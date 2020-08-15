Коронавирус в Беларуси, последние новости на 15 августа 2020 года: за сутки заразились 105 человек, а умерли – четверо

В мире подтверждено 21,1 миллион случаев «ковида» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ситуация в Беларуси

В Беларуси зарегистрировано 69 308 случаев COVID-19 (+105 за сутки). За все время были выписаны 66 452 человека. За сутки от коронавируса скончались 4 человека, а за период с начала вспышки – 603 белоруса. В ведомстве подчеркивают, что все они имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный коронавирус.

Всего в республике проведено 1 402 346 тестов.

Ситуация в мире

По данным ресурсам worldometers.info, в мире подтверждено 21,1 миллион случаев «ковида». Выздоровели 13,9 миллионов человек, а умерли – 758 тысяч.

На первом месте по количеству заражений находятся США (более 5,4 млн). На втором – Бразилия (свыше 3,2 млн). А на третьем – Индия (2, 4 млн).

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