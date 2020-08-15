В Барановичах тысячи людей пришли к горисполкому – ни мэр, ни его замы не вышли

Горожане вышли на площадь, мирно ждали, что к ним выйдет мэр, но этого не произошло. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» уже рассказывала о том, как в регионах Беларуси одновременно со столицей проходят мирные акции протестов.

На пятый день после выборов, 14 августа, также и в Барановичах, крупном райцентре на Брестчине, горожане с цветами, шарами и национальными флагами пришли к городской мерии.

Толпа стояла по обе стороны площади Ленина - у городского исполкома. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Стихийное собрание жителей города началось около 14.00 часов. Люди стали непосредственно у здания горисполкома, кто-то на ступеньках. А вторая часть многочисленной толпы - прямо напротив у памятника Ленину.

И прямо напротив - рядом с памятником Ленина. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Минске в этот же день прошла схожая акция - жители столицы пришли к Дому правительства. Здесь толпу встретили несколько десятков силовиков, в какой-то момент омоновцы опустили щиты, не расходясь, девушки их обнимали, дарили цветы, мужчины – жали руку.

В Барановичах же «Белый Дом» силовики охраняли «с тыла». Непосредственно перед зданием заслона не было, но у входа стояли кучей металлические ограждения, а через полчаса, когда собралась толпа мирно протестующих за здание горисполкома заехали три автобуса с силовиками. При этом главный вход в исполком был заперт.

Уходя протестующие оставляли плакаты с мирными лозунгами. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Еще по площади ездила «странная скорая». Машина стояла то в одной, то в другой части улицы, пороезжая по тротуарам. Собравшихся людей приветствовали сигналами проезжавшие авто, мотоциклы и некоторые автобусы.

- Людей на площади очень много - это невероятно! – захожу в ближайшее кафе, чтобы поговорить с персоналом. - Я столько воды, как сегодня, наверное, еще не продавала никогда. Люди стоят несколько часов под солнцем - им жарко.

В конце рабочего дня протестующие также мирно начали расходиться. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Спустя три часа, когда к людям так никто и не вышел, решено было расходиться. И толпа понемногу рассеялась. На двери исполкома протестующие приклеили скотчем плакат: «Честные учителя с народом», а к ограждениям привязали белые и красные воздушные шары. Также уходя, протестующие оставили недалеко от исполкома еще один плакат: «Моя Беларусь, за тебя я молюсь!».

Среди протестующих в этот день было много женщин и людей в белой одежде, как накануне в цепи солидарности горожанок. Но были и люди в черном - они держали в руках коллажи с фото травм после избиений задержанных.

Протестующие прикрепили на закрытые двери здания горисполкома плакат - «Честные учителя с народом». Фото: Надежда БУТОВИЧ

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