«Я на собственной шкуре прочувствовал, что чувствовали мои предки в 1937-м»: журналиста Игоря Станкевича в РУВД и на Окрестина

После выхода с Окрестина Игорь Станкевич с дочкой уехали в Варшаву и попали там на белорусский пикет против пыток. Фото предоставлено героем публикации.

Игорь Станкевич - журналист-фрилансер и координатор кампании «Забiтыя, але не забытыя», в рамках которой занимается темой репрессий в 1930-е годы. 11 августа он поехал на велосипеде написать жалобу на перерасчет за интернет, которого три дня не было. Его монолог о том, что случилось дальше, похож на сценарий кино о тех самых сталинских репрессиях.

- Еду мимо Московского РУВД, вижу - стоят четыре желтых городских автобуса, в одном милиция сидит в полной боевой готовности. Я решил сфотографировать. И даже успел включить камеру на телефоне и сделать пару фото, как вдруг топот. Оборачиваюсь - на меня пятеро летят. Руки заломили, лицом об асфальт, нос разбили, заволокли в РУВД, поставили в коленно-локтевое положение - голова на уровне колен, руки заломаны сзади. И в такой позе, в полуприсяде, меня загнали на четвертый этаж и бросили на пол в актовом зале. Там как раз какой-то дед и женщина мыли полы, как я понял, после предыдущей акции, потому что сильно воняло фекалиями, мочой, была размазана кровь. Слышу разговор: «Что с этим делать?» И этот дед дает совет: «Сыпаните ему хлоркой в лицо». А у меня предки репрессированные, и я понимаю, что в 1937 году тоже были вот такие деды. Они тогда людей на расстрелы возили, водителями были, а потом говорили, что они тут не причем.

Через пару минут рядом со мной на пол кладут хлопца, его взяли за то, что он ругался с водителем маршрутки. Мы лежим плашмя на полу, лицом влево, поворачивать голову нельзя, сразу окрики: «Не поворачиваться! Голову не поднимать!» Тогда еще не били.

«Помеченным доставалось больше всех»

Три часа мы с ним провалялись в актовом зале, потом нас спустили на первый этаж, тоже на пол положили. А потом повели наверх в кабинет. Я переступаю порог и понимаю, что меня привели в пыточную. Обычный кабинет, столы стоят, стулья, щиты и четверо гестаповцев, иначе их не назовешь, в черных футболках и масках на лице. Я понял, что сейчас будут бить. У меня в сумке оказалась флэшка, на которой было написано «Польское радио». И тут началось: «А, ты польский шпион! Давай колись, на кого работаешь, сколько тебе заплатили, рассказывай про свою сеть». Я слышу это и думаю: какая ирония судьбы… Мою прабабушку расстреляли по надуманному обвинению в шпионаже в пользу Польши. Я стоял на коленях головой вниз, меня били дубинками, и я на собственной шкуре прочувствовал, что чувствовали мои предки тогда, в 1937-м. Боль, беззаконие, бессилие остановить убийственную машину. Я могу точно сказать: я видел ад, и его устроили гестаповцы или нквдэшники в форме белорусской милиции.

Сперва десять раз ударили, потом еще десять. Сначала терпимо было, а потом, когда уже по гематомам лупили, стало больно. Очень больно. Из пыточной опять отвели в актовый зал, а минут через 15 туда стали привозить людей. Всех положили на пол, вместо наручников - хомуты такие белые, которые страшно сухожилия пережимают. Мужик рядом лежит, просит ослабить эти хомуты. В ответ - «Потерпишь, скотина». Потом стали поднимать всех. «Снимай штаны, снимай трусы». Смотрят - задница синяя, значит, уже поработали, если нет - в пыточную.

С лица еще не сошли ссадины, которые Игорь получил при задержании. Фото предоставлено героем публикации.

