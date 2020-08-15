ОМОН, спецназ. Какие подразделения и какая техника участвуют в разгоне демонстрантов в Беларуси

Какие подразделения и какая техника участвует в разгоне демонстрантов в Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вопросы о том, кто участвует в противостоянии людям, выходящим на акции протеста, задавали нам читатели, не понимая, что за военные на улицах и почему они разные и одеты в разную форму.

ОМОН

Как выглядят?

Этих ребят из отряда милиции особого назначения видели все. Летом в «мирное» время они ходят в черных брюках, черных берцах, черных майках. Также у них может быть черная куртка, черный бронежилет и черные перчатки. Для разгона массовых беспорядков омоновцы «укомплектованы» гораздо лучше: Черные накладки для защиты рук и ног, черные шлемы с открывающимся забралом, маска-балаклава. Может быть с собой противогаз.

ОМОН в Гомеле. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Чем вооружены?

- Наручники

- Газовый баллончик

- Дубинка - официально она называется «спецсредство ПР-73». ПР – это «палка резиновая», а 73 – потому что она поставлена на вооружение 1973 году.

- Электрошокер. Похож на маленький пистолет при нажатии на кнопку вылетают две тонких проволочки с иголками на концах, по которым к телу жертвы подается разряд тока. В отличие от обычного электрошокера, позволяет действовать на расстоянии.

- Щит. Может быть металлическим или пластиковым.

- Помповое ружье – такие видели в руках омоновцев 9 и 10 августа. Из них стреляют резиновыми пулями и резиновой картечью. Некоторые путают помповое ружье с пневматической винтовкой. Разница принципиальная: пневматическая винтовка выталкивает пулю потоком сжатого воздуха. Помповое ружье – это огнестрельное оружие (такое же как, например, охотничий карабин, автомат или пулемет).

В руках сотрудника ОМОНа - помповое ружье. Фото: Павел МАРТИНЧИК

ОМОН задержал протестующего. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Спецназ внутренних войск

Как выглядят?

Внутренние войска (ВВ) тоже входят в состав МВД. Спецназ ВВ одет в зеленый пятнистый камуфляж, черные берцы, черную защиту и черные либо зеленые шлемы. Бронежилеты в основном черные, но могут быть и пятнистые. С собой могут также иметь противогаз.

Спецназ внутренних войск задержал митингующего. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Чем вооружены?

- Наручники

- Газовый баллончик

- Дубинка

- Электрошокер

- Щит. Может быть металлическим или пластиковым.

- Помповое ружье

Спецназ внутренних войск. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Спецназ МВД «Алмаз»

Как выглядят?

У этих бойцов зеленая форма, вместо берцев – удобные мягкие ботинки, пуленепробиваемые шлемы с отдельной маской и камуфляжные пятнистые бронежилеты.

Спецназ МВД «Алмаз». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чем вооружены?

- Дубинка

- Помповое ружье

- Помповый гранатомет – такие видели у них 11 августа. Гранатомет стреляет светошумовыми гранатами. Сама граната весит 250 грамм, и вылетает со скоростью до 300 км/ч, а потом взрывается, производя световую вспышку и очень громкий взрыв. Поражающих элементов, вероятно, в таких гранатах нет, но все равно при близком взрыве она может серьезно травмировать.

Спецназ КГБ «Альфа»

Как выглядят?

Судя по всему, именно это подразделение видели возле «Короны» на Кальварийской. Похожая зеленая форма, только в брюки встроены защитные наколенники.

Бойцы "Альфы" были замечены в первый день протеста возле "Короны" на Кальварийской. Фото: Вадим ЗАМИРОВСКИЙ, TUT.BY.

Чем вооружены?

- Как и спецназ МВД «Алмаз», у бойцов «Альфы» есть пистолеты, помповые ружья и помповые гранатометы.

На подмоге могут быть силы специальных операций вооруженных сил Беларуси?

Утверждать не будем, но есть вероятность, что могут использовать силы не только органов МВД, но Вооруженных сил Беларуси. Говорят, в Бресте в дни протестов видели десантников в полном обмундировании - из 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригады из состава Сил специальных операций. Это высокомобильный род войск Вооруженных сил Беларуси, созданный в 2007 году. Эти ребята являются преемником ВДВ СССР и спецназа ГРУ СССР в нашей стране. Правда, в разгоне демонстрантов десантников в Беларуси пока не видели.

ТЕХНИКА

В этот раз некоторую спецтехнику задействовали впервые. Например, у стелы «Минск – город-герой» демонстрантов разгоняли спецсредствами «Забор-Барьер». Это пикапы Ford, оборудованы специальным каркасом вокруг машины и красно-синими маячками в решетке радиатора. Широкой публике эти авто показали в марте 2017 года на параде, посвященному Дню милиции. Но «в бою» впервые применили только сейчас. По данным «Комсомолки», на вооружении белорусских спецслужб состоит не менее восьми таких экземпляров.

Какие подразделения и какая техника участвует в разгоне демонстрантов в Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Также в районе стелы была замечена российско-белорусская бронемашина «Лис». Броневик впервые показали в 2014 году на военной выставке в Минске. «Лис» сделан на базе газовского «Тигра» - любимой машины «зеленых человечков». Машины начали собирать на нашем МЗКТ, а белорусских комплектующих в «Лисе», как заявлено, 85%.

Бронированный автомобиль «Лис» сделан на базе газовского «Тигра» - любимой машины «зеленых человечков». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Впервые применили и водометы, которые впервые заметили в Минске в марте 2015 года. Автомобили оборудованы брандспойтом и ковшом, который может таранить баррикады.

В центре города ездили и китайские военные внедорожники Dongfeng Mengshi EQ2050F «Богатырь» - копии американского «Хаммера», он не бронированные. Китайцы подарили нам их еще в 2012 году.

Кроме этого, еще во время «Марша тунеядцев» в 2017 году, за Дворцом Республики корреспондент «Комсомолки» видел еще один спецавтомобиль – броневик на базе внедорожника Ford. Эта же машина была ночью в центре Минска и в этот раз.