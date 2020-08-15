«Мама, собирайся! Женщины вышли!»: Как в Барановичах женщины всех возрастов стали в цепь солидарности

Женщины Барановичей присоединились к другим городам Беларуси и вышли на акции несогласия. Фото: Paulius Vazgauskas.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как еще 9 августа в Барановичах, восьмом по населенности городе Беларуси, протестующих силовики разгоняли водометами и светошумовыми гранатами.

На пятый день после выборов мирные протесты в этом райцентре, как и по всей Беларуси, продолжаются. Накануне, 13 августа, женщины и девушки в белой одежде, с шарами и букетами цветов встали в цепь солидарности протяженностью от окраины города к самому его центру. Вот, что говорили в толпе протестующих.

Проезжающие мужчины были солидарны с протестующими женщинами: давали воду, угощали вафельками, зефиром и даже пиццей. Фото: Paulius Vazgauskas.

Молодая мама

- Мы пришли к самому началу. Цепь начиналась от торгового центра «Корона» и после 12 дня дня там был невероятный ажиотаж: белые и красные шары размели мгновенно, многие надували их сами, не дожидаясь, пока наполнят гелием. Еще покупали цветы, на моих глазах пришел парень и положил на кассу внушительную сумму - может 200 рублей - сказал это для женщин, которые придут за цветами на акцию. Я пришла с ребенком, мой спокойно спит в колясочке. Но многие знакомые не смогли прийти - не с кем оставить или дети живчики, а так бы здесь было еще больше людей, - поделилась молодая мама.

По толпе продвигается говор: «Мы уже протянулись до ТЭЦ! (это около двух километров)». Женщины смотрят вдоль проспекта, продвигаются, чтобы закрыть «разрывы». А это время на проезжей части небывалый ажиотаж. Фактически - пробка, машины едут медленно сигналят, некоторые останавливаются передаю женщинам воду, вафельки, зефир, шлют воздушные поцелуи, раздают цветы.

В толпе мирно протестующих были дамы всех возрастов. Фото: Paulius Vazgauskas.

82-летняя Анна Иосифовна

В толпе не скандируют только хлопают, показывают знак мир и радостно восклицают, когда проезжающие автомобилисты особенно активны. В машинах и мужчины, и женщины, и молодые, и пожилые. Они машут в ответ кто чем: и надоевшими за время коронавируса марлевыми повязками, кто-то даже перчатками, но многие и с шарами, и тоже с цветами, проезжают авто с национальным флагом - из некоторых машин звучит «Перемен» Цоя.

- Я тры года не выязджала iз вескi. А зачэм? В магазiне все есть - а чего нет, так дзецi прывозяць. Младшы сын работал в Расii да вiруса гэтага, но пока здесь, в Баранавiчах. Так прыезжает сегодня утрам i гаварыт: «Мама, собирайся! Женщины вышли!». Он i раньше рассказывал i видзеа паказывал, что робiцца пасля выбарау, сказал, что людзi хатят чэстна, штобы усе было. Як я магла не паехаць?! Знаеце, такой радасцi не помню у людей - может разве, кагда быу Дзень Пабеды в 1945-ам, - поделилась со мной 82-летняя Анна Иосифовна.

В конце акции женщины отпустили шары, а цветы возложили к городским памятникам. Фото: Paulius Vazgauskas.

Юная девушка

Спустя два часа мирного протеста цепь солидарности в Барановичах протянулась до улицы Красноармейской - еще примерно на полтора километра. Машины не сбавляли своего оживления, проехало авто ГАИ, в которой водитель и коллега на пассажирском были в черных масках - они попросили соблюдать осторожность. Несколько раз проехали милицейские машины патрульных - из одной мужчина в форме и без маски, показал собравшимся знак мир, его приветствовали.

Чего только не было пока стояли барановичанки?! И мужчина-офицер, ставший перед женщинами на колено, и пассажир-автобуса, раздающие воздушные поцелуи, некоторые проезжавшие не сдерживали слез радости.

Автомобилисты были тоже солидарны с протестующими: они сигнали, обозначали себя шарами, цветами, лентами, флагами, а кого нет - махали марлевыми повязками. Фото: Надежда БУТОВИЧ

- Я и сама плачу, - растрогалась юная девушка рядом со мной. – Новости читаю и плачу, видео смотрю и плачу… Но и не смотреть не могу!

К 16.00 часам женщины из цепи солидарности решили разойтись: часть отнесла цветы и шары в самый центр города к памятнику Вечный огонь. Другие оставили цветы на проспекте, где стояли - у памятника «У матери». Шары выпустили или привязали, а мусор собрали и отнесли к урнам.

Мирно протестующие возложили цветы к памятнику "У матери". Фото: Надежда БУТОВИЧ

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