Два раза меня выводили, чтобы я сказал что-то на камеру, назвал свое имя и дату рождения. И больше лично меня там не трогали. Но начался кромешный ад вокруг. Каждый раз, когда привозили новую партию, был дикий ор. Людей заставляли то лежать на полу, то ползти, били дубинками. Пару человек сказали, что они медики. Один сказал, что работает в скорой помощи, и он вышел на акцию, чтобы помогать тем, кого ранят. У него с собой были бинты и перекись, и почему-то это сильно взбесило этих садистов. Спину этого врача пометили из баллончика желтой краской, и потом его очень сильно били. Вообще, всем помеченным доставалось больше всех. Причем и девчонки среди них были.

Через сутки нас стали загонять в автозак. Там есть камера со скамейкой, где человек 5 от силы может сесть. Нас туда набили 11. В боковых камерах народу тоже, как селедок в бочке. Привезли на Окрестина. Положили на землю вдоль забора. В тот день сильно похолодало, а все в легких майках, многие в шортах. Земля холодная, за несколько часов можно воспаление легких схватить. Разрешили вставать к стене и иногда делать гимнастику, чтобы хоть чуть согреться. Стоял у стены часа четыре, может, больше.

Игорь зафиксировал побои в травмопункте и указал, что получил их в Московском РУВД. Фото предоставлено героем публикации.

«Мои дети оказались моими ангелами-хранителями»

А потом был типа суд. В маленькой комнатке за маленьким столиком сидит судья, за ним - секретарь. Спросили, нет ли у меня несовершеннолетних детей на попечении. А у меня две дочки, одна живет с бывшей женой, а вторая - со мной. Возможно, это меня спасло - мои дети оказались моими ангелами-хранителями. Обвинили меня в том, что я возле РУВД махал руками и ругался матом. Я не согласился. Меня выводят, снова кладут на землю, потом к стене. И так я стоял часов до самого освобождения - до девяти вечера. Почти никого не видел, но все слышал. Слышал, как привезли новых задержанных, менты такие: «О, заводских привезли». Краем глаза увидел, что это взрослые мужики, явно не с уличной акции.

Вечером пришла медик, всех осмотрела, самых избитых увели куда-то. А потом группами стали уводить людей куда-то, судя по гулкому эху, в какой-то спортзал. Оттуда были слышны удары дубинок и крики. Потом замолкало и то и другое, и со двора уводили следующую партию…

А в девять вечера сказали штрафникам выйти из строя. Таких оказалось четверо, и я в их числе. Вышел, попросил ребят на машине подвезти меня к РУВД, велик забрать. Хорошо, что там закрыто было. Потом уже понял: это ж я полез в пасть к акуле посмотреть, нет ли у нее второго ряда зубов.

Побои я зафиксировал в травмпункте. К судмедэкспертам, сказали, не стоит обращаться. Могут отказаться, а во-вторых, можно пойти на второй круг ада и не остаться в живых. Указал, что меня избили в Московском РУВД Минска люди в милицейской форме и черных масках на лицах. Передо мной побои снимали молодой парень и водитель троллейбуса из 4-го депо. Парень прошел автозак, где на полу было 16 человек лежа, хотя там и впятером стоять тесно, и Жодино. У него тоже синий зад, плюс омоновец бил его каской по голове. А водилу Сергея избили на улице, когда шел за пивом. С ним мы обменялись контактами. По каждым побоям травматологи информируют прокуратуру. Таков приказ Минздрава.

Через 1,5 часа звонит Сергей и говорит, что его зовут в РУВД для дачи показаний следователю. Предупредил, что и мне позвонят. Через пару минут звонок: «Игорь Петрович, просим вас прийти в Московский РУВД для дачи показаний следователю». Сказал, что приду завтра. И вот тут уже испугался.

Назавтра мы с дочкой уехали в Польшу. Мне нужно было укрыться. Я понимал, что если останусь в Минске, то не смогу сидеть дома и опять попаду в какую-нибудь неприятность. А я же не знаю, что у меня там за статья и что будет при повторном задержании. Конечно, я планирую вернуться, но желательно в другую Беларусь.

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