весь СССР как белорусский артист, в свое время уже отказывался от звания народного артиста Беларуси из-за написал в своем Инстаграме: «Я много лет жил и работал в Беларуси. По национальности я украинец, больше 20 лет живу в Москве. Сегодня я с теми, кто против фальсификации и насилия! Сегодня я белорус!».

А солист Белорусской оперы Илья Сильчуков выложил свое исполнение духовного гимна «Магутны Божа» и написал: «В свете всего произошедшего я отказываюсь носить звание трижды лауреата гранд-премии президента РБ по поддержке талантливой молодежи. Это неизмеримо малая потеря в сравнении с искалеченными и загубленными жизнями молодых героев».

Илья Сильчуков отказался от звания лауреата трех президентских гранд-стипендий. Фото: Личный архив

«Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром...» Библия .Римлянам 12:21», - завершил Илья свой пост цитатой из Библии.

Кстати, уже вечером 14 августа на свою акцию против насилия в стране вышло немало членов коллектива Большого театра оперы и балета. Над улицей Максима Богдановича и прямо у памятника поэту пронеслось знаменитое: «Тореадор, смелее в бой!».

«Я не могу спать уже четвертую ночь»

Теннисистка Арина Соболенко поделилась своей болью: «Я не могу поверить, что все это происходит в моей Мирной родной Беларуси. Я не могу спать уже четвертую ночь. Я не могу смотреть на жестокость по отношению к людям, которые беззащитны. Зачем? Пожалуйста! Остановите насилие!!! Берегите себя и своих близких мои дорогие белорусы».

Арина Соболенко призвала остановить насилие. Фото: Синьхуа - БелТА

Не осталась в стороне и биатлонистка, олимпийская чемпионка Надежда Скардино. «Стоп насилию!» - так называется ее пост в Инстаграм. Надежда говорит, что она сейчас не в Беларуси и не может представить, что происходит в стране, которая стала ей родной. Судит спортсменка по фото, видео и тому, что пишут ее жители про протесты, задержания и гибель людей.

«Я не знаю, смогут ли меня услышать те, кто может изменить эту ситуацию, но молчать здесь невозможно, - пишет Скардино. - Я прошу правоохранительные органы и тех людей, что отвечают за это, что стоят по другую сторону от своего народа, остановить насилие! Это ваши граждане, ваши друзья, соседи и родные, мамы, папы, братья, сестры и дети! Они хотят Мира! Вы можете это остановить!!!!!! […] Уже многие призывали граждан, не отвечать на агрессию и не проявлять её, не вестись на провокации и проявлению агрессии в сторону ОМОНа и это правильно, от агрессии страдает только больше людей!»

«Невероятный народ этой небольшой, но такой сильной страны!»

Телеведущий Иван Ургант опубликовал в своем Instagram бело-красно-белый флаг и написал: «Ненавижу насилие! И люблю Беларусь!».

Бело-красно-белый флаг повесил в своих соцсетях и Шура Би-2. Напомним, знаменитая группа родом из Бобруйска. Публицист Виктор Шендерович, у которого также есть корни в нашей стране, покритиковал в своем Фейсбуке тех, кто критично отнесся к отъезду Светланы Тихановской в Литву. Но в то же время отметил, говоря об акциях после выборов: «Беларусы вышли за свою свободу».

Шура Би-2 повесил в своих соцсетях бело-красно-белый флаг. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

А вот что написал в Инстаграме Данила Козловский: «Формально, я из другой страны, политика которой, меня интересовала эпизодически. […] Соглашусь с мыслью, что если 80 процентов поддерживают действующего президента, на улицах как правило праздник, народное гуляние, а победитель смело выходит к народу, жмёт руки и т.д. Но то, что сейчас происходит в Беларуси, ошарашивает людей, даже очень далеких от политики. Когда на улицах городов избивают дубинками, применяют светошумовые гранаты, переезжают грузовиками живых людей, стреляют по балконам жилых домов, калечат детей, это уже не вопрос политических убеждений, не вопрос отдельно взятого президента или лидера оппозиции. Я убеждён, что ни один политический строй, в том числе и демократия, не имеет такого «великого смысла», чтобы оправдать кровь и насилие».

По мнению Козловского, после того, как на протестующих на мирных акциях отправляют ОМОН, проходится точка невозврата. Но артист восхищен белорусами. Это «ЛЮДИ, которые не боятся выйти на улицы», «невероятный народ этой небольшой, но такой сильной страны! МИРНЫЙ, ДОБРЫЙ НАРОД! Беларусь, ты прекрасна! Дай Бог,чтоб все это поскорее закончилось. Дай Бог, чтобы больше не проливалась кровь!»

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